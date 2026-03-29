Aaj Ka Tarot Rashifal 29 March 2026 (आज का टैरो राशिफल 29 मार्च 2026): आज चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के साथ रविवार का दिन है। आज गुरु मिथुन राशि में रहकर कुंभ राशि में विराजमान बुध के साथ संयोग करके नवपंचम राजयोग का निर्माम हो रहा है। इसके साथ ही आप कामदा एकादशी का भी व्रत रखा जा रहा है। टैरो कार्ड्स के आधार पर आज का दिन कई राशि के जातकों के लिए लाभकारी हो सकता है। लंबे समय से रुके काम पूरे होने के साथ-साथ धन-धान्य की बढ़ोतरी हो सकती है। टैरो गुरु दीपाली रावतानी से जानें मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ से मीन तक का टैरो राशिफल…

मेष टैरो राशिफल (Aries Tarot Horoscope)

आज आपके भीतर नई ऊर्जा और प्रेरणा का संचार होगा। ऐस ऑफ वॉन्ड्स किसी नई शुरुआत, रचनात्मक विचार या अवसर का संकेत देता है। आप अचानक किसी नए प्रोजेक्ट, योजना या लक्ष्य की ओर आकर्षित हो सकते हैं। भावनात्मक रूप से आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप जोखिम लेने के लिए तैयार महसूस करेंगे। हालांकि यह ऊर्जा कच्ची है, इसलिए इसे सही दिशा देना जरूरी है। जल्दबाजी में कई काम शुरू करने के बजाय एक लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। अपनी अंतर्ज्ञान पर भरोसा करते हुए उठाया गया कदम आगे चलकर महत्वपूर्ण परिणाम दे सकता है।

वृषभ राशि (Taurus Tarot Horoscope)

आज स्थिरता, सुरक्षा और व्यावहारिक सोच प्रमुख रहेगी। किंग ऑफ पेंटेकल्स आर्थिक मामलों और जिम्मेदारियों को समझदारी से संभालने का संकेत देता है। आप भविष्य की योजनाओं, निवेश या करियर से जुड़े फैसलों पर ध्यान दे सकते हैं। भावनात्मक रूप से आप संतुलित और आत्मविश्वासी महसूस करेंगे। आपकी शांत और परिपक्व सोच आसपास के लोगों को भी भरोसा देगी। हालांकि अत्यधिक कठोरता से बचें, क्योंकि लचीलापन आपको नए अवसरों का लाभ उठाने में मदद करेगा।

मिथुन राशि (Gemini Tarot Horoscope)

आज कई विकल्पों के कारण भ्रम की स्थिति बन सकती है। सेवन ऑफ कप्स बताता है कि सामने आने वाले सभी अवसर वास्तविक या लाभकारी नहीं होंगे। भावनात्मक रूप से आप उलझन या असमंजस महसूस कर सकते हैं। किसी भी निर्णय में जल्दबाजी से बचें और तथ्यों पर ध्यान दें। कल्पनाओं के बजाय व्यावहारिकता अपनाने से स्पष्टता मिलेगी। जब आप प्राथमिकताओं को तय करेंगे, तब सही दिशा चुनना आसान होगा।

कर्क राशि (Cancer Tarot Horoscope)

आज धीरे-धीरे स्पष्टता सामने आएगी। द मून रिवर्स संकेत देता है कि पिछले समय की उलझन, डर या भ्रम कम होने लगेंगे। आप किसी स्थिति की सच्चाई को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। भावनात्मक रूप से राहत महसूस होगी और आत्मविश्वास बढ़ेगा। अपने अंतर्ज्ञान और सूक्ष्म संकेतों पर ध्यान दें। अत्यधिक सोचने से बचें और उभरती स्पष्टता को स्वीकार करें।

सिंह राशि (Leo Tarot Horoscope)

आज सकारात्मक ऊर्जा और खुशी का अनुभव होगा। द सन सफलता, आत्मविश्वास और पहचान का संकेत देता है। आप उत्साहित और प्रेरित महसूस करेंगे। सामाजिक गतिविधियों, रचनात्मक कार्यों और उपलब्धियों का आनंद लेने का यह अनुकूल समय है। भावनात्मक रूप से स्पष्टता और गर्माहट बनी रहेगी। आपकी ऊर्जा लोगों को आकर्षित करेगी। बिना अधिक चिंता किए इस सुखद समय का आनंद लें।

कन्या राशि (Virgo Tarot Horoscope)

आज मेहनत और समर्पण प्रमुख रहेगा। एट ऑफ पेंटेकल्स बताता है कि आप अपने कौशल को निखारने और महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करने पर ध्यान देंगे। कार्यभार अधिक लग सकता है, लेकिन लगातार प्रयास से प्रगति होगी। भावनात्मक रूप से आप उत्पादक और केंद्रित महसूस करेंगे। धैर्य और अनुशासन बनाए रखें। आज किया गया प्रयास भविष्य की सफलता का आधार बनेगा।

तुला राशि (Libra Tarot Horoscope)

आज रिश्तों में सामंजस्य और भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा। टू ऑफ कप्स आपसी समझ और सहयोग का संकेत देता है। किसी खास व्यक्ति के साथ सार्थक बातचीत या मेल-मिलाप हो सकता है। भावनात्मक रूप से आप समर्थित और मूल्यवान महसूस करेंगे। यह समय ईमानदारी और संवेदनशीलता के साथ संवाद करने का है। साझेदारी से सकारात्मक परिणाम मिलेंगे।

वृश्चिक राशि (Scorpio Tarot Horoscope)

आज गहरे स्तर पर परिवर्तन की शुरुआत हो सकती है। डेथ कार्ड पुराने पैटर्न या स्थितियों को छोड़ने का संकेत देता है। कोई आदत, सोच या परिस्थिति समाप्त होकर नई शुरुआत का रास्ता बनाएगी। शुरुआत में यह बदलाव तीव्र लग सकता है, लेकिन यह विकास के लिए जरूरी है। भावनात्मक रूप से आप छोड़ने और आगे बढ़ने के लिए तैयार होंगे। परिवर्तन को स्वीकार करना आपको नई दिशा देगा।

धनु राशि (Sagittarius Tarot Horoscope)

आज संतुलन और धैर्य बनाए रखना जरूरी रहेगा। टेम्परेंस संकेत देता है कि विभिन्न पहलुओं के बीच तालमेल बनाना होगा। भावनात्मक रूप से शांत रहना और अतिशयोक्ति से बचना बेहतर रहेगा। यह समय समझदारी से निर्णय लेने और धीरे-धीरे प्रगति करने का है। संयम से काम लेने पर बेहतर परिणाम मिलेंगे।

मकर राशि (Capricorn Tarot Horoscope)

आज कुछ सीमाएं या दबाव सामने आ सकते हैं। द डेविल बताता है कि कोई आदत, डर या परिस्थिति आपको बांध रही है। भावनात्मक रूप से आप प्रतिबंधित महसूस कर सकते हैं। इस स्थिति को पहचानना ही समाधान की शुरुआत है। नकारात्मक सोच या अत्यधिक काम से बचें। संतुलन बनाकर आप इन सीमाओं से बाहर निकल सकते हैं।

कुंभ राशि (Aquarius Tarot Horoscope)

आज उम्मीद और भावनात्मक हीलिंग का समय है। द स्टार सकारात्मकता और विश्वास का संकेत देता है। आप भविष्य को लेकर अधिक आशावादी महसूस करेंगे। आत्म-देखभाल और आध्यात्मिक गतिविधियां आपको शांति देंगी। धीरे-धीरे चीजें आपके पक्ष में होती नजर आएंगी। विश्वास बनाए रखें।

मीन राशि (Pisces Tarot Horoscope)

आज आपकी अंतर्ज्ञान शक्ति मजबूत रहेगी। हाई प्रीस्टेस शांत रहकर भीतर की आवाज सुनने का संकेत देती है। भावनात्मक रूप से आप अधिक संवेदनशील हो सकते हैं। बाहरी जवाब खोजने के बजाय अपने मन की सुनें। ध्यान, लेखन या आत्मचिंतन से स्पष्टता मिलेगी। छिपी हुई जानकारी धीरे-धीरे सामने आ सकती है।

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।