Aaj Ka Tarot Horoscope 29 June 2026 (आज का टैरो राशिफल 29 जून 2026): आज का दिन अनुशासन, आत्मविश्वास, सत्य, आत्मविश्लेषण, नई शुरुआत और आंतरिक ज्ञान की ऊर्जा लेकर आया है। कुछ राशियों को सफलता और सम्मान मिलेगा, जबकि कुछ को अपने भीतर झांककर जीवन की नई दिशा समझने का अवसर प्राप्त होगा। जानें टैरो गुरु दीपाली रावतानी से जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक टैरो राशिफल…

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मेष टैरो राशिफल (Aries Horoscope Today) –टू ऑफ वैंड्स

मेष राशि के लिए आज का दिन नेतृत्व, अनुशासन और जिम्मेदारियों को संभालने का है। कार्यक्षेत्र में आपको कोई महत्वपूर्ण भूमिका निभानी पड़ सकती है, जहां आपके निर्णय और समझदारी की परीक्षा होगी। आपकी नेतृत्व क्षमता लोगों को प्रभावित करेगी और कई लोग आपकी सलाह या मार्गदर्शन की अपेक्षा कर सकते हैं।

यदि किसी महत्वपूर्ण योजना पर काम कर रहे हैं, तो व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ना सफलता दिलाएगा। आर्थिक मामलों में भी सोच-समझकर लिया गया निर्णय लाभदायक रहेगा।

पारिवारिक जीवन में अपनी बात दृढ़ता से रखें, लेकिन दूसरों की भावनाओं को भी समझने का प्रयास करें।

आज का संदेश: मजबूत नींव पर खड़ी इमारत ही लंबे समय तक टिकती है।

वृषभ टैरो राशिफल (Taurus Horoscope Today)- टेन ऑफ पेंटाकल्स

आज का दिन आपकी मेहनत और समर्पण का फल देखने का है। पिछले कुछ समय से जिन कार्यों में आपने निरंतर प्रयास किया है, उनके सकारात्मक परिणाम मिलने शुरू हो सकते हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और भविष्य को लेकर आत्मविश्वास बढ़ेगा।

यह दिन स्वयं पर ध्यान देने, आराम करने और अपनी उपलब्धियों का आनंद लेने का भी है। आप महसूस करेंगे कि आपने अपने जीवन में जो स्थिरता बनाई है, वह आपकी मेहनत का परिणाम है।

रिश्तों में भी सराहना और सम्मान प्राप्त हो सकता है। अपने प्रियजनों के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा।

आज का संदेश: अपनी उपलब्धियों का सम्मान करें, आपने उन्हें अपनी मेहनत से अर्जित किया है।

मिथुन टैरो राशिफल (Gemini Horoscope Today)- द मैजिशियन

आज घटनाएं तेज़ गति से आगे बढ़ सकती हैं। लंबे समय से रुके हुए कार्य अचानक गति पकड़ सकते हैं और कोई महत्वपूर्ण समाचार या संदेश प्राप्त हो सकता है। कार्यक्षेत्र में व्यस्तता बढ़ेगी, लेकिन साथ ही प्रगति के अवसर भी मिलेंगे।

यदि किसी उत्तर या निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे थे, तो आज स्थिति स्पष्ट हो सकती है। आपकी संवाद क्षमता आपको लाभ दिलाएगी।

रिश्तों में भी खुलकर बातचीत करने से गलतफहमियां दूर होंगी और संबंधों में नई ऊर्जा आएगी।

आज का संदेश: अवसर तेजी से आपके पास आ रहे हैं, तैयार रहें।

कर्क टैरो राशिफल (Cancer Horoscope Today) -ऐस ऑफ कप्स

आज दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वास आपकी सबसे बड़ी ताकत होंगे। यदि हाल के दिनों में कोई चुनौती या बाधा सामने थी, तो अब आप उसे पार करने की स्थिति में होंगे।

कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और फोकस आपको सफलता के करीब ले जाएंगे। यात्रा या स्थान परिवर्तन से जुड़ी योजनाएं भी गति पकड़ सकती हैं।

रिश्तों में भावनाओं के बजाय समझदारी से काम लेना बेहतर रहेगा। अपने लक्ष्य से भटकने न दें।

आज का संदेश: मंज़िल उन्हीं को मिलती है जो रास्ते की कठिनाइयों से नहीं घबराते।

सिंह टैरो राशिफल (Leo Horoscope Today)- स्ट्रेंथ

आज का दिन आपके लिए अत्यंत शुभ और सकारात्मक ऊर्जा लेकर आया है। सफलता, खुशी, सम्मान और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। कोई अच्छी खबर या उपलब्धि आपका मन प्रसन्न कर सकती है।

कार्यस्थल पर आपके प्रयासों की सराहना होगी और सामाजिक जीवन में भी आपका प्रभाव बढ़ेगा। रचनात्मक कार्यों में विशेष सफलता मिल सकती है।

रिश्तों में मधुरता और प्रेम बढ़ेगा। परिवार के साथ बिताया गया समय आपको आनंद देगा।

आज का संदेश: जब आप स्वयं चमकते हैं, तो आसपास की दुनिया भी रोशन हो जाती है।

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कन्या टैरो राशिफल (Virgo Horoscope Today)- थ्री ऑफ पेंटाकल्स

आज का दिन आत्मचिंतन और आत्मविश्लेषण का है। आप कुछ समय अकेले बिताकर अपने विचारों और भावनाओं को समझना चाहेंगे। जीवन के किसी महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर आपको भीतर से मिल सकता है।

कार्यक्षेत्र में जल्दबाजी के बजाय गहराई से सोचकर निर्णय लें। किसी अनुभवी व्यक्ति का मार्गदर्शन लाभकारी साबित हो सकता है।

मानसिक शांति के लिए ध्यान, योग या आध्यात्मिक गतिविधियों में समय देना अच्छा रहेगा।

आज का संदेश: कभी-कभी सबसे महत्वपूर्ण उत्तर भीतर की शांति में मिलते हैं।

तुला टैरो राशिफल (Libra Horoscope Today)- द लवर्स

आज सत्य, संतुलन और निष्पक्षता की ऊर्जा आपके साथ रहेगी। किसी महत्वपूर्ण निर्णय या स्थिति में आपको निष्पक्ष दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता होगी।

यदि किसी कानूनी, प्रशासनिक या आधिकारिक मामले में उलझन थी, तो उसमें सकारात्मक प्रगति हो सकती है। रिश्तों में भी संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा।

आज किए गए निर्णय भविष्य में महत्वपूर्ण परिणाम दे सकते हैं।

आज का संदेश: सत्य और न्याय का मार्ग भले कठिन हो, लेकिन अंततः वही सफलता दिलाता है।

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वृश्चिक टैरो राशिफल (Scorpio Horoscope Today)- डेथ

आज कोई महत्वपूर्ण एहसास या नई समझ आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। आप किसी पुराने विषय को नए दृष्टिकोण से देख पाएंगे और इससे आपके निर्णयों में स्पष्टता आएगी।

यह समय आत्ममूल्यांकन का है। अतीत की गलतियों से सीख लेकर आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा।

रिश्तों में ईमानदारी और खुलापन संबंधों को मजबूत बनाएगा।

आज का संदेश: नई सोच जीवन में नए रास्ते खोल सकती है।

धनु टैरो राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)- सिक्स ऑफ वैंड्स

आज नई शुरुआत और नए अनुभवों का संकेत मिल रहा है। कोई अवसर अचानक सामने आ सकता है जो आपको उत्साहित करेगा। यह समय नए विचारों और संभावनाओं को अपनाने का है।

हालांकि उत्साह में आकर बिना सोचे-समझे निर्णय लेने से बचें। साहस और समझदारी का संतुलन बनाए रखें।

यात्रा, शिक्षा या किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत के लिए समय अनुकूल है।

आज का संदेश: हर नई यात्रा एक छोटे से साहसिक कदम से शुरू होती है।

मकर टैरो राशिफल (Capricorn Horoscope Today)- किंग ऑफ पेंटाकल्स

आज आर्थिक और भावनात्मक सुरक्षा आपकी प्राथमिकता रह सकती है। आप अपने संसाधनों और भविष्य की योजनाओं को लेकर अधिक सतर्क रहेंगे।

धन संबंधी मामलों में सावधानी बरतना लाभकारी रहेगा, लेकिन अत्यधिक चिंता या संकोच से बचें। कभी-कभी अवसरों को अपनाने के लिए थोड़ा खुलापन भी जरूरी होता है।

रिश्तों में भी भावनाओं को दबाकर रखने के बजाय उन्हें व्यक्त करना बेहतर रहेगा।

आज का संदेश: सुरक्षा जरूरी है, लेकिन विकास के लिए खुलापन भी उतना ही महत्वपूर्ण है।

कुंभ टैरो राशिफल (Aquarius Horoscope Today)- द स्टार

आज खुशी, मित्रता और उत्सव की ऊर्जा आपके जीवन में बनी रहेगी। किसी मित्र, सहयोगी या प्रियजन से जुड़ी अच्छी खबर मिल सकती है। सामाजिक गतिविधियां और मेल-मिलाप आपको नई ऊर्जा देंगे।

कार्यस्थल पर टीमवर्क और सहयोग से अच्छे परिणाम मिलेंगे। लंबे समय बाद किसी प्रिय व्यक्ति से मुलाकात भी संभव है।

रिश्तों में हंसी-मजाक और सकारात्मक माहौल बना रहेगा।

आज का संदेश: खुशियां तब और बढ़ जाती हैं जब उन्हें अपनों के साथ साझा किया जाए।

मीन टैरो राशिफल (Pisces Horoscope Today)- क्वीन ऑफ कप्स

आज आपकी अंतर्ज्ञान शक्ति असाधारण रूप से मजबूत रहेगी। किसी निर्णय को लेकर यदि असमंजस है, तो अपने मन की आवाज़ सुनें। कई बार आपकी आंतरिक बुद्धि बाहरी सलाह से अधिक सटीक मार्गदर्शन देती है।

आज कुछ बातें धीरे-धीरे स्पष्ट होंगी, इसलिए जल्दबाजी में निष्कर्ष निकालने से बचें। ध्यान, प्रार्थना और आध्यात्मिक गतिविधियां मानसिक शांति देंगी।

रिश्तों में भी सामने वाले की भावनाओं को समझने की क्षमता बढ़ेगी।

आज का संदेश: जिन उत्तरों की तलाश बाहर कर रहे हैं, वे आपके भीतर ही मौजूद हैं।

डिस्क्लेमर (Disclaimer): यह दैनिक टैरो राशिफल कार्ड्स के संकेतों और ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित एक सामान्य पूर्वानुमान है। प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली, ग्रहों की स्थिति और टैरो कार्ड्स के प्रभाव अलग हो सकते हैं, इसलिए व्यक्तिगत परिणाम इन भविष्यवाणियों से भिन्न हो सकते हैं। किसी भी वित्तीय, करियर या स्वास्थ्य संबंधी बड़े निर्णय के लिए संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या ज्योतिषी से परामर्श अवश्य लें।