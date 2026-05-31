Aaj Ka Tarot Rashifal 31 May 2026 (आज का टैरो राशिफल 31 मई 2026): आज ज्येष्ठ मास का पूर्णिमा तिथि के साथ रविवार का दिन है। टैरो कार्ड्स संकेत दे रहे हैं कि आज भावनात्मक स्पष्टता, नई शुरुआत, आत्मिक उपचार, आत्मविश्वास और जीवन में धीरे-धीरे आ रहे बदलावों पर केंद्रित दिखाई दे रही है। महीने का अंतिम दिन कई लोगों के लिए एक भावनात्मक समापन और नए अध्याय की शुरुआत जैसा महसूस हो सकता है। आज कुछ राशियों को अपने जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी, जबकि कुछ को अपने मन की उलझनों को समझने और खुद के साथ समय बिताने की जरूरत महसूस होगी। आज का मुख्य संदेश है कि जो चीज़ें अब आपकी जिंदगी के लिए सही नहीं हैं, उन्हें शांति से जाने दें। नई शुरुआत तभी आती है जब हम पुराने बोझ को छोड़ने के लिए तैयार होते हैं। जानें टैरो गुरु दीपाली रावतानी से मेष से लेकर मीन राशि की टैरो राशिफल…

मेष टैरो राशिफल (Aries Tarot Horoscope) ऐस ऑफ वांड्स

मेष राशि के लिए आज नई शुरुआत, उत्साह और प्रेरणा का दिन है। आपके भीतर अचानक नई ऊर्जा जाग सकती है। कोई नया विचार, अवसर या योजना आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। यदि पिछले कुछ समय से किसी काम में रुकावट महसूस हो रही थी, तो आज उसमें गति आने लगेगी।

कार्यक्षेत्र में नए अवसर मिल सकते हैं। यदि आप नया काम शुरू करना चाहते हैं, तो आज का दिन सकारात्मक संकेत दे रहा है। हालांकि केवल उत्साह में निर्णय लेने से बचें। सही योजना बनाकर आगे बढ़ना जरूरी होगा।

प्रेम संबंधों में भी आकर्षण और भावनात्मक जुड़ाव बढ़ सकता है। आपकी ऊर्जा और आत्मविश्वास लोगों को प्रभावित करेंगे। आज अपने भीतर की आग को सही दिशा देना सबसे जरूरी रहेगा।

वृषभ राशि (Taurus Tarot Horoscope) क्वीन ऑफ पेंटाकल्स

वृषभ राशि के लिए आज स्थिरता, आराम और मानसिक शांति का दिन रहेगा। आप अपने घर, परिवार और आर्थिक स्थिति को लेकर ज्यादा सजग रहेंगे। छोटी-छोटी खुशियाँ भी आज आपको भीतर से संतोष देंगी।

आर्थिक मामलों में समझदारी से लिए गए निर्णय भविष्य में लाभ दे सकते हैं। यदि किसी आर्थिक चिंता से परेशान थे, तो आज थोड़ी राहत महसूस होगी। परिवार के साथ समय बिताने से मानसिक शांति मिलेगी।

आज खुद का ख्याल रखना भी जरूरी होगा। अच्छा भोजन, आराम और प्रिय लोगों के साथ समय बिताना आपके मन को संतुलित करेगा। यह दिन आपको यह एहसास दिलाएगा कि सच्ची खुशी केवल बड़ी उपलब्धियों में नहीं बल्कि जीवन की छोटी सुखद बातों में भी होती है।

मिथुन राशि(Gemini Tarot Horoscope) द मैजिशियन

मिथुन राशि के लिए आज आपकी वाणी, बुद्धिमत्ता और रचनात्मकता बेहद प्रभावशाली रहेगी। जो भी बात आप पूरे विश्वास से कहेंगे, उसका असर लोगों पर साफ दिखाई देगा। यह दिन नए अवसर बनाने और अपने विचारों को सही दिशा देने का है।

यदि कोई महत्वपूर्ण बातचीत, इंटरव्यू, प्रस्तुति या निर्णय लेना हो, तो समय अनुकूल है। आपकी सोच तेज और स्पष्ट रहेगी। लोग आपकी बातों से प्रभावित हो सकते हैं।

हालांकि एक साथ बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान लगाने से बचें। अपनी ऊर्जा को एक दिशा में केंद्रित करेंगे तो सफलता अधिक मिलेगी। आज यह कार्ड आपको याद दिलाता है कि आपके अंदर अपनी परिस्थितियाँ बदलने की क्षमता पहले से मौजूद है।

कर्क राशि (Cancer Tarot Horoscope) फोर ऑफ कप्स

कर्क राशि आज भावनात्मक रूप से थोड़ा अलग-थलग या उदास महसूस कर सकती है। मन में किसी बात को लेकर असंतोष रह सकता है, भले ही परिस्थितियाँ उतनी खराब न हों।

यह कार्ड संकेत देता है कि शायद आपके आसपास कोई अच्छा अवसर या सहयोग मौजूद है, लेकिन आपका ध्यान केवल अपनी निराशा पर टिका हुआ है। खुद को पूरी तरह अकेला करने से बचें।

आज अपने मन की बातों को समझने की कोशिश करें, लेकिन जरूरत से ज्यादा सोचकर खुद को परेशान न करें। ध्यान, संगीत या शांत वातावरण आपके मन को हल्का कर सकता है।

सिंह राशि (Leo Tarot Horoscope) द सन

सिंह राशि के लिए आज अत्यंत शुभ और सकारात्मक दिन है। आत्मविश्वास, खुशी और सफलता की ऊर्जा पूरे दिन आपके साथ रहेगी। कोई अच्छी खबर, प्रशंसा या उपलब्धि आपके चेहरे पर मुस्कान ला सकती है।

यदि पिछले दिनों तनाव या भ्रम की स्थिति थी, तो आज राहत महसूस होगी। आपके भीतर की चमक और आत्मविश्वास लोगों को आकर्षित करेगा।

रिश्तों में भी गर्मजोशी और समझ बढ़ेगी। परिवार और दोस्तों के साथ बिताया गया समय खुशी देगा। आज का दिन आपको जीवन की अच्छी चीज़ों का आनंद लेने का अवसर देगा।

कन्या राशि (Virgo Tarot Horoscope) जस्टिस

कन्या राशि के लिए आज संतुलन, सच्चाई और सही निर्णय लेने का दिन है। किसी महत्वपूर्ण मामले में स्पष्टता मिल सकती है। यह समय भावनाओं से ज्यादा व्यावहारिक सोच अपनाने का है।

यदि कोई कानूनी, आर्थिक या संबंधों से जुड़ा मामला उलझा हुआ था, तो आज स्थिति स्पष्ट हो सकती है। यह कार्ड कर्म के संतुलन का भी संकेत देता है यानी आपके पुराने कर्मों का परिणाम अब सामने आ सकता है।

आज खुद के साथ भी न्याय करना जरूरी होगा। हर बात के लिए खुद को दोष देना बंद करें। मानसिक संतुलन बनाए रखना आज सबसे जरूरी रहेगा।

तुला राशि (Libra Tarot Horoscope) नाइट ऑफ कप्स

तुला राशि के लिए आज प्रेम, भावनाओं और रिश्तों की ऊर्जा मजबूत दिखाई दे रही है। कोई दिल से जुड़ी बातचीत, संदेश या मुलाकात आपके दिन को खास बना सकती है।

यदि आप किसी से अपनी भावनाएं व्यक्त करना चाहते थे, तो आज अच्छा समय है। रिश्तों में समझ और भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा।

रचनात्मक कार्यों में भी मन लगेगा। हालांकि भावनाओं में बहकर अवास्तविक उम्मीदें न बनाएं। दिल और दिमाग दोनों का संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा।

वृश्चिक राशि (Scorpio Tarot Horoscope) डेथ

वृश्चिक राशि के लिए आज गहरे बदलाव और परिवर्तन की ऊर्जा है। कोई पुरानी आदत, रिश्ता या भावनात्मक बोझ अब खत्म होने की ओर बढ़ सकता है। शुरुआत में यह बदलाव कठिन लग सकता है, लेकिन यही भविष्य में नई शुरुआत का रास्ता बनाएगा।

यह कार्ड अंत के साथ नए जन्म का भी प्रतीक है। पुरानी चीज़ों को पकड़े रहने से केवल मानसिक थकान बढ़ेगी। आज छोड़ना ही आगे बढ़ने का सबसे बड़ा रास्ता होगा।

याद रखें कि हर बदलाव नुकसान नहीं होता। कई बार वही बदलाव हमें बेहतर जीवन की तरफ ले जाता है।

धनु राशि (Sagittarius Tarot Horoscope) व्हील ऑफ फॉर्च्यून

धनु राशि के लिए आज भाग्य और बदलाव की ऊर्जा बहुत मजबूत है। कोई स्थिति अचानक आपके पक्ष में बदल सकती है। लंबे समय से रुकी हुई चीज़ों में गति आ सकती है।

आज जीवन आपको नई दिशा देने की कोशिश करेगा। बदलाव से डरने के बजाय उसे स्वीकार करना जरूरी होगा।

अचानक अवसर मिल सकते हैं, इसलिए मन को खुला रखें। हर चीज़ को नियंत्रण में रखने की कोशिश तनाव बढ़ा सकती है। भरोसा रखें कि परिस्थितियाँ धीरे-धीरे आपके पक्ष में जा रही हैं।

मकर राशि (Capricorn Tarot Horoscope) टेन ऑफ पेंटाकल्स

मकर राशि के लिए आज आर्थिक स्थिरता, पारिवारिक सहयोग और भविष्य की सुरक्षा मजबूत दिखाई दे रही है। आप भावनात्मक और व्यावहारिक दोनों स्तरों पर खुद को ज्यादा सुरक्षित महसूस करेंगे।

परिवार के साथ समय बिताने से खुशी और संतोष मिलेगा। भविष्य की योजनाएँ बनाने के लिए समय अच्छा है।

यह कार्ड बताता है कि आपकी मेहनत अब मजबूत परिणाम देने लगी है। आज कृतज्ञता महसूस करना आपकी ऊर्जा को और सकारात्मक बनाएगा।

कुंभ राशि (Aquarius Tarot Horoscope) थ्री ऑफ कप्स

कुंभ राशि के लिए आज खुशी, दोस्तों और सामाजिक जुड़ाव की ऊर्जा है। प्रिय लोगों के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिल सकता है। यदि पिछले दिनों तनाव ज्यादा था, तो आज मन हल्का महसूस होगा। हंसी-मजाक और अच्छे लोगों का साथ मानसिक राहत देगा।

आज खुद को थोड़ा आराम दें। हर चीज़ को जरूरत से ज्यादा गंभीरता से लेना जरूरी नहीं। छोटी खुशियाँ भी जीवन को सुंदर बनाती हैं।

मीन राशि (Pisces Tarot Horoscope) ऐस ऑफ कप्स

मीन राशि के लिए आज भावनात्मक उपचार और नई शुरुआत का सुंदर दिन है। दिल से जुड़ी कोई नई शुरुआत हो सकती है। रिश्तों में नजदीकियाँ और भावनात्मक समझ बढ़ेगी।

यदि पिछले दिनों भावनात्मक दर्द या उलझन महसूस हो रही थी, तो आज धीरे-धीरे राहत मिलेगी। खुद से प्रेम करना और अपने दिल की भावनाओं को स्वीकार करना जरूरी होगा।

ध्यान, संगीत, लेखन या रचनात्मक कार्य आज आपके मन को शांति देंगे। अपने दिल को पूरी तरह बंद न करें। नई सकारात्मक ऊर्जा आपकी जिंदगी में प्रवेश करना चाहती है।

31 मई 2026 की समग्र ऊर्जा

आज का दिन भावनात्मक उपचार, नई शुरुआत, बदलाव, रिश्तों और आत्मिक संतुलन की ऊर्जा लेकर आया है। कुछ राशियों के लिए यह सफलता और आगे बढ़ने का समय है, जबकि कुछ को पुराने भावनात्मक बोझ छोड़ने की जरूरत महसूस होगी। आज ब्रह्मांड का संदेश साफ है कि जीवन में हर अंत के बाद एक नई शुरुआत होती है। पुराने दर्द और डर को छोड़कर ही नई खुशियों के लिए जगह बनती है।

डिस्क्लेमर (Disclaimer): यह दैनिक टैरो राशिफल कार्ड्स के संकेतों और ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित एक सामान्य पूर्वानुमान है। प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली, ग्रहों की स्थिति और टैरो कार्ड्स के प्रभाव अलग हो सकते हैं, इसलिए व्यक्तिगत परिणाम इन भविष्यवाणियों से भिन्न हो सकते हैं। किसी भी वित्तीय, करियर या स्वास्थ्य संबंधी बड़े निर्णय के लिए संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या ज्योतिषी से परामर्श अवश्य लें।