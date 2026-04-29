Aaj Ka Rashifal 29 April 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज वैशाख शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि शाम 07 बजकर 51 मिनट तक रहेगी। वहीं उसके बाद चतुर्दशी तिथि शुरू हो जाएगी। साथ ही आज सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग, विडाल योग है।

टैरो कार्ड्स संकेत दे रहे हैं कि आज कर्क राशि वालों का आज का दिन खुशियों और उत्सव से भरा रहेगा। आप अपने दोस्तों और परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे। कार्यक्षेत्र में टीमवर्क से सफलता मिलेगी और सहयोग का माहौल बनेगा। टैरो गुरु दीपाली रावतानी से जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक टैरो राशिफल…

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मेष टैरो राशिफल (Aries Tarot Horoscope)

आज आपके जीवन में एक नई शुरुआत का संकेत है। आप किसी नए काम, विचार या बदलाव की ओर आकर्षित हो सकते हैं। कार्यक्षेत्र में रिस्क लेने का मौका मिल सकता है, जो आगे चलकर आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। हालांकि, उत्साह में आकर लापरवाही न करें। रिश्तों में खुलापन और ईमानदारी आपके संबंधों को मजबूत बनाएंगे। आर्थिक मामलों में सोच-समझकर कदम उठाएं। दिन के अंत तक आप खुद को हल्का और नई ऊर्जा से भरा हुआ महसूस करेंगे।

वृषभ राशि (Taurus Tarot Horoscope)

आज का दिन आपके लिए सुख, समृद्धि और संतुलन लेकर आया है। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी और आपको संतोष का अनुभव होगा। रिश्तों में प्यार और अपनापन बढ़ेगा, जिससे भावनात्मक जुड़ाव गहरा होगा। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी और आपको सुरक्षा का एहसास मिलेगा। यह समय खुद का ख्याल रखने और जीवन की छोटी-छोटी खुशियों का आनंद लेने का है।

मिथुन राशि(Gemini Tarot Horoscope)

आज आप एक कठिन समय से बाहर निकलकर शांति की ओर बढ़ रहे हैं। कार्यक्षेत्र में जो समस्याएं पहले भारी लग रही थीं, वे अब धीरे-धीरे सुलझने लगेंगी। रिश्तों में भी सुधार आएगा और आप नकारात्मकता से दूर होकर बेहतर महसूस करेंगे। आर्थिक स्थिति में धीरे-धीरे सुधार होगा। दिन के अंत तक आप भावनात्मक रूप से हल्का और स्पष्ट महसूस करेंगे।

कर्क राशि (Cancer Tarot Horoscope)

आज का दिन खुशियों और उत्सव से भरा रहेगा। आप अपने दोस्तों और परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे। कार्यक्षेत्र में टीमवर्क से सफलता मिलेगी और सहयोग का माहौल बनेगा। रिश्तों में प्रेम और समझ बढ़ेगी। आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी, हालांकि कुछ छोटे खर्च हो सकते हैं। शाम तक आपका मूड बेहद अच्छा रहेगा।

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सिंह राशि (Leo Tarot Horoscope)

आज आपके जीवन में अचानक बदलाव आ सकते हैं, जो आपके पक्ष में जाएंगे। कार्यक्षेत्र में कोई नया अवसर मिल सकता है या परिस्थितियां आपके लिए अनुकूल हो सकती हैं। रिश्तों में भी सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। आर्थिक स्थिति में सुधार संभव है। आपको हर परिस्थिति के साथ खुद को ढालने की जरूरत है।

कन्या राशि (Virgo Tarot Horoscope)

आज का दिन सच्चाई और संतुलन का है। कार्यक्षेत्र में आपके फैसले महत्वपूर्ण होंगे और भविष्य पर असर डालेंगे। अगर आप किसी परिणाम का इंतजार कर रहे हैं, तो वह आपके पक्ष में आ सकता है। रिश्तों में ईमानदारी बनाए रखें। आर्थिक मामलों में सोच-समझकर निर्णय लें। दिन के अंत तक आपको संतुलन और स्पष्टता महसूस होगी।

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तुला राशि (Libra Tarot Horoscope)

आज आपके जीवन में उम्मीद और सकारात्मकता लौटेगी। कार्यक्षेत्र में भले ही बड़े बदलाव न हों, लेकिन आपकी सोच सकारात्मक रहेगी। रिश्तों में समझ और माफी की भावना बढ़ेगी। आर्थिक स्थिति धीरे-धीरे बेहतर होगी। आप भावनात्मक रूप से शांत और संतुलित महसूस करेंगे।

वृश्चिक राशि (Scorpio Tarot Horoscope)

आज आप किसी चीज को लेकर जरूरत से ज्यादा पकड़ बनाए रख सकते हैं। कार्यक्षेत्र में जोखिम लेने से बचना आपको पीछे कर सकता है। रिश्तों में अधिकार भावना तनाव पैदा कर सकती है। आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखें। दिन के अंत तक आपको समझ आएगा कि छोड़ना भी जरूरी होता है।

धनु राशि (Sagittarius Tarot Horoscope)

आज आप थका हुआ महसूस कर सकते हैं, लेकिन हार मानने का समय नहीं है। कार्यक्षेत्र में चुनौतियां आएंगी, लेकिन आपकी मेहनत आपको सफलता के करीब ले जाएगी। रिश्तों में अपनी सीमाएं तय करना जरूरी होगा। आर्थिक मामलों में स्थिरता बनाए रखें। दिन के अंत तक आप खुद पर गर्व महसूस करेंगे।

मकर राशि (Capricorn Tarot Horoscope)

आज आपका दिन तर्क और समझदारी से निर्णय लेने का है। कार्यक्षेत्र में आपकी नेतृत्व क्षमता उभरकर सामने आएगी। रिश्तों में स्पष्ट और ईमानदार बातचीत जरूरी है। आर्थिक मामलों में समझदारी से लिए गए फैसले फायदेमंद होंगे। आप खुद को मजबूत और आत्मविश्वासी महसूस करेंगे।

कुंभ राशि (Aquarius Tarot Horoscope)

आज आपको हर चीज स्पष्ट नजर आएगी। कार्यक्षेत्र में आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स आपको सफलता दिलाएंगी। रिश्तों में सच्चाई को प्राथमिकता देंगे। आर्थिक मामलों में तार्किक सोच जरूरी है। भावनात्मक रूप से आप थोड़ा अलग महसूस कर सकते हैं, लेकिन यही आपको सही दिशा दिखाएगा।

मीन राशि (Pisces Tarot Horoscope)

आज आपके सामने कई विकल्प होंगे, जिससे भ्रम की स्थिति बन सकती है। कार्यक्षेत्र में निर्णय लेने में कठिनाई हो सकती है। रिश्तों में भी स्पष्टता की कमी महसूस हो सकती है। आर्थिक मामलों में सावधानी रखें। दिन के अंत तक धीरे-धीरे चीजें स्पष्ट होने लगेंगी।

डिस्क्लेमर (Disclaimer): यह दैनिक टैरो राशिफल कार्ड्स के संकेतों और ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित एक सामान्य पूर्वानुमान है। प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली, ग्रहों की स्थिति और टैरो कार्ड्स के प्रभाव अलग हो सकते हैं, इसलिए व्यक्तिगत परिणाम इन भविष्यवाणियों से भिन्न हो सकते हैं। किसी भी वित्तीय, करियर या स्वास्थ्य संबंधी बड़े निर्णय के लिए संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या ज्योतिषी से परामर्श अवश्य लें।