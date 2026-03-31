Aaj Ka Tarot Rashifal 31 March 2026 (आज का टैरो राशिफल 31 मार्च 2026): वैदिक पंचांग अनुसार, आज त्रयोदशी तिथि सुबह को 06 बजकर 55 मिनट तक रहेगी। वहीं उसके बाद चतुर्दशी तिथि शुरू हो जाएगी। इसके अलावा आज महावीर स्वामी जयन्ती, रवि योग, आडल योग, विडाल योग है। टैरो कार्ड्स के आधार पर कुछ राशियों के जातकों को कार्यस्थल पर नई जिम्मेदारी मिल सकती हैं। साथ ही छात्रों किसी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिल सकती है। टैरो गुरु दीपाली रावतानी से जानें मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ से मीन तक का टैरो राशिफल…

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मेष टैरो राशिफल (Aries Tarot Horoscope)

आज का दिन तेज़ गति और दृढ़ निश्चय की ऊर्जा लेकर आएगा। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स संकेत देता है कि आप अपने विचारों और योजनाओं को तुरंत अमल में लाने के लिए उत्साहित रहेंगे। कार्यक्षेत्र में अचानक कोई अवसर मिल सकता है, जिसमें आपको तुरंत निर्णय लेना पड़ सकता है। आपकी संवाद क्षमता प्रभावशाली रहेगी और आप स्पष्ट रूप से अपनी बात रख पाएंगे। भावनात्मक रूप से आप तीव्र और केंद्रित रहेंगे, जिससे आप अपने लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ेंगे। हालांकि जल्दबाजी में कदम उठाने से विवाद की स्थिति बन सकती है। सोच-समझकर योजना बनाएं और धैर्य रखें। सही दिशा में ऊर्जा लगाने से महत्वपूर्ण सफलता मिल सकती है।

वृषभ राशि (Taurus Tarot Horoscope)

आज का दिन भावनात्मक गर्माहट और पुरानी यादों से जुड़ा रहेगा। सिक्स ऑफ कप्स संकेत देता है कि आप अतीत के सुखद अनुभवों को याद कर सकते हैं या किसी पुराने मित्र से संपर्क हो सकता है। परिवार या करीबी लोगों के साथ बिताया गया समय सुकून देगा। भावनात्मक रूप से आप संवेदनशील और शांत महसूस करेंगे। यह दिन पुराने रिश्तों को सुधारने और दिल से बातचीत करने के लिए अनुकूल है। हालांकि अतीत में उलझने की बजाय उससे मिली सीख को वर्तमान में लागू करें। सकारात्मक यादें आपको प्रेरित करेंगी।

मिथुन राशि (Gemini Tarot Horoscope)

आज मानसिक स्पष्टता और नए विचारों का दिन है। ऐस ऑफ स्वॉर्ड्स संकेत देता है कि किसी उलझन का समाधान मिलेगा। आपका मन तार्किक रहेगा और आप सही निर्णय लेने में सक्षम होंगे। ईमानदार बातचीत से स्थिति स्पष्ट हो सकती है। कार्यक्षेत्र में कोई नया विचार सफलता की दिशा में कदम बन सकता है। भावनात्मक रूप से आप आत्मविश्वास महसूस करेंगे और अपनी बात खुलकर रख पाएंगे। सत्य और स्पष्टता को अपनाकर आगे बढ़ें।

कर्क राशि (Cancer Tarot Horoscope)

आज का दिन भावनात्मक संतुलन और पारिवारिक खुशी का संकेत देता है। टेन ऑफ कप्स दर्शाता है कि आप अपने प्रियजनों के साथ आनंदमय समय बिताएंगे। परिवार में सामंजस्य बढ़ेगा और आप भावनात्मक रूप से सुरक्षित महसूस करेंगे। यह दिन रिश्तों को मजबूत करने और कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए अनुकूल है। सकारात्मक बातचीत और साझा अनुभव आपको खुशी देंगे। शांति और संतोष का अनुभव होगा।

सिंह राशि (Leo Tarot Horoscope)

आज सफलता और सराहना का दिन है। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स संकेत देता है कि आपकी मेहनत को पहचान मिलेगी। कार्यक्षेत्र में आपको प्रशंसा मिल सकती है या कोई उपलब्धि हासिल हो सकती है। आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप आगे बढ़ने के लिए प्रेरित रहेंगे। दूसरों का समर्थन भी मिलेगा। हालांकि विनम्रता बनाए रखना जरूरी है। सफलता का आनंद लें और नए लक्ष्य तय करें।

कन्या राशि (Virgo Tarot Horoscope)

आज धैर्य और समीक्षा का समय है। सेवन ऑफ पेंटेकल्स बताता है कि आप अपने प्रयासों का मूल्यांकन करेंगे। परिणाम धीरे-धीरे मिलेंगे, इसलिए जल्दबाजी से बचें। कार्यक्षेत्र में योजनाओं पर पुनर्विचार कर सकते हैं। भावनात्मक रूप से थोड़ी बेचैनी हो सकती है, लेकिन यह अस्थायी है। मेहनत जारी रखें, सफलता की नींव मजबूत हो रही है।

तुला राशि (Libra Tarot Horoscope)

आज निर्णय लेने में असमंजस रह सकता है। टू ऑफ स्वॉर्ड्स संकेत देता है कि आप दो विकल्पों के बीच उलझ सकते हैं। भावनात्मक रूप से आप स्थिति को टालने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन समस्या का सामना करना जरूरी है। शांत मन से सोचें और अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करें। सही निर्णय लेने के बाद मन हल्का महसूस होगा।

वृश्चिक राशि (Scorpio Tarot Horoscope)

आज भावनात्मक उपचार की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स संकेत देता है कि आप पुराने दर्द या निराशा से बाहर निकल रहे हैं। किसी बातचीत या आत्मचिंतन से राहत मिल सकती है। धीरे-धीरे सकारात्मकता बढ़ेगी और मन हल्का होगा। यह समय क्षमा और स्वीकार्यता का है।

धनु राशि (Sagittarius Tarot Horoscope)

आज नई शुरुआत और उत्साह का संकेत है। द फूल बताता है कि आप जोखिम लेने या कुछ नया शुरू करने के लिए प्रेरित होंगे। यात्रा, नई योजना या अनुभव की संभावना है। भावनात्मक रूप से आप आशावादी और उत्साहित रहेंगे। हालांकि सावधानी बनाए रखें और सोच-समझकर कदम उठाएं। यह दिन नई संभावनाओं के लिए अनुकूल है।

मकर राशि (Capricorn Tarot Horoscope)

आज जिम्मेदारियों का बोझ कम करने का समय है। टेन ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स संकेत देता है कि आप तनाव कम करने की कोशिश करेंगे। कुछ काम दूसरों को सौंप सकते हैं या खुद को आराम दे सकते हैं। इससे मानसिक राहत मिलेगी। प्राथमिकताओं पर ध्यान देकर संतुलन बनाए रखें।

कुंभ राशि (Aquarius Tarot Horoscope)

आज अचानक बदलाव की स्थिति बन सकती है। द टॉवर संकेत देता है कि कोई अप्रत्याशित घटना आपकी योजनाओं को बदल सकती है। शुरुआत में यह चुनौतीपूर्ण लगेगा, लेकिन यह बदलाव नई दिशा देगा। भावनात्मक रूप से आप पहले चौंक सकते हैं, पर बाद में स्पष्टता मिलेगी। लचीला रवैया अपनाएं।

मीन राशि (Pisces Tarot Horoscope)

आज अंतर्ज्ञान और आत्मचिंतन का दिन है। हाई प्रीस्टेस संकेत देती है कि आपको अपने भीतर की आवाज पर भरोसा करना चाहिए। शांत वातावरण में समय बिताना लाभकारी रहेगा। ध्यान, लेखन या आत्ममंथन से स्पष्टता मिलेगी। आपकी अंतर्दृष्टि आपको सही दिशा दिखाएगी।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।