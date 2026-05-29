Today Tarot Horoscope 29 May 2026 (आज का टैरो राशिफल 29 मई 2026): टैरो कार्ड्स संकेत दे रहे है कि आज का दिन संकल्प, आत्मविश्वास और कर्मफल की ऊर्जा लेकर आया है। कई राशियों के लिए यह दिन निर्णय लेने, लंबित कार्य पूरे करने और भावनात्मक संतुलन स्थापित करने का है। जहां कुछ लोगों को करियर और धन से जुड़ी सकारात्मक खबर मिल सकती है, वहीं कुछ को रिश्तों में स्पष्टता और धैर्य की आवश्यकता होगी। आज कार्ड संकेत दे रहे हैं कि जो भी सोचेंगे, वही दिशा बनेगी। इसलिए मन को स्थिर रखें और प्रतिक्रिया से ज्यादा समझदारी को महत्व दें।

मेष टैरो राशिफल (Aries Tarot Horoscope)

आज The Emperor कार्ड स्थिरता और नेतृत्व का संकेत दे रहा है। कार्यक्षेत्र में आपकी पकड़ मजबूत रहेगी। किसी महत्वपूर्ण निर्णय में परिवार या सीनियर्स का सहयोग मिलेगा। आर्थिक मामलों में सोच-समझकर कदम बढ़ाएं। रिश्तों में थोड़ी सख्ती से बचें, वरना बात बिगड़ सकती है।

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वृषभ राशि (Taurus Tarot Horoscope)

The Hierophant कार्ड परंपरा और सही मार्ग दिखा रहा है। आज किसी गुरु, वरिष्ठ या अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपके लिए बेहद लाभकारी रहेगी। आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ेगी। नौकरी या शिक्षा से जुड़ा कोई शुभ संकेत मिल सकता है।

मिथुन राशि(Gemini Tarot Horoscope)

Page of Swords नए विचार और संवाद का संकेत देता है। आज आपकी बातचीत किसी बड़े अवसर का द्वार खोल सकती है। लेकिन जल्दबाज़ी में निर्णय न लें। प्रेम संबंधों में स्पष्टता जरूरी है।

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कर्क राशि (Cancer Tarot Horoscope)

Queen of Cups भावनात्मक संतुलन का संदेश दे रहा है। परिवार से जुड़ा कोई विषय आज हल हो सकता है। मन थोड़ा संवेदनशील रहेगा, लेकिन आपकी करुणा ही आपकी ताकत है। आत्म-देखभाल जरूरी है।

सिंह राशि (Leo Tarot Horoscope)

Strength कार्ड बता रहा है कि आपकी आंतरिक शक्ति आज काम आएगी। किसी चुनौती का सामना धैर्य से करें। आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी। प्रेम जीवन में विश्वास बढ़ेगा।

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कन्या राशि (Virgo Tarot Horoscope)

Eight of Pentacles मेहनत का फल देने वाला दिन है। काम में फोकस बढ़ेगा और नई स्किल सीखने का अवसर मिलेगा। बॉस या सीनियर आपके प्रयासों की सराहना कर सकते हैं।

तुला राशि (Libra Tarot Horoscope)

Justice कार्ड संतुलन और सच्चाई का संकेत देता है। कोई कानूनी या कागजी मामला सुलझ सकता है। रिश्तों में पारदर्शिता रखें। आज लिया गया निर्णय भविष्य पर असर डालेगा।

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वृश्चिक राशि (Scorpio Tarot Horoscope)

Death कार्ड परिवर्तन का प्रतीक है। घबराने की जरूरत नहीं। आज जीवन में कोई पुराना अध्याय समाप्त होकर नई शुरुआत हो सकती है। नौकरी या रिश्ते में बड़ा बदलाव संभव है।

धनु राशि (Sagittarius Tarot Horoscope)

Wheel of Fortune भाग्य के मोड़ का संकेत देता है। अचानक लाभ या अवसर मिल सकता है। यात्रा के योग हैं। सकारात्मक सोच आपको आगे ले जाएगी।

मकर राशि (Capricorn Tarot Horoscope)

King of Pentacles आर्थिक मजबूती और स्थिरता दिखा रहा है। निवेश के लिए अच्छा समय है। व्यापार में लाभ संभव। परिवार में सम्मान बढ़ेगा।

कुंभ राशि (Aquarius Tarot Horoscope)

The Star आशा और नई प्रेरणा का कार्ड है। अगर हाल ही में निराशा थी तो आज मन हल्का होगा। रचनात्मक काम में सफलता मिलेगी।

मीन राशि (Pisces Tarot Horoscope)

The Moon कार्ड संकेत देता है कि आज भ्रम या अनिश्चितता से बचें। किसी बात को लेकर अधिक सोचने से तनाव हो सकता है। अंतर्ज्ञान पर भरोसा रखें, लेकिन तथ्यों की जांच जरूर करें।

मेष वार्षिक राशिफल 2026वृषभ वार्षिक राशिफल 2026
मिथुन वार्षिक राशिफल 2026कर्क वार्षिक राशिफल 2026
सिंह वार्षिक राशिफल 2026कन्या वार्षिक राशिफल 2026
तुला वार्षिक राशिफलवृश्चिक वार्षिक राशिफल 2026
धनु वार्षिक राशिफल 2026मकर वार्षिक राशिफल 2026
कुंभ वार्षिक राशिफल 2026मीन वार्षिक राशिफल 2026

डिस्क्लेमर (Disclaimer): यह दैनिक टैरो राशिफल कार्ड्स के संकेतों और ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित एक सामान्य पूर्वानुमान है। प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली, ग्रहों की स्थिति और टैरो कार्ड्स के प्रभाव अलग हो सकते हैं, इसलिए व्यक्तिगत परिणाम इन भविष्यवाणियों से भिन्न हो सकते हैं। किसी भी वित्तीय, करियर या स्वास्थ्य संबंधी बड़े निर्णय के लिए संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या ज्योतिषी से परामर्श अवश्य लें।