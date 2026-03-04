Today Tarot Horoscope 4 March 2026 (आज का टैरो राशिफल 4 मार्च 2026): चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि के साथ बुधवार का दिन है। आज चंद्रमा दोपहर तक सिंह राशि में रहेंगे। इसके बाद कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। टैरो गुरु दीपाली रावतानी के अनुसार आज रंगों की होली खेली जाएगी। इसके साथ ही आज शुक्र शनि के साथ संयोग करके धन योग का निर्माण कर रहे हैं, जिससे कुछ राशियों को लाभ मिल सकता है। जानें मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ से मीन तक का टैरो राशिफल…

मेष टैरो राशिफल (Aries Tarot Horoscope)

आज नई ऊर्जा और उत्साह का संचार होगा। कोई नया विचार, अवसर या मन की इच्छा अचानक आपको प्रेरित कर सकती है। करियर, रचनात्मक कार्य या निजी लक्ष्य की दिशा में कदम बढ़ाने का यह सही समय है। ब्रह्मांड की ओर से हरी झंडी मिल रही है। अब पहल आपको करनी है। ज्यादा सोच-विचार में समय न गंवाएं। आत्मविश्वास के साथ की गई शुरुआत आगे चलकर बड़ी सफलता में बदल सकती है।

कार्ड: Ace of Wands

वृषभ टैरो राशिफल (Taurus Tarot Horoscope)

स्थिरता, समझदारी और आर्थिक परिपक्वता का संकेत है। आज आप निवेश, बचत या करियर से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। मेहनत से बनाई गई नींव अब मजबूती दे रही है। भावनात्मक रूप से भी आप संतुलित और सुरक्षित महसूस करेंगे। व्यावहारिक सोच के साथ आगे बढ़ें, लेकिन अपनी मेहनत से मिली सुविधाओं का आनंद लेना न भूलें।

कार्ड: King of Pentacles

मिथुन टैरो राशिफल (Gemini Tarot Horoscope)

अचानक बदलाव या यात्रा के योग बन सकते हैं। आप रोजमर्रा की दिनचर्या से बाहर निकलने की इच्छा महसूस करेंगे। जोश और साहस आपको आगे बढ़ाएंगे, लेकिन जल्दबाजी से बचना जरूरी है। निर्णय लेने से पहले एक बार ठहरें। सही दिशा में इस्तेमाल की गई ऊर्जा नए अवसरों के द्वार खोल सकती है।

कार्ड: Knight of Wands

कर्क टैरो राशिफल (Cancer Tarot Horoscope)

परिवार और आर्थिक सुरक्षा से जुड़ी सकारात्मक खबर मिल सकती है। अपनों का सहयोग आपको मजबूती देगा। भविष्य की योजनाएं बनाने के लिए दिन अनुकूल है। परंपराओं और रिश्तों की अहमियत समझें। यही आपकी असली पूंजी है।

कार्ड: Ten of Pentacles

सिंह टैरो राशिफल (Leo Tarot Horoscope)

आज नेतृत्व की भूमिका निभानी पड़ सकती है। किसी महत्वपूर्ण विषय पर अंतिम निर्णय लेने की जिम्मेदारी आपके कंधों पर आ सकती है। अनुशासन और रणनीति से काम लें। अधिकार का उपयोग समझदारी और निष्पक्षता के साथ करें। यही आपकी छवि को मजबूत करेगा।

कार्ड: The Emperor

कन्या टैरो राशिफल (Virgo Tarot Horoscope)

टीमवर्क और सामूहिक प्रयास से सफलता मिलेगी। आपकी मेहनत और बारीकी पर ध्यान देने की क्षमता की सराहना होगी। नए प्रोजेक्ट या समूह कार्य में भागीदारी लाभदायक रहेगी। दूसरों की सलाह को सकारात्मक रूप से स्वीकारें। इससे परिणाम और बेहतर होंगे।

कार्ड: Three of Pentacles

तुला टैरो राशिफल (Libra Tarot Horoscope)

आज सत्य और संतुलन की परीक्षा हो सकती है। कोई पुराना मामला स्पष्ट हो सकता है या आपको तर्क के आधार पर निर्णय लेना पड़ेगा। भावनाओं के बजाय तथ्यों को महत्व दें। ईमानदारी से उठाया गया कदम भविष्य में अच्छे परिणाम देगा।

कार्ड: Justice

वृश्चिक टैरो राशिफल (Scorpio Tarot Horoscope)

जीवन में एक बड़ा परिवर्तन दस्तक दे रहा है। कोई पुरानी परिस्थिति या आदत समाप्त हो सकती है। बदलाव भले ही गहरा लगे, लेकिन यह नई शुरुआत का मार्ग प्रशस्त करेगा। अतीत को छोड़ने का साहस रखें। नवजीवन आपका इंतजार कर रहा है।

कार्ड: Death

धनु टैरो राशिफल (Sagittirus Tarot Horoscope)

आज संतुलन और धैर्य बनाए रखना जरूरी है। जिम्मेदारियों के बीच तालमेल बैठाने में थोड़ी चुनौती आ सकती है। जल्दबाजी में फैसला लेने से बचें। जब मन और दिमाग साथ चलते हैं, तब समाधान सहज रूप से सामने आते हैं।

कार्ड: Temperance

मकर टैरो राशिफल (Capricorn Tarot Horoscope)

नेतृत्व और अनुशासन की ऊर्जा आज आपके साथ है। करियर या वित्त से जुड़े मामलों में सख्त और स्पष्ट रुख अपनाना पड़ेगा। लंबी अवधि की योजना बनाने के लिए दिन अनुकूल है। अधिकार के साथ संवेदनशीलता भी बनाए रखें।

कार्ड: The Emperor

कुंभ टैरो राशिफल (Aquarius Tarot Horoscope)

नई यात्रा की शुरुआत का संकेत है। कोई नया अवसर आपको जोखिम लेने के लिए प्रेरित कर सकता है। हर उत्तर पहले से जानना जरूरी नहीं है।विश्वास के साथ पहला कदम बढ़ाएं। कभी-कभी अनजाना रास्ता ही सबसे खास मंजिल तक पहुंचाता है।

कार्ड: The Fool

मीन टैरो राशिफल (Pisces Tarot Horoscope)

अंतर्ज्ञान आज आपकी सबसे बड़ी ताकत रहेगा। बिना कहे भी आप बहुत कुछ समझ पाएंगे। यह दिन शांति, आत्मचिंतन और आध्यात्मिक जुड़ाव का है। सपनों और मन की आवाज़ को नजरअंदाज न करें। सही दिशा का संकेत वहीं से मिलेगा।

कार्ड: The High Priestess

डिस्क्लेमर (Disclaimer): यह दैनिक टैरो राशिफल कार्ड्स के संकेतों और ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित एक सामान्य पूर्वानुमान है। प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली, ग्रहों की स्थिति और टैरो कार्ड्स के प्रभाव अलग हो सकते हैं, इसलिए व्यक्तिगत परिणाम इन भविष्यवाणियों से भिन्न हो सकते हैं। किसी भी वित्तीय, करियर या स्वास्थ्य संबंधी बड़े निर्णय के लिए संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या ज्योतिषी से परामर्श अवश्य लें। जनसत्ता इसकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं लेता।