Aaj Ka Tarot Rashifal 4 April 2026 (आज का टैरो राशिफल 4 अप्रैल 2026): आज 4 अप्रैल 2026 का टैरो राशिफल बताता है कि कुछ राशियों के रुके हुए काम पूरे होंगे और निवेश से लाभ मिलेगा। मेष राशि के लिए सफलता और आत्मविश्वास में वृद्धि, वृषभ के लिए आर्थिक स्थिरता, मिथुन के लिए स्पष्टता, कर्क के लिए पारिवारिक सुख, सिंह के लिए नेतृत्व क्षमता, कन्या के लिए संतुलन, तुला के लिए निर्णायक सोच, वृश्चिक के लिए नई शुरुआत, धनु के लिए भविष्य की योजना, मकर के लिए जिम्मेदारियों का दबाव, कुंभ के लिए आशा और मीन के लिए अंतर्ज्ञान का दिन है।

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वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि के साथ शनिवार का दिन है। पंचांग के अनुसार, द्वितीया तिथि सुबह 10 बजकर 9 मिनट तक रहेगी। इसके बाद तृतीया तिथि आरंभ हो जाएगी। आज स्वाति, विशाखा नक्षत्र के साथ हर्षण, वज्र के साथ सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। इसके अलावा आज शुक्र-शनि एक-दूसरे से 30 डिग्री पर होंगे, जिससे द्विद्वादश योग का निर्माण हो रहा है।

टैरो गुरु दीपाली रावतानी के अनुसार, आज का दिन कुछ राशि के जातकों के लंबे समय से रुके काम पूरे हो सकते हैं। पहले किए गए निवेश से आपको अच्छा लाभ मिल सकता है। आपकी सोच में बदलाव देखने को मिल सकता है। इसके अलावा परिवार और करीबी दोस्तों के साथ अच्छा सुखद समय बीत सकता है। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

मेष टैरो राशिफल (Aries Tarot Horoscope)

सिक्स ऑफ वांड्स सफलता, सम्मान और आत्मविश्वास में वृद्धि का संकेत देता है। आपकी मेहनत को आज पहचान मिल सकती है, चाहे वह कार्यक्षेत्र में प्रशंसा के रूप में हो या व्यक्तिगत संतुष्टि के रूप में। आप अपनी प्रगति पर गर्व महसूस करेंगे और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। आसपास के लोग आपके विचारों का समर्थन कर सकते हैं। यह दिन पहल करने और अपनी क्षमता दिखाने के लिए अनुकूल है। हालांकि सफलता का आनंद लेते हुए विनम्रता बनाए रखें और दीर्घकालिक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें। आपका आत्मविश्वास आगे नए अवसरों के द्वार खोल सकता है।

वृषभ राशि (Taurus Tarot Horoscope)

किंग ऑफ पेंटेकल्स आर्थिक स्थिरता और व्यावहारिक सोच का संकेत देता है। आज आप भविष्य की सुरक्षा, करियर वृद्धि और संसाधनों के सही उपयोग पर ध्यान देंगे। जिम्मेदारियों को परिपक्वता से संभालने की क्षमता बढ़ेगी। भावनात्मक रूप से आप शांत और स्थिर रहेंगे। निवेश, बजट या दीर्घकालिक योजना बनाने के लिए यह दिन अनुकूल है। आपका अनुशासित दृष्टिकोण स्थायी सफलता दिला सकता है।

मिथुन राशि (Gemini Tarot Horoscope)

क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स स्पष्टता और सशक्त संवाद का संकेत देती है। आप अपनी बात सीधे और तार्किक तरीके से रख पाएंगे। किसी स्थिति को निष्पक्ष दृष्टिकोण से समझने की क्षमता बढ़ेगी। भावनात्मक रूप से आप सच को प्राथमिकता देंगे। महत्वपूर्ण चर्चा और निर्णय लेने के लिए यह दिन अनुकूल है। हालांकि कठोरता से बचते हुए संवेदनशीलता बनाए रखें।

कर्क राशि (Cancer Tarot Horoscope)

टेन ऑफ कप्स भावनात्मक खुशी और सामंजस्य का संकेत देता है। परिवार और करीबी रिश्तों में सुखद समय बीत सकता है। आप खुद को संतुष्ट और सुरक्षित महसूस करेंगे। यह दिन रिश्तों को मजबूत करने और आभार व्यक्त करने के लिए अनुकूल है। सकारात्मक सोच से वातावरण आनंदमय बनेगा।

सिंह राशि (Leo Tarot Horoscope)

द एम्परर नेतृत्व और अनुशासन का प्रतीक है। आप परिस्थितियों पर नियंत्रण रखते हुए महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। कार्यक्षेत्र में आपकी नेतृत्व क्षमता सामने आएगी। भावनात्मक रूप से आप स्थिर और व्यवस्थित रहेंगे। लक्ष्य निर्धारित करने और योजनाएं बनाने के लिए यह दिन उपयुक्त है। संतुलित नेतृत्व से सफलता मिलेगी।

कन्या राशि (Virgo Tarot Horoscope)

टेम्परेंस संतुलन और धैर्य का संकेत देता है। आपको काम और निजी जीवन के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता होगी। भावनात्मक रूप से शांति और संयम बना रहेगा। जल्दबाजी से बचें और सोच-समझकर निर्णय लें। संतुलित दृष्टिकोण से प्रगति आसान होगी।

तुला राशि (Libra Tarot Horoscope)

ऐस ऑफ स्वॉर्ड्स स्पष्टता और निर्णायक सोच का संकेत देता है। किसी उलझन भरी स्थिति में समाधान मिल सकता है। आप आत्मविश्वास से अपनी बात रखेंगे। यह दिन समस्या समाधान और महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए अनुकूल है। स्पष्ट सोच आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी।

वृश्चिक राशि (Scorpio Tarot Horoscope)

द फूल नई शुरुआत और अवसरों का संकेत देता है। आप कुछ नया शुरू करने या अलग दिशा में बढ़ने के लिए प्रेरित होंगे। भावनात्मक रूप से उत्साह और जिज्ञासा बनी रहेगी। जोखिम लेने से पहले सावधानी रखें। नए अनुभव आपको विकास की ओर ले जाएंगे।

धनु राशि (Sagittarius Tarot Horoscope)

थ्री ऑफ वांड्स विस्तार और भविष्य की योजना का संकेत देता है। आप दीर्घकालिक लक्ष्यों पर ध्यान देंगे। प्रयासों का परिणाम दिखाई देने लगेगा। आशावादी दृष्टिकोण बनाए रखें और धैर्य रखें। यह दिन नई संभावनाओं के लिए अनुकूल है।

मकर राशि (Capricorn Tarot Horoscope)

टेन ऑफ वांड्स जिम्मेदारियों का दबाव दर्शाता है। काम का बोझ अधिक महसूस हो सकता है। भावनात्मक रूप से थकान का अनुभव हो सकता है। प्राथमिकताओं को तय करें और अनावश्यक जिम्मेदारियां कम करें। आराम और आत्म-देखभाल आवश्यक है।

कुंभ राशि (Aquarius Tarot Horoscope)

द स्टार आशा, उपचार और सकारात्मक ऊर्जा का संकेत देता है। आप भविष्य को लेकर आशावादी रहेंगे। यह आत्म-चिंतन और शांति का दिन है। धीरे-धीरे स्थितियां बेहतर होती नजर आएंगी। सकारात्मक सोच से ऊर्जा बढ़ेगी।

मीन राशि (Pisces Tarot Horoscope)

हाई प्रीस्टेस अंतर्ज्ञान और आंतरिक समझ का प्रतीक है। आप अपनी आंतरिक आवाज को अधिक महसूस करेंगे। शांत चिंतन और आत्म-विश्लेषण लाभकारी रहेगा। जल्दबाजी में प्रतिक्रिया देने से बचें। धीरे-धीरे स्पष्टता मिलेगी और सही दिशा सामने आएगी।

डिस्क्लेमर (Disclaimer): यह दैनिक टैरो राशिफल कार्ड्स के संकेतों और ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित एक सामान्य पूर्वानुमान है। प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली, ग्रहों की स्थिति और टैरो कार्ड्स के प्रभाव अलग हो सकते हैं, इसलिए व्यक्तिगत परिणाम इन भविष्यवाणियों से भिन्न हो सकते हैं। किसी भी वित्तीय, करियर या स्वास्थ्य संबंधी बड़े निर्णय के लिए संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या ज्योतिषी से परामर्श अवश्य लें।