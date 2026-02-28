Today Tarot Horoscope 28 February 2026 (आज का टैरो राशिफल 28 फरवरी 2026): आज फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि के साथ शनिवार का दिन है। पंचांग के अनुसार द्वादशी तिथि शाम 8 बजकर 43 मिनट तक रहने वाली है। इसके बाद त्रयोदशी तिथि आरंभ हो जाएगा। इसके साथ ही आज पुनर्वसु, पुष्य नक्षत्र के साथ त्रिपुष्कर , सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। ऐसे में आज का दिन कई राशि के जातकों के जीवन में खुशियां लेकर आ सकता है। टैरो गुरु दीपाली रावतानी से जानें मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ से मीन तक का टैरो राशिफल…

मेष टैरो राशिफल (Aries Tarot Horoscope)

आज टेन ऑफ कप्स भावनात्मक संतुष्टि, पारिवारिक सुख और गहरे अपनापन का संकेत देता है। परिवार या करीबी रिश्तों के साथ बिताए गए पल मन को खुशी और शांति देंगे। दिल से की गई बातचीत रिश्तों में मिठास बढ़ाएगी। आज आप खुद को सुरक्षित, समझा हुआ और समर्थित महसूस करेंगे। यह कार्ड याद दिलाता है कि असली सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि मन की शांति और भावनात्मक जुड़ाव में होती है। अपनों के प्रति आभार व्यक्त करें। यही खुशी को और गहरा करता है।

वृषभ टैरो राशिफल (Taurus Tarot Horoscope)

नाइट ऑफ पेंटाकल्स धीमी लेकिन स्थिर प्रगति का प्रतीक है। आज काम भले ही तेज़ी से न बढ़े, लेकिन हर छोटा प्रयास भविष्य की मजबूती में योगदान देगा। भावनात्मक रूप से धैर्य और निरंतरता अपनाने की सलाह है। भरोसेमंद रवैया। चाहे आपका हो या किसी और का मन को सुकून देगा। प्रक्रिया पर भरोसा रखें; आज की धीमी चाल कल के स्थायी परिणाम लाएगी।

मिथुन टैरो राशिफल (Gemini Tarot Horoscope)

आज द स्टार आशा, विश्वास और भावनात्मक उपचार लेकर आता है। हालिया तनाव या अनिश्चितता के बाद मन में फिर से सकारात्मकता लौटेगी। भले ही बदलाव धीरे हो, भीतर से यह भरोसा बनेगा कि चीज़ें सही दिशा में बढ़ रही हैं। भावनात्मक रूप से यह आत्म-देखभाल, क्षमा और पुराने सपनों से दोबारा जुड़ने का दिन है। पर्दे के पीछे मार्गदर्शन काम कर रहा है। भरोसा रखें।

कर्क टैरो राशिफल (Cancer Tarot Horoscope)

किंग ऑफ पेंटाकल्स आर्थिक स्थिरता और व्यावहारिक आत्मविश्वास का संकेत देता है। आज धन, करियर या दीर्घकालिक योजनाओं से जुड़े निर्णय आपके पक्ष में रहेंगे। भावनात्मक रूप से चिंता की जगह स्थिरता और नियंत्रण का एहसास होगा। किसी भरोसेमंद व्यक्ति का सहयोग भी मिल सकता है। धैर्य और समझदारी से लिए गए फैसले आज मजबूत आधार बनाएंगे।

सिंह टैरो राशिफल (Leo Tarot Horoscope)

आज द सन पूरी चमक के साथ सफलता, पहचान और आत्मविश्वास बढ़ाता है। आपके प्रयासों की खुलकर सराहना हो सकती है। भावनात्मक रूप से खुशी सरल और सच्ची महसूस होगी। यह समय खुद को अभिव्यक्त करने, उपलब्धियों का जश्न मनाने और सकारात्मकता को नेतृत्व करने देने का है। जब आप असली रूप में सामने आते हैं, तो सब कुछ हल्का और आनंददायक हो जाता है।

कन्या टैरो राशिफल (Virgo Tarot Horoscope)

नाइन ऑफ पेंटाकल्स आत्मनिर्भरता, आत्मसम्मान और व्यक्तिगत उपलब्धि का संकेत देता है। आज अपनी मेहनत से मिले आराम। भौतिक या भावनात्मक का आनंद ले सकते हैं। भावनात्मक रूप से आत्मविश्वास बढ़ेगा, क्योंकि आप पहचानेंगे कि आपने कितनी दूर तक सफर तय किया है। बिना अपराधबोध के अपने परिश्रम के फल का आनंद लें। शांति, गरिमा और संतुलन आज दिन की पहचान रहेंगे।

तुला टैरो राशिफल (Libra Tarot Horoscope)

पेज ऑफ कप्स भावनात्मक खुलापन और कोमल संवाद लेकर आता है। कोई स्नेह भरा संदेश, माफी या भावनात्मक पहल रिश्तों की दूरी कम कर सकती है। भावनात्मक रूप से यह संवेदनशीलता और करुणा का दिन है। छोटी भावनात्मक अभिव्यक्तियां आज बड़ा असर डालेंगी। दिल खुला रखें। सादगी और सच्चाई रिश्तों को मजबूत करेंगी।

वृश्चिक टैरो राशिफल (Scorpio Tarot Horoscope)

आज ऐस ऑफ कप्स भावनाओं में नई शुरुआत का संकेत देता है। नया प्रेम, रिश्तों में ताजगी या खुद से गहरा जुड़ाव महसूस हो सकता है। दिल खुला रहेगा और भरोसा लौटेगा। यह कार्ड आत्म-प्रेम और भावनात्मक उपचार की भी बात करता है। जो आज शुरू होगा, उसमें पवित्रता और गहराई होगी। इसे धीरे और स्नेह से बढ़ने दें।

धनु टैरो राशिफल (Sagittirus Tarot Horoscope)

सेवन ऑफ कप्स भ्रम और अवास्तविक उम्मीदों से सावधान करता है। कई विकल्प आकर्षक लग सकते हैं, लेकिन सभी सही नहीं होंगे। भावनात्मक रूप से बेचैनी या ध्यान भटकने की स्थिति बन सकती है। आज ठहरकर सोचें, विकल्पों को परखें और कल्पना के आधार पर निर्णय लेने से बचें। स्पष्ट दृष्टि ही आपको पछतावे से बचाएगी।

मकर टैरो राशिफल (Capricorn Tarot Horoscope)

नाइन ऑफ वांड्स दृढ़ता और धैर्य का संदेश देता है। थकान महसूस हो सकती है, लेकिन मंज़िल अब दूर नहीं है। भावनात्मक रूप से आपकी सहनशक्ति ही आपकी ताकत बनेगी। बीते संघर्षों ने आपको मजबूत और समझदार बनाया है। अभी हार न मानें। एक आख़िरी प्रयास आपको सफलता के करीब ले जाएगा।

कुंभ टैरो राशिफल (Aquarius Tarot Horoscope)

आज जजमेंट स्पष्टता, जागृति और निर्णायक मोड़ का संकेत देता है। जीवन से जुड़ा कोई बड़ा निर्णय या सच्चाई सामने आ सकती है, जो आपको अतीत छोड़कर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। भावनात्मक रूप से यह मुक्त होने और खुद को स्वीकारने का समय है। भीतर की पुकार सुनें। आप अधिक उद्देश्य और समझ के साथ आगे बढ़ने को तैयार हैं।

मीन टैरो राशिफल (Pisces Tarot Horoscope)

द लवर्स गहरे भावनात्मक जुड़ाव और सामंजस्य का प्रतीक है। आज प्रेम और रिश्तों में अहम चुनाव सामने आ सकते हैं। ईमानदार संवाद और आपसी सम्मान से रिश्ते और मजबूत होंगे। भावनात्मक रूप से जब दिल और दिमाग एक दिशा में चलते हैं, तभी सच्ची शांति मिलती है। सोच-समझकर प्रेम को चुनें। सच्चा जुड़ाव हर पहलू को बेहतर बनाता है।

डिस्क्लेमर (Disclaimer): यह दैनिक टैरो राशिफल कार्ड्स के संकेतों और ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित एक सामान्य पूर्वानुमान है। प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली, ग्रहों की स्थिति और टैरो कार्ड्स के प्रभाव अलग हो सकते हैं, इसलिए व्यक्तिगत परिणाम इन भविष्यवाणियों से भिन्न हो सकते हैं। किसी भी वित्तीय, करियर या स्वास्थ्य संबंधी बड़े निर्णय के लिए संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या ज्योतिषी से परामर्श अवश्य लें। जनसत्ता इसकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं लेता।