Aaj Ka Tarot Rashifal 30 March 2026 (आज का टैरो राशिफल 30 मार्च 2026): वैदिक पंचांग अनुसार, आज द्वादशी तिथि सुबह को 07 बजकर 09 मिनट तक रहेगी। वहीं उसके बाद त्रयोदशी तिथि शुरू हो जाएगी। इसके अलावा आज कामदा एकादशी पारण, सोम प्रदोष व्रत, गण्ड मूल, रवि योग, विडाल योग है। टैरो कार्ड्स के आधार पर आज का दिन कई राशि के जातकों को निवेश से लाभ के योग बन रहे हैं। साथ ही देश- विदेश की यात्रा कर सकते हैं। टैरो गुरु दीपाली रावतानी से जानें मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ से मीन तक का टैरो राशिफल…

Monthly Horoscope April 2026: अप्रैल में मालव्य और शुक्रादित्य राजयोग समेत बनेंगे 4 राजयोग, जानिए 12 राशियों का मासिक राशिफल

मेष टैरो राशिफल (Aries Tarot Horoscope)

आज का दिन आपके लिए नेतृत्व क्षमता को मजबूत करने वाला रहेगा। द एम्परर कार्ड संकेत देता है कि आप परिस्थितियों को अपने नियंत्रण में लेने का प्रयास करेंगे और व्यवस्थित तरीके से कार्य करेंगे। कार्यस्थल पर आपको किसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का अवसर मिल सकता है, जहां आपका निर्णय अंतिम माना जाएगा। पारिवारिक मामलों में भी आप मार्गदर्शन देने की भूमिका निभा सकते हैं। यह समय अनुशासन, योजना और स्पष्ट सोच का है। भावनात्मक रूप से आप व्यावहारिक रहेंगे और अनावश्यक भावुकता से बचेंगे। हालांकि ध्यान रखें कि अत्यधिक कठोरता या नियंत्रण की प्रवृत्ति संबंधों में दूरी ला सकती है। समझदारी और सहानुभूति के साथ संतुलन बनाकर चलेंगे तो सफलता निश्चित है।

वृषभ राशि (Taurus Tarot Horoscope)

आज का दिन भावनात्मक संतोष और पारिवारिक खुशियों से भरा रह सकता है। टेन ऑफ कप्स दर्शाता है कि आप अपने प्रियजनों के साथ सुखद समय बिताएंगे और मन में शांति का अनुभव करेंगे। परिवार में कोई सकारात्मक चर्चा या मिलन का अवसर मिल सकता है। यदि हाल ही में किसी रिश्ते में तनाव था, तो आज उसे सुलझाने का अच्छा समय है। भावनात्मक रूप से आप सुरक्षित और संतुलित महसूस करेंगे। छोटी-छोटी खुशियों को महत्व दें, क्योंकि यही आपको आंतरिक संतुष्टि देंगी। यह दिन कृतज्ञता व्यक्त करने और रिश्तों को मजबूत करने के लिए बेहद अनुकूल है।

मिथुन राशि (Gemini Tarot Horoscope)

आज आपका मन नई जानकारी और विचारों से भरा रहेगा। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स संकेत देता है कि आपको कोई नया संदेश, सूचना या अवसर मिल सकता है जो आपकी जिज्ञासा बढ़ाएगा। आप किसी विषय पर गहराई से सोच सकते हैं और विश्लेषण करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। बातचीत और संचार महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। हालांकि जल्दबाजी में प्रतिक्रिया देने से बचें और हर बात की पुष्टि करें। मानसिक रूप से सक्रिय रहने से आप नए अवसरों को पहचान पाएंगे। दिन भर सतर्कता और समझदारी बनाए रखें।

कर्क राशि (Cancer Tarot Horoscope)

आज संतोष और खुशी का अनुभव होगा। नाइन ऑफ कप्स को ‘विश फुलफिलमेंट’ कार्ड माना जाता है, जो संकेत देता है कि आपकी कोई इच्छा पूरी होने की दिशा में बढ़ सकती है। आप अपने प्रयासों से संतुष्ट महसूस करेंगे और आत्मविश्वास बढ़ेगा। भावनात्मक रूप से यह दिन आराम और खुशी देने वाला है। आप अपने काम और रिश्तों में संतुलन महसूस करेंगे। अपनी उपलब्धियों को स्वीकार करें और आभार व्यक्त करें — यही सकारात्मक ऊर्जा आगे भी सफलता दिलाएगी।

सिंह राशि (Leo Tarot Horoscope)

आज सहयोग और टीमवर्क से सफलता मिलेगी। थ्री ऑफ पेंटेकल्स बताता है कि सामूहिक प्रयास से बेहतर परिणाम सामने आएंगे। कार्यस्थल पर आप सहकर्मियों के साथ मिलकर योजनाएं बना सकते हैं। आपकी मेहनत और कौशल को पहचान मिलेगी। भावनात्मक रूप से भी आपको सहयोग का अनुभव होगा। दूसरों के विचारों को महत्व दें और खुलकर संवाद करें। यह दिन सीखने और आगे बढ़ने के लिए अनुकूल है।

कन्या राशि (Virgo Tarot Horoscope)

आज आपको किसी महत्वपूर्ण निर्णय का सामना करना पड़ सकता है। जस्टिस कार्ड निष्पक्षता, सत्य और संतुलन का प्रतीक है। आप हर स्थिति को तर्क और विवेक से समझने का प्रयास करेंगे। पुराने प्रयासों का परिणाम भी आज मिल सकता है। यदि किसी विवाद की स्थिति है, तो शांत और निष्पक्ष रहकर समाधान निकालें। भावनात्मक रूप से संतुलन बनाए रखें और जल्दबाजी से बचें। सही निर्णय आपको आगे बढ़ाएगा।

तुला राशि (Libra Tarot Horoscope)

आज रिश्तों में गहराई और सामंजस्य बढ़ेगा। द लवर्स कार्ड दिल और दिमाग के संतुलन का संकेत देता है। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के साथ बातचीत से गलतफहमियां दूर हो सकती हैं। यह समय साझेदारी को मजबूत करने का है, चाहे वह व्यक्तिगत हो या पेशेवर। भावनात्मक रूप से आप खुलकर अपनी बात रख पाएंगे। ईमानदारी और विश्वास से रिश्ते मजबूत होंगे। महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय अपने मूल्यों पर भरोसा करें।

वृश्चिक राशि (Scorpio Tarot Horoscope)

आज नई आर्थिक या व्यावहारिक शुरुआत का संकेत मिल रहा है। ऐस ऑफ पेंटेकल्स करियर, निवेश या नए अवसरों की ओर इशारा करता है। कोई प्रस्ताव या योजना सामने आ सकती है जो भविष्य में स्थिरता देगी। छोटे कदम उठाने से भी बड़ा लाभ मिल सकता है। व्यावहारिक सोच और योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ें। यह दिन नई शुरुआत के लिए शुभ है।

धनु राशि (Sagittarius Tarot Horoscope)

आज ऊर्जा और उत्साह चरम पर रहेगा। नाइट ऑफ वॉन्ड्स नई योजनाओं और साहसिक कदमों का संकेत देता है। आप किसी यात्रा, नई शुरुआत या जोखिम लेने के लिए प्रेरित हो सकते हैं। हालांकि उत्साह में जल्दबाजी से बचें। अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं। आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे तो सफलता मिलेगी।

मकर राशि (Capricorn Tarot Horoscope)

आज आप आर्थिक सुरक्षा और स्थिरता पर ध्यान देंगे। फोर ऑफ पेंटेकल्स बचत और संसाधनों को संभालने का संकेत देता है। आप खर्चों की समीक्षा कर सकते हैं या भविष्य की योजना बना सकते हैं। भावनात्मक रूप से आप सुरक्षित रहना चाहेंगे। हालांकि बदलाव से डरने की बजाय संतुलन बनाए रखें। योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ना लाभकारी रहेगा।

कुंभ राशि (Aquarius Tarot Horoscope)

आज भावनात्मक कोमलता और रचनात्मकता बढ़ेगी। पेज ऑफ कप्स संकेत देता है कि कोई सुखद संदेश या भावनात्मक अनुभव मिल सकता है। कला, लेखन या रचनात्मक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। आप संवेदनशील और खुले मन से लोगों से जुड़ेंगे। छोटी खुशियां आपको प्रेरणा देंगी।

मीन राशि (Pisces Tarot Horoscope)

आज उम्मीद, शांति और सकारात्मक ऊर्जा का दिन है। द स्टार हीलिंग और नई आशा का प्रतीक है। आप अपने लक्ष्यों के प्रति आशावादी रहेंगे और भविष्य को लेकर विश्वास महसूस करेंगे। आत्म-देखभाल और चिंतन के लिए समय निकालें। सकारात्मक सोच आपको नए अवसरों की ओर ले जाएगी।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।