Aaj Ka Tarot Rashifal 7 April 2026 (आज का टैरो राशिफल 7 अप्रैल 2026): वैदिक पंचांग अनुसार, आज वैशाख कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि शाम को 04 बजकर 34 मिनट तक रहेगी। वहीं उसके बाद षष्ठी तिथि शुरू हो जाएगी। आज विंछुड़ो, गण्ड मूल, रवि योग, विडाल योग है। टैरो कार्ड्स संकेत दे रहे हैं कि आज कुछ राशि के जातकों के लोगों को कार्यक्षेत्र में संचार कौशल से लाभ मिलेगा। कोई नया अवसर मिल सकता है, लेकिन निर्णय सोच-समझकर लें। टैरो गुरु दीपाली रावतानी से जानें मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ से मीन तक का टैरो राशिफल…

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मेष राशि (Aries Tarot Horoscope)

आज आपके भीतर आगे बढ़ने की तीव्र इच्छा रहेगी। कार्यक्षेत्र में नई योजना पर काम शुरू करने का अवसर मिल सकता है। हालांकि जल्दबाज़ी में निर्णय लेने से बचना बेहतर रहेगा। वरिष्ठों के साथ संवाद स्पष्ट रखें, इससे लाभ मिलेगा। आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखें और अनावश्यक खर्च टालें। पारिवारिक जीवन में छोटी-सी बातचीत भी माहौल को सकारात्मक बना सकती है। शाम के समय कोई नई दिशा स्पष्ट हो सकती है।

कार्ड: टू ऑफ वैंड्स

वृषभ राशि (Taurus Tarot Horoscope)

आज स्थिरता और धैर्य आपके लिए सफलता की कुंजी रहेगा। काम में धीरे-धीरे प्रगति होगी और पुराने प्रयासों का परिणाम मिलने के संकेत हैं। आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें और निवेश से पहले सोचें। घर-परिवार में शांति बनी रहेगी। रिश्तों में आपकी समझदारी स्थिति को बेहतर बनाएगी। स्वास्थ्य के लिए आराम और संतुलित आहार जरूरी है।

कार्ड: फोर ऑफ वैंड्स

मिथुन राशि (Gemini Tarot Horoscope)

आज नई जानकारी या संदेश आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। कार्यक्षेत्र में संचार कौशल से लाभ मिलेगा। कोई नया अवसर मिल सकता है, लेकिन निर्णय सोच-समझकर लें। मित्रों से सहयोग मिलेगा। आर्थिक मामलों में जल्दबाज़ी न करें। शाम के समय मन हल्का रहेगा और योजनाएँ स्पष्ट होंगी।

कार्ड: पेज ऑफ स्वॉर्ड्स

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कर्क राशि (Cancer Tarot Horoscope)

आज भावनात्मक संतुलन बना रहेगा। परिवार से जुड़ी सकारात्मक खबर मिल सकती है। कार्यक्षेत्र में शांत और व्यवस्थित तरीके से काम करने से सफलता मिलेगी। किसी करीबी व्यक्ति से सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अधिक थकान से बचें। दिन के अंत में मानसिक शांति महसूस होगी।

कार्ड: टेन ऑफ कप्स

सिंह राशि (Leo Tarot Horoscope)

आज आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा और आपके काम की सराहना हो सकती है। नेतृत्व क्षमता से लाभ मिलेगा। कार्यक्षेत्र में नए अवसर सामने आ सकते हैं। आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी। रिश्तों में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। हालांकि अहंकार से बचें और संतुलन बनाए रखें।

कार्ड: सिक्स ऑफ वैंड्स

कन्या राशि (Virgo Tarot Horoscope)

आज कामकाज में व्यस्तता बढ़ सकती है। लंबित कार्यों को पूरा करने का सही समय है। योजना बनाकर काम करने से सफलता मिलेगी। आर्थिक मामलों में सावधानी रखें। स्वास्थ्य के लिए नियमित दिनचर्या अपनाना लाभकारी रहेगा। छोटे प्रयास भी सकारात्मक परिणाम देंगे।

कार्ड: एट ऑफ पेंटाकल्स

तुला राशि (Libra Tarot Horoscope)

आज साझेदारी और सहयोग से लाभ मिलेगा। कार्यक्षेत्र में टीमवर्क से सफलता मिल सकती है। किसी करीबी के साथ महत्वपूर्ण बातचीत रिश्तों को मजबूत करेगी। आर्थिक मामलों में सोच-समझकर निर्णय लें। शाम के समय संतुलन और शांति महसूस होगी।

कार्ड: टू ऑफ कप्स

वृश्चिक राशि (Scorpio Tarot Horoscope)

आज परिवर्तन के संकेत हैं। कार्यक्षेत्र में नई दिशा मिल सकती है। किसी पुराने मुद्दे का समाधान निकल सकता है। भावनात्मक संतुलन बनाए रखें और जल्दबाज़ी में प्रतिक्रिया देने से बचें। आर्थिक मामलों में सतर्क रहें। दिन के अंत में सकारात्मक बदलाव महसूस होगा।

कार्ड: डेथ

धनु राशि (Sagittarius Tarot Horoscope)

आज नए अवसर सामने आ सकते हैं। यात्रा या विस्तार से जुड़े विचार बन सकते हैं। कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। आत्मविश्वास बनाए रखें, लेकिन जल्दबाज़ी से बचें। रिश्तों में सकारात्मकता बनी रहेगी।

कार्ड: थ्री ऑफ वैंड्स

मकर राशि (Capricorn Tarot Horoscope)

आज अनुशासन और जिम्मेदारी आपको सफलता दिलाएगी। कार्यक्षेत्र में आपका अनुभव काम आएगा। आर्थिक मामलों में सावधानी रखें। परिवार के साथ समय बिताने से संतुलन मिलेगा। किसी महत्वपूर्ण निर्णय में धैर्य रखें।

कार्ड: एम्परर

कुंभ राशि (Aquarius Tarot Horoscope)

आज आशा और सकारात्मक ऊर्जा का दिन है। रचनात्मक कार्यों में सफलता मिल सकती है। मित्रों का सहयोग मिलेगा। भविष्य की योजनाओं पर काम करने का अच्छा समय है। मानसिक शांति बनाए रखें।

कार्ड: स्टार

मीन राशि (Pisces Tarot Horoscope)

आज आपकी अंतर्ज्ञान शक्ति मजबूत रहेगी। कार्यक्षेत्र में निर्णय लेने से पहले शांत होकर सोचें। रिश्तों में भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा। ध्यान और विश्राम से मानसिक स्पष्टता मिलेगी। दिन के अंत में सकारात्मक महसूस करेंगे।

कार्ड: हाई प्रीस्टेस

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।