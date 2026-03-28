Aaj Ka Tarot Rashifal 28 March 2026 (आज का टैरो राशिफल 28 मार्च 2026): चैत्र माह के शुक्ल पक्ष दशमी तिथि के साथ शनिवार का दिन है। पंचाग के अनुसार, दशमी तिथि सुबह 8 बजकर 46 मिनट तक रहने वाली है। इसके बाद एकादशी तिथि आरंभ हो जाएगी। आज पुष्य, आश्लेषा नक्षत्र के साथ सुकर्मा, धृति योग का निर्माण हो रहा है। टैरो कार्ड्स के अनुसार, आज कुछ राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र में उनके काम की सराहना की जा सकती है। इसके अलावा लंबे समय से किया जा रहा काम सफल हो सकते हैं। टैरो गुरु दीपाली रावतानी से जानें मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ से मीन तक का टैरो राशिफल…

मेष टैरो राशिफल (Aries Tarot Horoscope)

आज आपके लिए सफलता, आत्मविश्वास और स्पष्टता का दिन है। द सन कार्ड सकारात्मक ऊर्जा और खुशी का प्रतीक है। जिन बातों को लेकर पहले भ्रम था, वे अब साफ होती नजर आएंगी। कार्यक्षेत्र या निजी जीवन में आपकी मेहनत की सराहना हो सकती है। रिश्तों में भी गर्माहट और बेहतर संवाद देखने को मिलेगा। आज के इस सुखद समय का आनंद लें।

वृषभ राशि (Taurus Tarot Horoscope)

आज किस्मत आपके पक्ष में घूमती नजर आ सकती है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून अचानक आने वाले सकारात्मक बदलाव का संकेत देता है। लंबे समय से रुके हुए काम आगे बढ़ सकते हैं। करियर, धन या रिश्तों से जुड़ी किसी स्थिति में सुधार हो सकता है। यह समय जीवन की प्रक्रिया पर भरोसा रखने का है।

मिथुन राशि (Gemini Tarot Horoscope)

आज संतोष और खुशी का अनुभव हो सकता है। नाइन ऑफ कप्स मनोकामना पूर्ण होने और व्यक्तिगत संतुष्टि का प्रतीक है। आप अपनी उपलब्धियों पर गर्व महसूस कर सकते हैं। जीवन में जो कुछ है, उसके लिए आभार व्यक्त करने का समय है। छोटी-छोटी खुशियों का आनंद लेना आपको और सकारात्मक बनाएगा।

कर्क राशि (Cancer Tarot Horoscope)

आज का दिन खुशी, आत्मविश्वास और भावनात्मक संतुलन से भरा रहेगा। द सन कार्ड संकेत देता है कि आपके मन की उलझनें दूर होंगी और रिश्तों में भी स्पष्टता आएगी। परिवार और प्रियजनों के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा। आपकी सकारात्मक ऊर्जा आसपास के लोगों को भी प्रभावित करेगी।

सिंह राशि (Leo Tarot Horoscope)

आज किसी महत्वपूर्ण चरण की सफलता या पूर्णता का अनुभव हो सकता है। द वर्ल्ड कार्ड उपलब्धि, संतोष और नए अध्याय की शुरुआत का संकेत देता है। लंबे समय से चल रहा कोई काम पूरा हो सकता है। यह समय अपनी उपलब्धियों का जश्न मनाने और भविष्य की नई योजनाएं बनाने का है।

कन्या राशि (Virgo Tarot Horoscope)

आज आर्थिक स्थिरता और परिवार का सहयोग आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। टेन ऑफ पेंटेकल्स धन, सुरक्षा और दीर्घकालिक सफलता का संकेत देता है। काम और बचत से जुड़े प्रयास सकारात्मक परिणाम देने लगेंगे। परिवार के साथ बिताया समय आपको मानसिक संतुलन देगा।

तुला राशि (Libra Tarot Horoscope)

आज आशा और सकारात्मकता की भावना मजबूत होगी। द स्टार कार्ड भावनात्मक हीलिंग और नई उम्मीदों का प्रतीक है। यदि हाल में कोई कठिन समय रहा हो तो अब स्थिति धीरे-धीरे बेहतर होती दिखेगी। आत्म-देखभाल और आध्यात्मिक गतिविधियों के लिए समय निकालना लाभकारी रहेगा।

वृश्चिक राशि (Scorpio Tarot Horoscope)

आज भावनात्मक संतोष और रिश्तों में सामंजस्य का अनुभव होगा। टेन ऑफ कप्स परिवार और करीबी लोगों के साथ खुशी और शांति का संकेत देता है। लंबे समय से चली आ रही भावनात्मक उलझनें खत्म हो सकती हैं। प्रियजनों के साथ बिताया समय मन को सुकून देगा।

धनु राशि (Sagittarius Tarot Horoscope)

आज आर्थिक और पारिवारिक स्थिरता के संकेत हैं। टेन ऑफ पेंटेकल्स बताता है कि आपके प्रयास भविष्य के लिए मजबूत आधार बना रहे हैं। धन, करियर या परिवार से जुड़ी योजनाएं सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ सकती हैं। यह समय दीर्घकालिक योजना बनाने के लिए अनुकूल है।

मकर राशि (Capricorn Tarot Horoscope)

आज जीवन में सकारात्मक बदलाव का संकेत मिल सकता है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून बताता है कि रुकी हुई परिस्थितियां अचानक आगे बढ़ सकती हैं। यह बदलाव आपके पक्ष में रहेगा। धैर्य और लगातार प्रयास का फल अब मिल सकता है।

कुंभ राशि (Aquarius Tarot Horoscope)

आज आर्थिक मामलों में समझदारी और स्थिरता दिखाई देगी। किंग ऑफ पेंटेकल्स जिम्मेदारी, व्यावहारिक सोच और वित्तीय सुरक्षा का प्रतीक है। व्यापार या निवेश से जुड़े फैसलों के लिए दिन अच्छा है। आपकी सूझबूझ भविष्य के लिए मजबूत आधार तैयार कर सकती है।

मीन राशि (Pisces Tarot Horoscope)

आज खुशी, आत्मविश्वास और मानसिक राहत का दिन है। द सन कार्ड सकारात्मक ऊर्जा और स्पष्टता का संकेत देता है। जो बातें पहले उलझी हुई लग रही थीं, अब उनका समाधान सामने आ सकता है। अपने विचारों को खुलकर व्यक्त करें और जीवन के इस उजले पल का आनंद लें।

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।