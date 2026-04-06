Aaj Ka Tarot Rashifal 6 April 2026 (आज का टैरो राशिफल 6 अप्रैल 2026): वैदिक पंचांग अनुसार, आज वैशाख कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि दोपहर को 02 बजकर 10 मिनट तक रहेगी। वहीं उसके बाद पंचमी तिथि शुरू हो जाएगी। आज विंछुड़ो, गण्ड मूल, सर्वार्थ सिद्धि योग है। टैरो कार्ड्स संकेत दे रहे हैं कि आज कुछ राशि के जातकों के लोगों को फंसा हुआ धन मिल सकता है। साथ ही देश- विदेश की यात्रा कर सकते हैं। वहीं कोई वाहन या प्रापर्टी खरीद सकते हैं। टैरो गुरु दीपाली रावतानी से जानें मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ से मीन तक का टैरो राशिफल…

मेष राशि (Aries Tarot Horoscope)

आज का दिन आपको सक्रिय और ऊर्जावान बनाए रखेगा। आप किसी काम को तुरंत शुरू करने या तेजी से पूरा करने का मन बना सकते हैं। कार्यक्षेत्र में नेतृत्व करने का अवसर मिल सकता है, लेकिन जल्दबाज़ी में निर्णय लेने से बचें। आर्थिक मामलों में सोच-समझकर खर्च करें, खासकर अचानक की खरीदारी से दूरी रखें। रिश्तों में स्पष्ट और शांत संवाद जरूरी रहेगा, वरना छोटी बात बड़ी बन सकती है। शाम के समय आपको अपने प्रयासों का सकारात्मक परिणाम मिल सकता है।

कार्ड: नाइट ऑफ वैंड्स

29 मई से मिथुन, तुला और कन्या राशि के जातकों के जीवन पर पड़ सकता है सकारात्मक प्रभाव, बुध और शुक्र बनाएंगे लक्ष्मी नारायण राजयोग

वृषभ राशि (Taurus Tarot Horoscope)

आज स्थिरता और सुरक्षा की भावना मजबूत रहेगी। आप अपने वित्त, बचत या भविष्य की योजनाओं पर ध्यान दे सकते हैं। कार्यक्षेत्र में धीरे-धीरे लेकिन स्थायी प्रगति होगी। परिवार या करीबी लोगों के साथ समय बिताने से मानसिक शांति मिलेगी। किसी पुराने काम को व्यवस्थित करने का अच्छा समय है। स्वास्थ्य के लिए संतुलित भोजन और आराम जरूरी रहेगा।

कार्ड: किंग ऑफ पेंटाकल्स

मिथुन राशि (Gemini Tarot Horoscope)

आज बातचीत और संचार आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। कोई उलझन जो पिछले दिनों से थी, आज स्पष्ट हो सकती है। काम से जुड़े ईमेल, मीटिंग या बातचीत सकारात्मक परिणाम दे सकते हैं। निर्णय लेने से पहले सारी जानकारी इकट्ठा करें। रिश्तों में खुलकर बात करने से गलतफहमियाँ दूर होंगी। ज्यादा सोचने के बजाय व्यावहारिक कदम उठाना लाभकारी रहेगा।

कार्ड: ऐस ऑफ स्वॉर्ड्स

कर्क राशि (Cancer Tarot Horoscope)

आज भावनात्मक रूप से आप अधिक संवेदनशील रहेंगे। परिवार और करीबी लोगों के साथ समय बिताने का मन करेगा। किसी की सलाह या समर्थन आपको राहत देगा। काम में संतुलन बनाए रखें और खुद को अधिक थकाने से बचें। अपनी अंतर्ज्ञान पर भरोसा करें, खासकर व्यक्तिगत मामलों में। शाम को आराम और सेल्फ-केयर से मानसिक शांति मिलेगी।

कार्ड: क्वीन ऑफ कप्स

सिंह राशि (Leo Tarot Horoscope)

आज आपको पहचान और प्रशंसा मिलने की संभावना है। आपका आत्मविश्वास लोगों को प्रभावित करेगा। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत नजर आएगी और नए अवसर मिल सकते हैं। रिश्तों में गर्मजोशी और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। हालांकि, अत्यधिक अहंकार से बचें और संतुलन बनाए रखें। दिन के अंत में संतोष की भावना रहेगी।

कार्ड: सिक्स ऑफ वैंड्स

कन्या राशि (Virgo Tarot Horoscope)

आज आपका ध्यान काम और जिम्मेदारियों पर रहेगा। आप लंबित कार्यों को पूरा करने की कोशिश करेंगे और इसमें सफलता भी मिलेगी। छोटे-छोटे परिणाम भी आपको प्रेरित करेंगे। पूर्णता के पीछे भागने के बजाय प्रगति पर ध्यान दें। स्वास्थ्य के लिए दिनचर्या को व्यवस्थित रखें। आर्थिक मामलों में सावधानी लाभदायक रहेगी।

कार्ड: एट ऑफ पेंटाकल्स

तुला राशि (Libra Tarot Horoscope)

आज साझेदारी और सहयोग से लाभ मिलेगा। कार्यक्षेत्र में टीमवर्क से सफलता मिलेगी। किसी करीबी व्यक्ति के साथ महत्वपूर्ण बातचीत रिश्तों को मजबूत कर सकती है। भावनात्मक संतुलन बनाए रखें। आर्थिक मामलों में जल्दबाज़ी न करें। दिन के अंत में आपको संतुलन और शांति महसूस होगी।

कार्ड: टू ऑफ कप्स

वृश्चिक राशि (Scorpio Tarot Horoscope)

आज परिवर्तन का संकेत मिल रहा है। आप किसी पुराने विचार, आदत या परिस्थिति को छोड़ने का निर्णय ले सकते हैं। शुरुआत में बदलाव कठिन लग सकता है, लेकिन यह आगे के लिए लाभकारी होगा। काम में नई दिशा मिल सकती है। भावनात्मक रूप से खुद को संतुलित रखें और जल्दबाज़ी में प्रतिक्रिया न दें।

कार्ड: डेथ

धनु राशि (Sagittarius Tarot Horoscope)

आज नए अवसर और योजनाएँ सामने आ सकती हैं। यात्रा, पढ़ाई या विस्तार से जुड़े विचार बन सकते हैं। कार्यक्षेत्र में नए प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो सकता है। आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें, लेकिन जल्दबाज़ी से बचें। रिश्तों में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी।

कार्ड: थ्री ऑफ वैंड्स

मकर राशि (Capricorn Tarot Horoscope)

आज अनुशासन और जिम्मेदारी पर ध्यान देना जरूरी रहेगा। कार्यक्षेत्र में नेतृत्व की भूमिका निभानी पड़ सकती है। काम को व्यवस्थित तरीके से करने से सफलता मिलेगी। आर्थिक मामलों में सावधानी रखें और अनावश्यक खर्च से बचें। परिवार के साथ समय बिताने से संतुलन मिलेगा।

कार्ड: एम्परर

कुंभ राशि (Aquarius Tarot Horoscope)

आज आशा और सकारात्मकता का दिन है। आप अपने भविष्य के लक्ष्यों पर ध्यान देंगे। रचनात्मक कामों में सफलता मिल सकती है। दोस्तों या सहयोगियों से समर्थन मिलेगा। मानसिक शांति बनाए रखने के लिए आराम और संतुलन जरूरी है।

कार्ड: स्टार

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मीन राशि (Pisces Tarot Horoscope)

आज आपकी अंतर्ज्ञान शक्ति बहुत मजबूत रहेगी। आप किसी स्थिति को गहराई से समझ पाएंगे। काम में निर्णय लेने से पहले शांत होकर सोचें। रिश्तों में भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा। ध्यान या अकेले में समय बिताने से स्पष्टता मिलेगी।

कार्ड: हाई प्रीस्टेस

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।