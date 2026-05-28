Today Tarot Horoscope 28 May 2026 (आज का टैरो राशिफल 28 मई 2026): आज ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के साथ गुरुवार का दिन है। आज चित्रा, स्वाति नक्षत्र के साथ वरीयान योग का निर्माण हो रहा है। टैरो कार्ड्स संकेत दे रहे हैं कि आज कुछ राशि के जातकों का कार्यक्षेत्र में काफी अच्छा समय जा सकता है। कोई नया प्लान बनाकर आप गेम चेंजर के रूप में सामने आ सकता है। आत्मविश्वास में तेजी से वृद्धि होने के साथ-साथ आप खुलकर बातचीत करने में सफल हो सकते हैं। हालांकि, जल्दबाज़ी में लिए गए फैसलों से बचना जरूरी है। अपने उत्साह को सही दिशा में लगाएं। तभी आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे। आइए टैरो गुरु दीपाली रावतानी से जानते हैं मेष से लेकर मीन राशि का आज का टैरो राशिफल…

मेष टैरो राशिफल (Aries Tarot Horoscope)

आज Ace of Swords आपके लिए मानसिक स्पष्टता, नई सोच और सच्चाई के सामने आने का संकेत दे रहा है। पिछले कुछ समय से यदि आप किसी उलझन, कन्फ्यूजन या निर्णय को लेकर असमंजस में थे, तो आज स्थिति साफ हो सकती है। आपकी सोच तेज, विश्लेषणात्मक और सटीक रहेगी, जिससे आप सही निर्णय लेने में सक्षम होंगे। कार्यक्षेत्र में कोई नया आइडिया या प्लान आपके लिए गेम-चेंजर साबित हो सकता है। निजी जीवन में भी किसी बात को लेकर खुलकर बातचीत करने से रिश्तों में स्पष्टता आएगी। हालांकि, शब्दों का प्रयोग सोच-समझकर करें, क्योंकि आपकी बात सीधे दिल पर असर डाल सकती है।

वृषभ राशि (Taurus Tarot Horoscope)

King of Pentacles के प्रभाव से आज आप पूरी तरह से स्थिर, व्यावहारिक और आर्थिक रूप से सजग नजर आएंगे। यह दिन निवेश, बचत और भविष्य की योजनाओं को मजबूत करने के लिए बेहद अनुकूल है। यदि आप कोई बड़ा वित्तीय निर्णय लेने की सोच रहे हैं, तो आज का दिन सकारात्मक संकेत दे रहा है। कार्यक्षेत्र में आपकी जिम्मेदारी और नेतृत्व क्षमता उभरकर सामने आएगी, जिससे आपको सम्मान मिल सकता है। पारिवारिक जीवन में भी आप एक भरोसेमंद स्तंभ की तरह भूमिका निभाएंगे। ध्यान रखें कि केवल पैसे पर ही फोकस न करें, बल्कि अपने मानसिक और शारीरिक आराम का भी ख्याल रखें।

मिथुन राशि(Gemini Tarot Horoscope)

आज 7 of Cups आपको कई विकल्पों के बीच उलझा सकता है। एक साथ कई मौके, विचार या ऑफर आपके सामने आ सकते हैं, जिससे निर्णय लेना कठिन हो सकता है। हर चीज आकर्षक दिखेगी, लेकिन जरूरी नहीं कि हर विकल्प आपके लिए सही हो। इस समय भावनाओं या बाहरी चमक-दमक के बजाय वास्तविकता और तर्क पर ध्यान देना जरूरी है। किसी भी निर्णय को लेने से पहले पूरी जानकारी जुटाएं। यदि आप भ्रम में हैं, तो थोड़ा समय लें और जल्दबाज़ी में कोई कदम न उठाएं। सही चुनाव के लिए धैर्य और स्पष्ट सोच आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी।

कर्क राशि (Cancer Tarot Horoscope)

Queen of Cups आज आपके भीतर की भावनात्मक गहराई और संवेदनशीलता को मजबूत कर रही है। आप आज अपने और दूसरों की भावनाओं को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। रिश्तों में सामंजस्य और अपनापन महसूस होगा। यह दिन अपने परिवार, दोस्तों या पार्टनर के साथ समय बिताने के लिए अनुकूल है। यदि कोई भावनात्मक मुद्दा चल रहा है, तो आज उसे प्यार और समझदारी से सुलझाया जा सकता है। आपकी अंतर्ज्ञान शक्ति भी मजबूत रहेगी। अपने दिल की सुनना आपके लिए फायदेमंद साबित होगा।

सिंह राशि (Leo Tarot Horoscope)

आज 6 of Wands सफलता, जीत और पहचान का संकेत दे रहा है। आपके प्रयासों की सराहना हो सकती है और आपको किसी उपलब्धि का अनुभव होगा। यह दिन आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला रहेगा और आप खुद को दूसरों के सामने मजबूत तरीके से प्रस्तुत कर पाएंगे। कार्यक्षेत्र में आपकी छवि बेहतर होगी और लोग आपके काम की तारीफ करेंगे। हालांकि, इस सफलता के बीच विनम्रता बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि यही आपको लंबे समय तक आगे बनाए रखेगी।

कन्या राशि (Virgo Tarot Horoscope)

8 of Pentacles के प्रभाव से आज आप अपने काम और कौशल को लेकर बेहद केंद्रित रहेंगे। यह दिन मेहनत, अभ्यास और खुद को बेहतर बनाने का है। आप अपने कार्यों में इतनी गहराई से जुट सकते हैं कि समय का पता ही नहीं चलेगा। यह प्रयास भविष्य में बड़े लाभ का कारण बनेगा। यदि आप कुछ नया सीखने की सोच रहे हैं, तो आज शुरुआत करना शुभ रहेगा। लगातार मेहनत और समर्पण से आप अपने लक्ष्य के करीब पहुंचेंगे।

तुला राशि (Libra Tarot Horoscope)

आज Justice का कार्ड आपके जीवन में संतुलन, सच्चाई और कर्म के फल का संकेत दे रहा है। कोई महत्वपूर्ण निर्णय आपके सामने आ सकता है, जिसमें आपको निष्पक्ष और ईमानदार रहना होगा। यदि कोई कानूनी या आधिकारिक मामला चल रहा है, तो उसमें प्रगति हो सकती है। यह दिन आपको यह याद दिलाता है कि आपके हर कर्म का परिणाम होता है। इसलिए सोच-समझकर और सही दिशा में कदम उठाएं।

वृश्चिक राशि (Scorpio Tarot Horoscope)

Death कार्ड आज आपके जीवन में एक बड़े परिवर्तन का संकेत दे रहा है। यह बदलाव किसी पुराने रिश्ते, आदत या परिस्थिति के अंत के रूप में सामने आ सकता है। शुरुआत में यह कठिन लग सकता है, लेकिन यह आपके जीवन में नई संभावनाओं के द्वार खोलेगा। पुरानी चीजों को छोड़ना जरूरी है ताकि आप आगे बढ़ सकें। इस परिवर्तन को स्वीकार करें कि यही आपके विकास का मार्ग है।

धनु राशि (Sagittarius Tarot Horoscope)

आज Knight of Wands आपके अंदर जोश, उत्साह और एक्शन लेने की ऊर्जा भर रहा है। आप किसी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं या अचानक यात्रा का योग बन सकता है। यह दिन जोखिम लेने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। हालांकि, जल्दबाज़ी में लिए गए फैसलों से बचना जरूरी है। अपने उत्साह को सही दिशा में लगाएं। तभी आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे।

मकर राशि (Capricorn Tarot Horoscope)

4 of Pentacles आज आपको अपने संसाधनों और वित्त को लेकर सतर्क रहने का संकेत दे रहा है। आप पैसे और स्थिरता को सुरक्षित रखने की कोशिश करेंगे, जो सही है। लेकिन जरूरत से ज्यादा नियंत्रण या कंजूसी आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है। संतुलन बनाए रखना जरूरी है। न तो बहुत ज्यादा खर्च करें और न ही जरूरत से ज्यादा रोकें।

कुंभ राशि (Aquarius Tarot Horoscope)

आज Page of Swords नई जानकारी, जिज्ञासा और सीखने के अवसर लेकर आ रहा है। आप मानसिक रूप से सक्रिय रहेंगे और नई चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। कोई महत्वपूर्ण खबर या सूचना आपको मिल सकती है, जो आगे चलकर आपके लिए फायदेमंद होगी। बातचीत और नेटवर्किंग के माध्यम से भी नए अवसर मिल सकते हैं।

मीन राशि (Pisces Tarot Horoscope)

The Moon आज आपके लिए भावनात्मक उतार-चढ़ाव और थोड़ी भ्रम की स्थिति लेकर आ सकता है। किसी भी स्थिति को लेकर ज्यादा सोचने से बचें, क्योंकि हर चीज वैसी नहीं होती जैसी दिखती है। इस समय धैर्य बनाए रखना और अपने अंतर्मन की आवाज़ को सुनना जरूरी है। जल्द ही चीजें स्पष्ट होंगी। बस अभी खुद को शांत रखें और किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की जल्दबाज़ी न करें।

डिस्क्लेमर (Disclaimer): यह दैनिक टैरो राशिफल कार्ड्स के संकेतों और ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित एक सामान्य पूर्वानुमान है। प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली, ग्रहों की स्थिति और टैरो कार्ड्स के प्रभाव अलग हो सकते हैं, इसलिए व्यक्तिगत परिणाम इन भविष्यवाणियों से भिन्न हो सकते हैं। किसी भी वित्तीय, करियर या स्वास्थ्य संबंधी बड़े निर्णय के लिए संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या ज्योतिषी से परामर्श अवश्य लें।