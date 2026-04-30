Aaj Ka Rashifal 30 April 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज वैशाख शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि रात 09 बजकर 12 मिनट तक रहेगी। वहीं उसके बाद पूर्णिमा तिथि शुरू हो जाएगी। साथ ही आज नृसिंह जयन्ती, छिन्नमस्ता जयन्ती, भद्रा, रवि योग, आडल योग, विडाल योग है।

टैरो कार्ड्स संकेत दे रहे हैं कि आज सिंह राशि वालों के आज आपके सामने एक नई शुरुआत का अवसर है, जो भले ही छोटा लगे, लेकिन आगे चलकर बहुत बड़ा बन सकता है। आज मीन वालों के जीवन में स्थिरता, आराम और संतुलन का अनुभव होगा। कार्यक्षेत्र में आप व्यावहारिक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे और अपने काम को सही तरीके से संभालेंगे। टैरो गुरु दीपाली रावतानी से जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक टैरो राशिफल…

मेष टैरो राशिफल (Aries Tarot Horoscope)

आज का दिन आपके लिए एक भावनात्मक जीत जैसा है। लंबे समय से जिस चीज का इंतजार था, वह आज पूरी हो सकती है या आपको यह एहसास होगा कि आपने पहले ही बहुत कुछ हासिल कर लिया है। कार्यक्षेत्र में आपके काम की सराहना हो सकती है, जिससे आपका आत्मविश्वास नई ऊंचाई पर पहुंचेगा। यह दिन आपको यह भी सिखाएगा कि सच्ची खुशी केवल बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि भीतर के संतोष में होती है। रिश्तों में आप खुद को समझा और सराहा हुआ महसूस करेंगे, जिससे आपका मन हल्का और खुश रहेगा। आर्थिक रूप से आप स्थिर रहेंगे और खुद को कुछ खुशी देने के लिए खर्च भी कर सकते हैं। शाम तक आपको अपने सफर पर गर्व महसूस होगा और भविष्य के लिए नई उम्मीद जगेगी।

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वृषभ राशि (Taurus Tarot Horoscope)

आज का दिन आपके जीवन में मजबूत नींव और सुरक्षा का संकेत देता है। यह वह समय है जब आपकी मेहनत केवल आपको ही नहीं, बल्कि आपके परिवार को भी लाभ पहुंचा रही है। कार्यक्षेत्र में लंबे समय से किए गए प्रयास अब ठोस परिणाम देने लगेंगे, जिससे आपकी स्थिति मजबूत होगी। अगर आप निवेश या कोई बड़ा आर्थिक निर्णय लेना चाहते हैं, तो आज का दिन अनुकूल है। रिश्तों में परिवार का साथ और समर्थन आपको मानसिक शांति देगा। यह दिन आपको यह एहसास कराएगा कि असली समृद्धि केवल धन में नहीं, बल्कि उस स्थिरता में है जो आपको अपने लोगों के साथ मिलती है।

मिथुन राशि(Gemini Tarot Horoscope)

आज आपके जीवन में एक नई भावनात्मक शुरुआत का द्वार खुल रहा है। यह दिन आपको अंदर से हल्का, खुला और प्रेम से भरा हुआ महसूस कराएगा। कार्यक्षेत्र में आपकी रचनात्मकता बढ़ेगी और आप नए आइडियाज के साथ आगे बढ़ेंगे। अगर आप किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत करना चाहते हैं, तो यह समय बेहद शुभ है। रिश्तों में पुराने घाव भर सकते हैं और नए रिश्तों की शुरुआत भी हो सकती है। यह दिन आपको सिखाता है कि जब आप अपने दिल को खुला रखते हैं, तभी जीवन में सच्ची खुशियां आती हैं। आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखें और भावनाओं में बहकर निर्णय न लें।

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कर्क राशि (Cancer Tarot Horoscope)

आज का दिन आपके लिए रोशनी, सफलता और सकारात्मकता से भरा हुआ है। आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे, उसमें सफलता मिलने की संभावना अधिक है। कार्यक्षेत्र में आपके प्रयासों की सराहना होगी और आपको पहचान मिलेगी। आत्मविश्वास इतना मजबूत रहेगा कि आप बड़े फैसले लेने से नहीं डरेंगे। रिश्तों में प्यार और खुशी का माहौल रहेगा—पुराने मतभेद खत्म हो सकते हैं और नए रिश्तों में गर्मजोशी आएगी। यह दिन आपको यह महसूस कराएगा कि जीवन में स्पष्टता और खुशी तभी आती है जब आप खुद पर विश्वास करते हैं।

सिंह राशि (Leo Tarot Horoscope)

आज आप अपने जीवन के लीडर की भूमिका में हैं। आपके अंदर आत्मविश्वास, ऊर्जा और निर्णय लेने की क्षमता अपने चरम पर रहेगी। कार्यक्षेत्र में लोग आपकी ओर देखेंगे और आपके फैसलों का सम्मान करेंगे। यह समय है जब आप अपनी योजनाओं को आगे बढ़ाएं और जोखिम लेने से न डरें। रिश्तों में आपका आकर्षण बढ़ेगा, लेकिन ध्यान रखें कि केवल नेतृत्व नहीं, बल्कि संवेदनशीलता भी जरूरी है। आर्थिक मामलों में आपकी समझदारी आपको आगे बढ़ाएगी। दिन के अंत तक आप खुद को शक्तिशाली और प्रेरणादायक महसूस करेंगे।

कन्या राशि (Virgo Tarot Horoscope)

आज आपके सामने एक नई शुरुआत का अवसर है, जो भले ही छोटा लगे, लेकिन आगे चलकर बहुत बड़ा बन सकता है। कार्यक्षेत्र में आपको कुछ नया सीखने या अपने कौशल को बेहतर बनाने का मौका मिलेगा। यह समय धैर्य और निरंतरता का है—जल्दबाजी से बचें। रिश्तों में व्यावहारिक और स्थिर दृष्टिकोण अपनाना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। आर्थिक रूप से नई योजनाएं बनाना और छोटे निवेश करना अच्छा रहेगा। यह दिन आपको यह सिखाता है कि हर बड़ी सफलता की शुरुआत छोटे कदमों से होती है।

तुला राशि (Libra Tarot Horoscope)

आज का दिन संतुलन और सहयोग का है। आप किसी की मदद कर सकते हैं या आपको किसी का सहयोग मिल सकता है। कार्यक्षेत्र में टीमवर्क और निष्पक्षता आपको सफलता दिलाएगी। रिश्तों में बराबरी और समझ का भाव बढ़ेगा, जिससे संबंध और मजबूत होंगे। आर्थिक मामलों में आपको यह समझने की जरूरत है कि कहां देना है और कहां बचाना है। यह दिन आपको यह एहसास कराएगा कि जीवन में संतुलन ही असली समृद्धि है।

वृश्चिक राशि (Scorpio Tarot Horoscope)

आज आपके लिए एक नया आर्थिक या करियर अवसर सामने आ सकता है, जो आपके भविष्य को बदल सकता है। यह एक मजबूत शुरुआत है, जिसे अगर सही दिशा में ले जाया जाए, तो यह लंबे समय तक स्थिरता दे सकती है। कार्यक्षेत्र में मेहनत और निरंतरता बेहद जरूरी है। रिश्तों में भी स्थिरता और भरोसा बढ़ेगा। आर्थिक मामलों में निवेश या नई शुरुआत के लिए यह समय अनुकूल है। यह दिन आपको यह संकेत देता है कि अब आपके जीवन में ठोस प्रगति शुरू हो रही है।

धनु राशि (Sagittarius Tarot Horoscope)

आज आप अपने जीवन के एक महत्वपूर्ण चरण को पूरा कर रहे हैं। यह उपलब्धि केवल बाहरी नहीं, बल्कि अंदर से मिलने वाला संतोष भी है। कार्यक्षेत्र में कोई बड़ा प्रोजेक्ट पूरा हो सकता है, जिससे आपको पहचान और सम्मान मिलेगा। रिश्तों में समझ और संतोष बढ़ेगा। आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। यह दिन आपको यह सिखाता है कि हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत होता है।

मकर राशि (Capricorn Tarot Horoscope)

आज का दिन आपके लिए भावनात्मक संतोष और पारिवारिक खुशियों से भरा हुआ है। कार्यक्षेत्र में स्थिरता रहेगी, जिससे आप अपने निजी जीवन पर ध्यान दे पाएंगे। रिश्तों में प्यार, समझ और जुड़ाव बढ़ेगा। परिवार के साथ समय बिताने से आपको मानसिक शांति मिलेगी। आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी। यह दिन आपको यह एहसास कराएगा कि असली खुशी अपनों के साथ बिताए गए पलों में होती है।

कुंभ राशि (Aquarius Tarot Horoscope)

आज आपके पास अपनी सोच और कर्मों से अपनी वास्तविकता बनाने की शक्ति है। कार्यक्षेत्र में आपकी स्किल्स और कम्युनिकेशन आपको नए अवसर दिलाएंगे। यह समय है जब आप अपनी योजनाओं को एक्शन में बदलें। रिश्तों में स्पष्टता और ईमानदारी जरूरी है। आर्थिक मामलों में सही रणनीति अपनाएं। यह दिन आपको यह समझाता है कि आपकी सोच ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है।

मीन राशि (Pisces Tarot Horoscope)

आज आपके जीवन में स्थिरता, आराम और संतुलन का अनुभव होगा। कार्यक्षेत्र में आप व्यावहारिक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे और अपने काम को सही तरीके से संभालेंगे। रिश्तों में देखभाल और समर्थन का भाव बढ़ेगा। आर्थिक रूप से आप सुरक्षित महसूस करेंगे और भविष्य के लिए मजबूत योजना बनाएंगे। यह दिन आपको यह एहसास कराएगा कि सच्ची समृद्धि केवल धन में नहीं, बल्कि संतुलित और शांत जीवन में होती है।

डिस्क्लेमर (Disclaimer): यह दैनिक टैरो राशिफल कार्ड्स के संकेतों और ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित एक सामान्य पूर्वानुमान है। प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली, ग्रहों की स्थिति और टैरो कार्ड्स के प्रभाव अलग हो सकते हैं, इसलिए व्यक्तिगत परिणाम इन भविष्यवाणियों से भिन्न हो सकते हैं। किसी भी वित्तीय, करियर या स्वास्थ्य संबंधी बड़े निर्णय के लिए संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या ज्योतिषी से परामर्श अवश्य लें।