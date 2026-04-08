Aaj Ka Tarot Rashifal 8 April 2026 (आज का टैरो राशिफल 8 अप्रैल मार्च 2026): आज वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि के साथ बुधवार का दिन है। पंचांग के अनुसार, षष्ठी तिथि शाम 7 बजकर 1 मिनट तक रहने वाली है। इसके बाद सप्तमी तिथि आरंभ हो जाएगी। इसके साथ ही आज मूल नक्षत्र के साथ वरीयान और परिघ योग का निर्माण हो रहा है। इसके साथ ही चंद्रमा धनु राशि में संचार करेंगे। इसके अलावा सूर्य मीन राशि में शनि और मंगल के साथ विराजमान है, जिससे त्रिग्रही के साथ मंगल आदित्य राजयोग का निर्माण हो रहा है। टैरो कार्ड्स के अनुसार आज का दिन कुछ राशि के जातकों के लिए खुशनुमान जाने वाला है। परिवार के साथ अच्छा वक्त बीत सकता है। आपकी स्थिति दृढ़ हो सकती है। ईमानदारी से आगे बढ़ेंगे, तो सफलता हासिल हो सकती है। टैरो गुरु दीपाली रावतानी से जानें मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ से मीन तक का टैरो राशिफल…

मेष राशि (Aries Tarot Horoscope)

द एम्प्रेस आज आपके दिन में प्रेम, रचनात्मकता और सकारात्मक वृद्धि की ऊर्जा लाती है। आप भावनात्मक रूप से अधिक संतुलित और शांत महसूस करेंगे। रिश्तों में अपनापन बढ़ेगा और प्रियजनों के साथ सुखद समय बिताने का अवसर मिल सकता है। यह कार्ड समृद्धि का भी संकेत देता है, जो भावनात्मक, रचनात्मक या भौतिक स्तर पर दिखाई दे सकती है। आप अपने आसपास के वातावरण को सुंदर बनाने या आत्म-देखभाल पर ध्यान देने के लिए प्रेरित हो सकते हैं। नए विचारों को धीरे-धीरे विकसित करने का यह अच्छा समय है। धैर्य और नरमी बनाए रखने से सामंजस्य और सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे।

वृषभ राशि (Taurus Tarot Horoscope)

पेज ऑफ कप्स भावनात्मक संदेश और सुखद आश्चर्य का संकेत देता है। आपको कोई ऐसा समाचार मिल सकता है जो दिल को छू जाए। भावनात्मक रूप से आप अधिक संवेदनशील और खुले रहेंगे। रचनात्मक सोच बढ़ेगी और नए विचार सामने आएंगे। छोटी-छोटी बातें भी गहरा अर्थ रख सकती हैं। यह दिन अपनी भावनाओं को ईमानदारी से व्यक्त करने के लिए अनुकूल है। अंतर्ज्ञान पर भरोसा रखें, इससे भावनात्मक स्पष्टता मिलेगी और सकारात्मक अनुभव प्राप्त होंगे।

मिथुन राशि (Gemini Tarot Horoscope)

द मैजिशियन आत्मविश्वास और सृजन की शक्ति का संकेत देता है। आज आप अपने विचारों को वास्तविकता में बदलने की क्षमता महसूस करेंगे। कार्यक्षेत्र में पहल करने का यह अच्छा समय है। आपकी संवाद क्षमता और तेज सोच आपके पक्ष में काम करेगी। भावनात्मक रूप से आप केंद्रित और प्रेरित रहेंगे। नए प्रोजेक्ट शुरू करने या महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए दिन अनुकूल है। अपने कौशल पर विश्वास रखें, इससे सफलता की संभावना बढ़ेगी।

कर्क राशि (Cancer Tarot Horoscope)

टेन ऑफ पेंटेकल्स परिवार, स्थिरता और दीर्घकालिक सुरक्षा का संकेत देता है। घर का वातावरण शांत और सहयोगपूर्ण रहेगा। आप प्रियजनों के साथ सुखद समय बिताएंगे। भविष्य की योजनाओं पर चर्चा हो सकती है। भावनात्मक रूप से संतोष और सुरक्षा का अनुभव होगा। यह दिन रिश्तों को मजबूत करने और स्थिरता पर ध्यान देने के लिए अनुकूल है। पारिवारिक सहयोग से आत्मविश्वास बढ़ेगा।

सिंह राशि (Leo Tarot Horoscope)

सेवन ऑफ वांड्स आपको अपनी स्थिति पर दृढ़ रहने की सलाह देता है। किसी चुनौती या प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है। भावनात्मक रूप से आप अपने निर्णयों को लेकर सजग रहेंगे। दबाव के बावजूद आत्मविश्वास बनाए रखें। यह दिन अपनी क्षमताओं पर भरोसा करने और पीछे न हटने का है। दृढ़ता से काम लेने पर आप अपनी स्थिति मजबूत कर पाएंगे।

कन्या राशि (Virgo Tarot Horoscope)

जस्टिस संतुलन, निष्पक्षता और कर्मफल का संकेत देता है। आज सत्य और स्पष्टता महत्वपूर्ण रहेंगे। पुराने प्रयासों का परिणाम मिल सकता है। भावनात्मक रूप से आप तर्कसंगत और संतुलित रहेंगे। यह दिन सोच-समझकर निर्णय लेने और गलतफहमियां दूर करने के लिए अनुकूल है। निष्पक्ष दृष्टिकोण अपनाने से सामंजस्य बनेगा।

तुला राशि (Libra Tarot Horoscope)

फोर ऑफ कप्स भावनात्मक ठहराव का संकेत देता है। आप वर्तमान परिस्थितियों से थोड़ा असंतुष्ट महसूस कर सकते हैं। ध्यान इस बात पर अधिक रहेगा कि क्या कमी है, बजाय उपलब्ध अवसरों के। यह कार्ड दृष्टिकोण बदलने की सलाह देता है। नए अवसर मौजूद हैं, बस उन्हें पहचानने की जरूरत है। सकारात्मक सोच अपनाने से प्रेरणा और स्पष्टता मिलेगी।

वृश्चिक राशि (Scorpio Tarot Horoscope)

ऐस ऑफ कप्स नई भावनात्मक शुरुआत और प्रेम का संकेत देता है। रिश्तों में सुधार हो सकता है या नया जुड़ाव बन सकता है। भावनात्मक रूप से आप हल्का और आशावादी महसूस करेंगे। यह दिन करुणा और खुशी साझा करने के लिए अनुकूल है। दिल खोलकर भावनाएं व्यक्त करें, इससे सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी।

धनु राशि (Sagittarius Tarot Horoscope)

नाइन ऑफ पेंटेकल्स आत्मनिर्भरता और सफलता का संकेत देता है। आप अपनी उपलब्धियों पर गर्व महसूस करेंगे। आर्थिक या व्यक्तिगत स्थिरता का अनुभव होगा। भावनात्मक रूप से आत्मविश्वास बना रहेगा। यह दिन अपनी प्रगति को पहचानने और आत्म-देखभाल पर ध्यान देने के लिए अनुकूल है। आपके प्रयास आगे और सफलता दिला सकते हैं।

मकर राशि (Capricorn Tarot Horoscope)

द टावर अचानक बदलाव का संकेत देता है। कोई अप्रत्याशित स्थिति सामने आ सकती है, जिससे आपको तुरंत समायोजन करना होगा। शुरुआत में असहजता महसूस हो सकती है, लेकिन यह बदलाव जरूरी है। पुरानी संरचनाएं टूटकर नई नींव बनाने का अवसर देंगी। शांत और लचीला दृष्टिकोण अपनाएं।

कुंभ राशि (Aquarius Tarot Horoscope)

थ्री ऑफ पेंटेकल्स टीमवर्क और सहयोग का संकेत देता है। आप दूसरों के साथ मिलकर काम करेंगे और सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। आपकी कौशल की सराहना हो सकती है। संवाद और सहयोग से प्रगति होगी। यह दिन साझेदारी के लिए अनुकूल है।

मीन राशि (Pisces Tarot Horoscope)

सिक्स ऑफ कप्स पुरानी यादों और भावनात्मक जुड़ाव का संकेत देता है। आप किसी पुराने मित्र या संबंध से जुड़ सकते हैं। भावनात्मक रूप से सुकून और अपनापन महसूस होगा। यह दिन सरल खुशियों का आनंद लेने और रिश्तों को मजबूत करने के लिए अनुकूल है। सकारात्मक यादें आपको प्रेरित करेंगी।