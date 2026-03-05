Aaj Ka Tarot Rashifal 5 March 2026: आज चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि के साथ गुरुवार का दिन है। टैरो गुरु दीपाली रावतानी के अनुसार आज गुरु-सूर्य के संयोग से नवपंचम राजयोग का निर्माण हो रहा है, जिससे कुछ राशि के जातकों को विशेष लाभ मिल सकता है। जानें मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ से मीन तक का टैरो राशिफल…

मेष टैरो राशिफल (Aries Tarot Horoscope)

आज आपका आत्मविश्वास जगमगा रहा है। क्वीन ऑफ वैंड्स की ऊर्जा आपको रचनात्मकता, करिश्मा और नेतृत्व का अद्भुत मेल देती है। आपकी सहज गर्मजोशी लोगों को आपकी ओर खींचती है। आज का दिन अपनी प्रतिभा दिखाने, पहल करने और मंच पर चमकने का है। बस अपने आप में रहें, सभी की निगाहें स्वतः ही आप पर होंगी।

वृषभ राशि (Taurus Tarot Horoscope)

आज थोड़ी खींचतान या प्रतिस्पर्धा महसूस हो सकती है। घबराएँ नहीं, ये चुनौतियाँ केवल आपके कौशल को और निखारने का अवसर हैं। लचीले रहें, साफ़ संवाद करें और छोटी-छोटी बातों को तूल न दें। सहयोग और समझदारी से किसी भी तनाव का हल आसानी से निकल आएगा।

मिथुन राशि – नाइट ऑफ वैंड्स (Gemini Tarot Horoscope)

जोश और उत्साह आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। नाइट ऑफ वैंड्स आपको साहसिक कदम उठाने या नई शुरुआत करने की दिशा दिखाती है। चाहे काम हो, रचनात्मक प्रयास हो या निजी जीवन, रोमांच हर जगह आपके साथ है। आत्मविश्वास से आगे बढ़ें और अपनी प्रेरणाओं पर भरोसा रखें। आज गति ही सफलता की कुंजी है।

कर्क राशि (Cancer Tarot Horoscope)

आज आपके चारों ओर स्नेह, सुंदरता और आराम की ऊर्जा है। द एम्प्रेस आपको खुद की देखभाल करने और अपनी इच्छाओं को पोषित करने का संदेश देती है। रिश्तों में कोमलता बढ़ेगी, रचनात्मक कार्यों में प्रवाह आएगा और दिल में शांति महसूस होगी। यह दिन प्रेम, सहजता और अपनापन जीने का है।

सिंह राशि (Leo Tarot Horoscope)

कुछ विचार या डर आपको भीतर ही बाँध रहे हैं। एट ऑफ स्वोर्ड्स बताती है कि ये सीमाएँ आपके मन की उपज हैं। अपनी सोच में बदलाव करना ही मुक्ति की शुरुआत है। जैसे ही आप खुले मन से सोचेंगे, परिस्थितियाँ सरल और स्पष्ट दिखेंगी।

कन्या राशि (Virgo Tarot Horoscope)

आज धैर्य और संतुलित मूल्यांकन की आवश्यकता है। सेवन ऑफ पेंटाकल्स आपको अपने प्रयासों और प्रगति को शांत दृष्टि से देखने का संकेत देता है। परिणाम तुरंत न दिखें तो निराश न हों, विकास भीतर ही जारी है। समय के साथ आपकी मेहनत रंग लाएगी।

तुला राशि (Libra Tarot Horoscope)

दिन खुशियों और सकारात्मक ऊर्जा से भरा है। द सन सफलता, उत्साह और हल्कापन लेकर आता है। काम में साफ़ परिणाम मिलेंगे, रिश्तों में गर्मजोशी बढ़ेगी और मन में संतोष महसूस होगा। आज का दिन जीवन की मुस्कान महसूस कराने वाला है।

वृश्चिक राशि (Scorpio Tarot Horoscope)

आज आपकी जिज्ञासा तेज़ है और मन ऊर्जावान है। पेज ऑफ स्वोर्ड्स नए विचारों और जानकारी को ग्रहण करने का अवसर देता है। चौकस रहें, किसी वार्तालाप या अवलोकन से महत्वपूर्ण समझ उभर सकती है। मानसिक ऊर्जा को सीखने और समझने में लगाएँ।

धनु राशि(Sagittarius Tarot Horoscope)

आज गति धीमी रखें और आगे बढ़ने से पहले सोचें। द हैंग्ड मैन आपको दृष्टिकोण बदलने और नियंत्रण छोड़ने की सलाह देता है। जब आप पुराने विचारों को त्यागेंगे, नई समझ स्वतः सामने आएगी।

मकर राशि (Capricorn Tarot Horoscope)

थकान हो सकती है, पर आपका संकल्प अडिग है। नाइन ऑफ वैंड्स बताता है कि आप संघर्ष के अंतिम चरण में हैं। थोड़ा और धैर्य रखें, और जीत निश्चित है। आपने जो मेहनत की है उसे संभालें और पीछे मत हटें। आपकी दृढ़ता ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है।

कुंभ राशि (Aquarius Tarot Horoscope)

आज एक नई भावनात्मक शुरुआत आपके सामने है। ऐस ऑफ कप्स प्रेम, उपचार और रचनात्मकता की ऊर्जा लाता है। नया रिश्ता, पुरानी गलतफहमियों का अंत या भीतर की शांति—दिल खुलकर मुस्कुराएगा। इस प्रवाह को अपनाएँ और रोकें नहीं।

मीन राशि (Pisces Tarot Horoscope)

आज आपके पास “कर दिखाने” की जादुई ऊर्जा है। द मैजिशियन याद दिलाता है कि आपके पास संसाधन, कौशल और नीयत सभी हैं। बस इन्हें एक दिशा में केंद्रित करने की देर है। आपकी इच्छा और क्रिया का मेल चमत्कार पैदा कर सकता है। आत्मविश्वास आपका सबसे बड़ा उपकरण है।

डिस्क्लेमर (Disclaimer): यह दैनिक टैरो राशिफल कार्ड्स के संकेतों और ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित एक सामान्य पूर्वानुमान है। प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली, ग्रहों की स्थिति और टैरो कार्ड्स के प्रभाव अलग हो सकते हैं, इसलिए व्यक्तिगत परिणाम इन भविष्यवाणियों से भिन्न हो सकते हैं। किसी भी वित्तीय, करियर या स्वास्थ्य संबंधी बड़े निर्णय के लिए संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या ज्योतिषी से परामर्श अवश्य लें। जनसत्ता इसकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं लेता।