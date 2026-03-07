Daily Tarot Horoscope 7 March 2026 (आज का टैरो राशिफल 7 मार्च 2026): चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के साथ शनिवार का दिन पड़ रहा है, जो धार्मिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस दिन अमृतकाल और सर्वार्थ सिद्धि योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं। पंचांग के अनुसार सर्वार्थ सिद्धि योग 7 मार्च को सुबह 11 बजकर 15 मिनट से शुरू होकर 8 मार्च की सुबह 6 बजकर 39 मिनट तक रहेगा। वहीं अमृतकाल सुबह 3 बजकर 53 मिनट से 5 बजकर 38 मिनट तक रहेगा। अगर शुभ मुहूर्त की बात करें तो ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5 बजकर 2 मिनट से 5 बजकर 51 मिनट तक रहेगा। इसके अलावा अभिजित मुहूर्त दोपहर 12 बजकर 9 मिनट से 12 बजकर 56 मिनट तक, विजय मुहूर्त दोपहर 2 बजकर 30 मिनट से 3 बजकर 17 मिनट तक और गोधूलि मुहूर्त शाम 6 बजकर 22 मिनट से 6 बजकर 47 मिनट तक रहेगा। इन शुभ मुहूर्तों में पूजा-पाठ और मांगलिक कार्य करना विशेष फलदायी माना जाता है। टैरो गुरु दीपाली रावतानी के अनुसार आज कुछ राशि वाले जातकों को भाग्य का साथ मिल सकता है। इन राशियों को कोई बड़ी खुशखबरी भी मिल सकती है। टैरो गुरु दीपाली रावतानी से जानें मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ से मीन तक का टैरो राशिफल।

मेष टैरो राशिफल (Aries Tarot Horoscope)

क्वीन ऑफ वांड्स मेष राशि के आत्मविश्वास, आकर्षण और नेतृत्व क्षमता को मजबूत करती है। आज आपकी ऊर्जा और विचार लोगों का ध्यान आसानी से खींच सकते हैं। रचनात्मक अभिव्यक्ति या किसी स्थिति में आगे बढ़कर नेतृत्व करने के लिए यह अच्छा समय है। आप खुद को अधिक आत्मविश्वासी महसूस करेंगे, जिससे बातचीत और रिश्तों में सहजता आएगी। हालांकि आत्मविश्वास के साथ विनम्रता और सकारात्मकता बनाए रखना भी जरूरी है।

वृषभ राशि (Taurus Tarot Horoscope)

द स्टार वृषभ राशि के लिए आशा और भावनात्मक उपचार का संकेत देता है। यदि हाल के समय में मन में निराशा या संदेह रहा है, तो आज राहत और नई उम्मीद का अनुभव हो सकता है। यह कार्ड भविष्य के प्रति विश्वास और आंतरिक शांति की वापसी दर्शाता है। परिस्थितियां पूरी तरह न बदली हों, फिर भी आपका दृष्टिकोण अधिक सकारात्मक हो सकता है।

मिथुन राशि (Gemini Tarot Horoscope)

सिक्स ऑफ पेंटाकल्स मिथुन राशि के लिए संतुलन और सहयोग का संदेश लाता है। आज किसी को मदद देना या किसी से सहयोग मिलना संभव है। यह समय रिश्तों—चाहे भावनात्मक हों, पेशेवर हों या आर्थिक—में संतुलन देखने का है। उदारता अच्छी है, लेकिन अपनी सीमाओं का ध्यान रखना भी जरूरी है।

कर्क राशि (Cancer Tarot Horoscope)

नाइट ऑफ कप्स कर्क राशि के लिए भावनात्मक और रोमांटिक ऊर्जा का संकेत देता है। आज कोई भावनात्मक बातचीत, संदेश या दिल से किया गया इशारा सामने आ सकता है। अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करना रिश्तों को मजबूत कर सकता है। रचनात्मक कार्यों के लिए भी यह अनुकूल समय है, लेकिन भावनाओं के साथ व्यावहारिकता बनाए रखना जरूरी रहेगा।

सिंह राशि (Leo Tarot Horoscope)

टू ऑफ कप्स सिंह राशि के लिए रिश्तों में सामंजस्य और समझ का संकेत देता है। साझेदारी—चाहे व्यक्तिगत हो या पेशेवर—आज अधिक संतुलित और सहयोगी महसूस हो सकती है। बातचीत सहज रहेगी और गलतफहमियां दूर हो सकती हैं। यह दिन रिश्तों को मजबूत करने और आपसी विश्वास बढ़ाने के लिए अनुकूल है।

कन्या राशि (Virgo Tarot Horoscope)

एट ऑफ पेंटाकल्स कन्या राशि के लिए मेहनत और समर्पण का समय दर्शाता है। आप अपने काम और कौशल को बेहतर बनाने में लगे रह सकते हैं। परिणाम तुरंत भले न मिलें, लेकिन आपकी मेहनत भविष्य में मजबूत आधार तैयार करेगी। धैर्य बनाए रखें और ध्यान भटकने से बचें।

तुला राशि (Libra Tarot Horoscope)

नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स तुला राशि को तेज सोच और स्पष्ट निर्णय लेने के लिए प्रेरित करता है। आज अचानक कोई महत्वपूर्ण बातचीत या फैसला सामने आ सकता है। अपनी बात स्पष्टता से रखें, लेकिन शब्दों के चयन में सावधानी बरतें। संतुलित और समझदारी भरा संवाद बेहतर परिणाम देगा।

वृश्चिक राशि (Scorpio Tarot Horoscope)

द मून वृश्चिक राशि के लिए छिपी भावनाओं और अनकहे सच का संकेत देता है। आपको लग सकता है कि किसी स्थिति के पीछे कुछ और चल रहा है। हालांकि जल्दबाजी में निष्कर्ष निकालने से बचें। धैर्य रखें और परिस्थितियों को समय दें—सच्चाई धीरे-धीरे सामने आएगी।

धनु राशि(Sagittarius Tarot Horoscope)

सिक्स ऑफ वांड्स धनु राशि के लिए सफलता और प्रशंसा का संकेत देता है। आपके प्रयासों को पहचान मिल सकती है, जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा। यह उपलब्धि और सराहना का समय है। सफलता का आनंद लें, लेकिन विनम्रता बनाए रखें।

मकर राशि (Capricorn Tarot Horoscope)

द लवर्स मकर राशि के लिए किसी महत्वपूर्ण भावनात्मक या रिश्ते से जुड़े निर्णय का संकेत देता है। यह फैसला दीर्घकालिक प्रभाव डाल सकता है, इसलिए ईमानदारी और स्पष्टता जरूरी है। अपने दिल और दिमाग दोनों की सुनें—सही निर्णय खुद स्पष्ट हो जाएगा।

कुंभ राशि (Aquarius Tarot Horoscope)

नाइन ऑफ कप्स कुंभ राशि के लिए संतोष और इच्छापूर्ति का संकेत देता है। कोई ऐसी इच्छा या लक्ष्य जो लंबे समय से मन में था, उसके पूरे होने का एहसास मिल सकता है। यह पल खुशी और संतुष्टि का है। आभार की भावना बनाए रखें और खुशियों को साझा करें।

मीन राशि (Pisces Tarot Horoscope)

स्ट्रेंथ मीन राशि के लिए भावनात्मक संतुलन और आंतरिक शक्ति का संकेत देता है। कोई परिस्थिति आपकी संवेदनशीलता की परीक्षा ले सकती है, लेकिन आपका शांत और समझदार रवैया आपको सही दिशा देगा। धैर्य और सहानुभूति से आप किसी भी चुनौती को संभाल सकते हैं।

