Aaj Ka Tarot Horoscope 3 March 2026: वैदिक पंचांग के अनुसार, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि आज शाम 5 बजकर 7 मिनट तक रहेगी। इसके बाद प्रतिपदा तिथि शुरू हो जाएगी। आज मंगलवार का दिन है। साथ ही, आज छोटी होली, होलिका दहन, वसंत पूर्णिमा, चैतन्य महाप्रभु जयंती, दोल पूर्णिमा, लक्ष्मी जयंती, मासी मागम, अट्टुकल पोंगल, पूर्ण चंद्र ग्रहण, फाल्गुन अष्टाह्निका विधान, फाल्गुन पूर्णिमा व्रत, अन्वाधान, सावर्णि मन्वादि, गण्ड मूल और आडल योग शामिल हैं। आज चंद्रमा सिंह राशि में संचरण करेंगे और मघा नक्षत्र सुबह 7 बजकर 31 मिनट तक रहेगा। इसके बाद पूर्वा फाल्गुन नक्षत्र शुरू हो जाएगा। साथ ही, आज शुक्र ग्रह मालव्य राजयोग बना रहे हैं, जिससे कुछ राशियों के जातकों को निवेश में लाभ होने की संभावना है और वे देश-विदेश की यात्रा भी कर सकते हैं। टैरो गुरु दीपाली रावतानी से जानें मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ से मीन तक का टैरो राशिफल…

मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

आज का दिन आपके लिए सफलता, स्पष्टता और सकारात्मक ऊर्जा लेकर आया है। लंबे समय से चली आ रही उलझन अब खत्म हो सकती है और आगे का रास्ता साफ दिखाई देगा। करियर, रिश्तों या व्यक्तिगत लक्ष्यों में बड़ी उपलब्धि मिल सकती है। आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपके प्रयासों की सराहना होगी। इस सुनहरे दौर का आनंद लें—आपकी सच्चाई और सकारात्मक सोच ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है।

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

भावनाओं के स्तर पर नई शुरुआत का संकेत है। कोई नया रिश्ता शुरू हो सकता है या पहले से मौजूद संबंध में गहराई आ सकती है। दिल से की गई बातचीत रिश्तों को मजबूत करेगी। खुद से प्रेम और आत्म-स्वीकृति भी आज अहम भूमिका निभाएगी। दिल की सुनें—ईमानदार भावनाएं आपको सुकून देंगी।

मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

यदि हाल के दिनों में निराशा महसूस हो रही थी, तो आज उम्मीद की नई किरण मिलेगी। यह कार्ड उपचार, संतुलन और आध्यात्मिक शांति का प्रतीक है। पुराने दुखों को छोड़कर आगे बढ़ने का समय है। ब्रह्मांड आपके पक्ष में काम कर रहा है—विश्वास रखें, बेहतर समय करीब है।

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

आज धैर्य और संयम आपकी सबसे बड़ी शक्ति होंगे। किसी भावनात्मक परिस्थिति में आप परख में पड़ सकते हैं, लेकिन शांत और समझदारी से काम लेना जरूरी है। आक्रामकता नहीं, बल्कि सहनशीलता से सफलता मिलेगी। सच्ची ताकत भीतर की स्थिरता में है।

सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

मेहनत का फल मिलने का समय है। कार्यस्थल या पढ़ाई में आपकी लगन और अनुशासन रंग ला रहे हैं। छोटे-छोटे प्रयास मिलकर बड़ी सफलता की ओर ले जा रहे हैं। ध्यान केंद्रित रखें और अपने कौशल को निखारते रहें—प्रगति निश्चित है।

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

भाग्य का पहिया घूम रहा है। अचानक बदलाव या नई परिस्थितियां सामने आ सकती हैं, जो आपके विकास के लिए जरूरी हैं। यदि लंबे समय से ठहराव महसूस हो रहा था, तो अब गति आएगी। समय पर भरोसा रखें—हर घटना आपको सही दिशा में ले जा रही है।

तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

आज प्रेम, रचनात्मकता और समृद्धि का सुंदर संगम है। रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी और आप खुद को सहेजने की इच्छा महसूस करेंगे। आर्थिक या भावनात्मक वृद्धि के संकेत हैं। अपने आसपास के स्नेह और सुंदरता को स्वीकारें—आप विस्तार और संतुलन के दौर में हैं।

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

दीर्घकालिक सुरक्षा और स्थिरता का संकेत है। परिवार, संपत्ति या भविष्य की योजनाओं में सकारात्मक प्रगति होगी। यह कार्ड बताता है कि आपके प्रयास मजबूत नींव बना रहे हैं। भौतिक सफलता के साथ-साथ पारिवारिक मूल्यों को भी महत्व दें।

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

एक महत्वपूर्ण अध्याय पूर्णता की ओर बढ़ रहा है। किसी लक्ष्य की प्राप्ति से संतोष और उपलब्धि का भाव मिलेगा। यह अंत नहीं, बल्कि अगले स्तर की शुरुआत है। अपनी यात्रा का जश्न मनाएं—आपने यह मुकाम मेहनत से हासिल किया है।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

करियर या वित्त से जुड़ा नया अवसर मिल सकता है। नौकरी, निवेश या कोई व्यावहारिक शुरुआत भविष्य में स्थिरता ला सकती है। इस मौके को सोच-समझकर अपनाएं। सही योजना और अनुशासन से यह अवसर दीर्घकालिक सफलता में बदल सकता है।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

मनोकामना पूर्ण होने का संकेत है। लंबे समय से जिस इच्छा की प्रतीक्षा थी, वह पूरी हो सकती है। आज संतोष, खुशी और कृतज्ञता का दिन है। इस सुखद क्षण का आनंद लें और उन प्रयासों को याद करें जिन्होंने आपको यहां तक पहुंचाया।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

भावनात्मक परिपक्वता और संतुलन का दिन है। आप किसी संवेदनशील स्थिति को शांति और समझदारी से संभाल सकते हैं। दूसरों के लिए सहारा बनना आपकी ताकत है, लेकिन अपनी भावनाओं का संतुलन भी बनाए रखें। आपकी भावनात्मक बुद्धिमत्ता आपको गहरे और सच्चे संबंधों की ओर ले जाएगी।

यह भी पढ़ें:

डिस्क्लेमर (Disclaimer): यह दैनिक टैरो राशिफल कार्ड्स के संकेतों और ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित एक सामान्य पूर्वानुमान है। प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली, ग्रहों की स्थिति और टैरो कार्ड्स के प्रभाव अलग हो सकते हैं, इसलिए व्यक्तिगत परिणाम इन भविष्यवाणियों से भिन्न हो सकते हैं। किसी भी वित्तीय, करियर या स्वास्थ्य सं