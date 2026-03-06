Daily Tarot Horoscope 6 March 2026 (आज का टैरो राशिफल 6 मार्च 2026): चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि के साथ शुक्रवार का दिन है। पंचांग के अनुसार, तृतीया तिथि शाम 6 बजकर 53 मिनट क रहने वाली है। इसके बाद चतुर्थी तिथि आरंभ हो जाएगी। चंद्रमा की पूजा के कारण आज भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा जा रहा है। इसके साथ ही आज कई शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। टैरो गुरु दीपाली रावतानी के अनुसार आज कुछ राशि के जातकों के ऊपर गणेश जी की विशेष कृपा हो सकती है। टैरो कार्ड्स संकेत दे रहे हैं कि कई राशि के जातकों को भाग्य का साथ मिल सकता है। टैरो गुरु दीपाली रावतानी से जानें मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ से मीन तक का टैरो राशिफल…

मेष टैरो राशिफल (Aries Tarot Horoscope)

द चैरियट आज मेष राशि वालों के लिए गति, दृढ़ संकल्प और भावनात्मक नियंत्रण का संकेत देता है। हाल के समय की हिचकिचाहट या आंतरिक उलझन के बाद अब आगे बढ़ने की तीव्र ऊर्जा महसूस हो सकती है। यह कार्ड बताता है कि सफलता संभव है, बशर्ते आप अनुशासन और फोकस बनाए रखें। परिस्थितियां आपको अलग-अलग दिशाओं में खींच सकती हैं, लेकिन आपकी ताकत तर्क और भावनाओं के संतुलन में है। आत्मविश्वास आज आपकी सबसे बड़ी शक्ति है, लेकिन जल्दबाजी या अहंकार प्रगति को धीमा कर सकते हैं। जब आप अपने लक्ष्य पर पूरी तरह समर्पित होते हैं, तो जीत तय हो जाती है।

वृषभ राशि (Taurus Tarot Horoscope)

सेवन ऑफ पेंटाकल्स वृषभ राशि को धैर्य रखने और सही समय पर भरोसा करने की सलाह देता है, खासकर आर्थिक मामलों या लंबी अवधि की योजनाओं में। आपको लग सकता है कि आपकी मेहनत का परिणाम अभी तक स्पष्ट नहीं है, लेकिन यह कार्ड संकेत देता है कि भीतर ही भीतर विकास हो रहा है। आज का दिन ज्यादा कार्रवाई करने से ज्यादा मूल्यांकन का है। क्या सही चल रहा है और क्या बदलाव चाहिए, इस पर विचार करें। जल्दबाजी में कोई वित्तीय निर्णय लेने से बचें। स्थिरता निरंतरता से आएगी।

मिथुन राशि – नाइट ऑफ वैंड्स (Gemini Tarot Horoscope)

द मैजिशियन मिथुन राशि के लिए एक शक्तिशाली मैनिफेस्टेशन का समय दर्शाता है। आपके विचार, संवाद और कर्म आज एक दिशा में काम कर सकते हैं, जिससे योजनाओं को साकार करने की क्षमता बढ़ेगी। नए प्रोजेक्ट शुरू करने, विचार प्रस्तुत करने या समझौते करने के लिए यह अच्छा समय है। हालांकि यह कार्ड चेतावनी भी देता है कि ध्यान बिखरने या दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश से बचें। सही इरादे और आत्मविश्वास के साथ किए गए प्रयास जल्द परिणाम दे सकते हैं।

कर्क राशि (Cancer Tarot Horoscope)

स्ट्रेंथ कर्क राशि के लिए भावनात्मक मजबूती और आंतरिक शक्ति का संकेत है। किसी चुनौतीपूर्ण स्थिति में प्रतिक्रिया देने के बजाय शांत और संयमित रहना बेहतर रहेगा। आज कोई परिस्थिति आपके धैर्य की परीक्षा ले सकती है, लेकिन आपकी समझदारी और सहानुभूति स्थिति को सहज बना सकती है। आज असली ताकत नियंत्रण में नहीं, बल्कि समझ और धैर्य में है।

सिंह राशि (Leo Tarot Horoscope)

ऐस ऑफ पेंटाकल्स सिंह राशि के लिए नई आर्थिक या पेशेवर शुरुआत का संकेत देता है। यह अवसर नौकरी, व्यापारिक विचार या निवेश के रूप में सामने आ सकता है। शुरुआत भले ही छोटी लगे, लेकिन इसमें भविष्य में बड़े विकास की संभावना है। सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि आप इस अवसर को कितनी जिम्मेदारी और योजना के साथ संभालते हैं।

कन्या राशि (Virgo Tarot Horoscope)

क्वीन ऑफ पेंटाकल्स कन्या राशि को आज स्वयं की देखभाल और संतुलन बनाए रखने की सलाह देती है। यह कार्ड व्यावहारिक जिम्मेदारियों के साथ-साथ भावनात्मक स्थिरता पर ध्यान देने का संकेत है। घर, स्वास्थ्य और आर्थिक योजना से जुड़े मामलों पर ध्यान देना लाभदायक रहेगा। जब आप स्वयं को संतुलित रखते हैं, तब कार्यक्षमता भी बेहतर होती है।

तुला राशि (Libra Tarot Horoscope)

फोर ऑफ पेंटाकल्स तुला राशि को अपने संसाधनों और धन को सावधानी से संभालने की सलाह देता है। आप अपनी मेहनत से अर्जित चीजों को सुरक्षित रखने की भावना महसूस कर सकते हैं। बचत और सीमाएं तय करना सही है, लेकिन अत्यधिक नियंत्रण या डर से बचना भी जरूरी है। सच्ची स्थिरता संतुलित दृष्टिकोण से आती है।

वृश्चिक राशि (Scorpio Tarot Horoscope)

नाइन ऑफ पेंटाकल्स वृश्चिक राशि के लिए आत्मनिर्भरता और उपलब्धियों का संकेत देता है। आपकी मेहनत अब स्पष्ट रूप से फल देने लगी है और आप अपनी सफलता का आनंद लेने की स्थिति में हैं। यह कार्ड आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को मजबूत करता है। अपनी उपलब्धियों पर गर्व करें और इस संतोष के पल को महसूस करें।

धनु राशि(Sagittarius Tarot Horoscope)

पेज ऑफ वांड्स धनु राशि के लिए नई खबर, प्रेरणा या रचनात्मक विचार का संकेत देता है। कोई अप्रत्याशित अवसर या संदेश आपके भीतर नई ऊर्जा जगा सकता है। यह समय उत्साह और जिज्ञासा से भरा है, लेकिन अभी शुरुआत का चरण है। संभावनाओं को समझें और जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें।

मकर राशि (Capricorn Tarot Horoscope)

नाइट ऑफ पेंटाकल्स मकर राशि के लिए निरंतर और स्थिर प्रगति का संकेत देता है। आप अपने लक्ष्यों की ओर धीरे-धीरे लेकिन भरोसेमंद तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। आज सफलता गति से नहीं, बल्कि धैर्य और अनुशासन से मिलेगी। दूसरों से अपनी तुलना करने से बचें। आपकी स्थिर मेहनत मजबूत आधार तैयार कर रही है।

कुंभ राशि (Aquarius Tarot Horoscope)

क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स कुंभ राशि को स्पष्ट और ईमानदार संवाद की शक्ति देती है। आज आपको कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ सकता है या किसी से सीधी बात करनी पड़ सकती है। भावनाओं से थोड़ी दूरी बनाकर स्थिति को तार्किक रूप से समझना बेहतर रहेगा। सच बोलें, लेकिन संवेदनशीलता बनाए रखें।

मीन राशि (Pisces Tarot Horoscope)

सेवन ऑफ पेंटाकल्स मीन राशि के करियर और दीर्घकालिक लक्ष्यों में धैर्य रखने का संदेश देता है। आपको लग सकता है कि मेहनत का परिणाम देर से मिल रहा है, लेकिन यह कार्ड बताता है कि प्रगति धीरे-धीरे हो रही है। निराश होने के बजाय अपने प्रयासों का मूल्यांकन करें और दिशा को और स्पष्ट बनाएं। समय पर भरोसा रखें। आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी।

डिस्क्लेमर (Disclaimer): यह दैनिक टैरो राशिफल कार्ड्स के संकेतों और ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित एक सामान्य पूर्वानुमान है। प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली, ग्रहों की स्थिति और टैरो कार्ड्स के प्रभाव अलग हो सकते हैं, इसलिए व्यक्तिगत परिणाम इन भविष्यवाणियों से भिन्न हो सकते हैं। किसी भी वित्तीय, करियर या स्वास्थ्य संबंधी बड़े निर्णय के लिए संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या ज्योतिषी से परामर्श अवश्य लें। जनसत्ता इसकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं लेता।