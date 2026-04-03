Aaj Ka Tarot Rashifal 3 April 2026 (आज का टैरो राशिफल 3 अप्रैल 2026): आज 3 अप्रैल 2026 का टैरो राशिफल: वैशाख माह की शुरुआत में कुछ राशियों को भाग्य का साथ मिलेगा। मेष राशि के लिए योजना और भविष्य पर ध्यान देने का दिन है, वृषभ के लिए परिवार में खुशियाँ, मिथुन के लिए भावनात्मक संदेश, कर्क के लिए शांति की ओर बढ़ना, सिंह के लिए रचनात्मकता, कन्या के लिए आत्मनिर्भरता, तुला के लिए साझेदारी, वृश्चिक के लिए अंतर्ज्ञान, धनु के लिए बदलाव, मकर के लिए मेहनत, कुंभ के लिए स्पष्टता और मीन के लिए संतोष का दिन है।

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वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि के साथ शुक्रवार का दिन है। पंचांग के अनुसार, प्रतिपदा तिथि सुबह 8 बजकर 42 मिनट तक रहने वाला है। इसके बाद द्वितीया तिथि आरंभ हो जाएगी। इसके अलावा इस दिन चित्रा, स्वाति नक्षत्र के साथ व्याघात, हर्षण योग का निर्माण हो रहा है। आज से वैशाख माह का आरंभ हो रहा है। टैरो कार्ड्स संकेत दे रहे हैं कि कुछ राशि के जातकों को भाग्य का साथ मिल सकता है। परिवार के साथ अच्छा बीत सकता है। जानें टैरो गुरु दीपाली रावतानी से जानें मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ से मीन तक का टैरो राशिफल…

मेष टैरो राशिफल (Aries Tarot Horoscope)

टू ऑफ वांड्स आज आपके दिन में योजना और भविष्य को लेकर गंभीर सोच की ऊर्जा लाता है। आप खुद को किसी महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा पा सकते हैं, जहां दो विकल्पों में से एक चुनना जरूरी होगा। यह कार्ड संकेत देता है कि आप अपनी सीमाओं से बाहर निकलने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले स्पष्ट दिशा तय करना आवश्यक है। कार्यक्षेत्र में नई योजना, प्रोजेक्ट या विस्तार की बात हो सकती है। भावनात्मक रूप से आप उत्साहित रहेंगे, लेकिन थोड़ी अनिश्चितता भी महसूस हो सकती है। जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें और दीर्घकालिक परिणामों को ध्यान में रखें। आज किया गया सोच-समझकर कदम भविष्य में सफलता की नींव रखेगा।

वृषभ राशि (Taurus Tarot Horoscope)

फोर ऑफ वांड्स स्थिरता, संतुलन और खुशियों का संकेत देता है। घर-परिवार में सकारात्मक माहौल रहेगा और भावनात्मक सुरक्षा का अनुभव होगा। कोई शुभ समाचार, छोटी-सी उपलब्धि या पारिवारिक मिलन से मन प्रसन्न रहेगा। यह दिन रिश्तों को मजबूत करने और प्रियजनों के साथ समय बिताने के लिए अनुकूल है। कार्यक्षेत्र में भी सहयोग का वातावरण रहेगा। आप खुद को शांत और संतुष्ट महसूस करेंगे। कृतज्ञता की भावना बनाए रखने से यह सकारात्मक ऊर्जा और बढ़ेगी।

मिथुन राशि (Gemini Tarot Horoscope)

पेज ऑफ कप्स भावनात्मक संदेश, संवेदनशीलता और रचनात्मकता का संकेत देता है। आपको कोई ऐसा संदेश मिल सकता है जो दिल को छू जाए। कल्पनाशक्ति बढ़ेगी और नए विचार सामने आएंगे। भावनात्मक रूप से आप अधिक खुले और संवेदनशील रहेंगे। यह समय अपनी भावनाओं को व्यक्त करने और रचनात्मक कार्यों में भाग लेने के लिए अनुकूल है। किसी नए रिश्ते या संवाद की शुरुआत भी हो सकती है। छोटी-छोटी खुशियां आपको प्रेरित करेंगी।

कर्क राशि (Cancer Tarot Horoscope)

सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स अतीत की परेशानियों से निकलकर शांति की ओर बढ़ने का संकेत देता है। आप धीरे-धीरे तनावपूर्ण परिस्थितियों से दूर होते नजर आएंगे। भावनात्मक रूप से राहत महसूस होगी और मानसिक संतुलन लौटेगा। यह बदलाव भले धीमा हो, लेकिन स्थिरता की ओर ले जाएगा। आज नकारात्मक विचारों को छोड़ने और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने का प्रयास करें। यात्रा या वातावरण में बदलाव भी संभव है। धैर्य बनाए रखें, आगे का समय बेहतर होगा।

सिंह राशि (Leo Tarot Horoscope)

द एम्प्रेस रचनात्मकता, समृद्धि और स्नेह का प्रतीक है। आज आप खुद को अधिक प्रेरित और सकारात्मक महसूस करेंगे। रिश्तों में गर्मजोशी बढ़ेगी और आप दूसरों के प्रति अधिक सहानुभूतिपूर्ण रहेंगे। यह समय आत्म-देखभाल, रचनात्मक कार्य और प्रियजनों के साथ समय बिताने के लिए अनुकूल है। कार्यक्षेत्र में भी नए विचार सामने आ सकते हैं। आपकी सकारात्मक ऊर्जा आपको अच्छे अनुभव दिलाएगी।

कन्या राशि (Virgo Tarot Horoscope)

नाइन ऑफ पेंटेकल्स उपलब्धि और आत्मनिर्भरता का संकेत देता है। आपकी मेहनत का परिणाम सामने आ सकता है और आप अपने प्रयासों पर गर्व महसूस करेंगे। आर्थिक या व्यक्तिगत स्तर पर स्थिरता मिलेगी। भावनात्मक रूप से आत्मविश्वास और संतोष बना रहेगा। यह दिन अपनी प्रगति को पहचानने और खुद को समय देने का है। अपने प्रयासों का आनंद लें, इससे आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी।

तुला राशि (Libra Tarot Horoscope)

टू ऑफ कप्स साझेदारी और भावनात्मक सामंजस्य का संकेत देता है। रिश्तों में समझ और सहयोग बढ़ेगा। आप खुद को समर्थित और सम्मानित महसूस करेंगे। यह समय किसी महत्वपूर्ण बातचीत या संबंध को मजबूत करने के लिए अनुकूल है। पेशेवर साझेदारी में भी लाभ मिल सकता है। खुलकर संवाद करने से गलतफहमियां दूर होंगी और संतुलन बना रहेगा।

वृश्चिक राशि (Scorpio Tarot Horoscope)

द मून अंतर्ज्ञान, भ्रम और छिपी हुई बातों का संकेत देता है। किसी स्थिति में स्पष्टता की कमी महसूस हो सकती है। भावनात्मक रूप से आप चिंतनशील और थोड़ा संवेदनशील रहेंगे। जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें। परिस्थितियों को समझने के लिए समय दें। अपनी आंतरिक आवाज पर भरोसा रखें। धीरे-धीरे सच सामने आएगा और स्पष्टता मिलेगी।

धनु राशि (Sagittarius Tarot Horoscope)

व्हील ऑफ फॉर्च्यून सकारात्मक बदलाव और नई संभावनाओं का संकेत देता है। अचानक अवसर या परिस्थितियों में सुधार हो सकता है। भावनात्मक रूप से आशावाद और उत्साह बना रहेगा। बदलाव भले अप्रत्याशित हो, लेकिन यह प्रगति की ओर ले जाएगा। आज लचीला दृष्टिकोण अपनाएं और नए अवसरों के लिए तैयार रहें।

मकर राशि (Capricorn Tarot Horoscope)

एट ऑफ पेंटेकल्स मेहनत, समर्पण और कौशल विकास का संकेत देता है। आप अपने कार्य पर पूरा ध्यान देंगे और सुधार करने

की कोशिश करेंगे। यह दिन सीखने और खुद को बेहतर बनाने के लिए अनुकूल है। निरंतर प्रयास से सफलता मिलेगी। धैर्य और अनुशासन बनाए रखें, आपकी मेहनत जल्द रंग लाएगी।

कुंभ राशि (Aquarius Tarot Horoscope)

ऐस ऑफ स्वॉर्ड्स स्पष्टता और नई समझ का संकेत देता है। आपको किसी स्थिति में अचानक समाधान मिल सकता है। विचारों में स्पष्टता आएगी और आप आत्मविश्वास से निर्णय लेंगे। संवाद में सच्चाई और स्पष्टता बनी रहेगी। यह दिन महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए अनुकूल है।

मीन राशि (Pisces Tarot Horoscope)

नाइन ऑफ कप्स संतोष और भावनात्मक पूर्णता का संकेत देता है। आपकी कोई इच्छा पूरी होने की दिशा में आगे बढ़ सकती है। भावनात्मक रूप से आप शांत और सकारात्मक रहेंगे। उपलब्धियों का आनंद लेने और कृतज्ञता व्यक्त करने का यह अच्छा समय है। सकारात्मक सोच आगे और अवसर आकर्षित करेगी।

डिस्क्लेमर (Disclaimer): यह दैनिक टैरो राशिफल कार्ड्स के संकेतों और ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित एक सामान्य पूर्वानुमान है। प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली, ग्रहों की स्थिति और टैरो कार्ड्स के प्रभाव अलग हो सकते हैं, इसलिए व्यक्तिगत परिणाम इन भविष्यवाणियों से भिन्न हो सकते हैं। किसी भी वित्तीय, करियर या स्वास्थ्य संबंधी बड़े निर्णय के लिए संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या ज्योतिषी से परामर्श अवश्य लें।