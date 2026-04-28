Aaj Ka Rashifal 28 April 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज वैशाख शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि शाम 06 बजकर 51 मिनट तक रहेगी। वहीं उसके बाद त्रयोदशी तिथि शुरू हो जाएगी। साथ ही आज मोहिनी एकादशी पारण, परशुराम द्वादशी, भौम प्रदोष व्रत, त्रिपुष्कर योग है। इसके साथ ही आज चंद्रमा कन्या राशि में संचऱण करेंगे।

टैरो कार्ड्स संकेत दे रहे हैं कि आज मिथुन राशि वालों का मन में किसी बात को लेकर उलझन बनी रह सकती है। किसी निर्णय को टालना आपको और कन्फ्यूज कर सकता है। आज आपके प्रयासों की सराहना होगी। करियर या सामाजिक जीवन में कोई उपलब्धि मिल सकती है। टैरो गुरु दीपाली रावतानी से जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक टैरो राशिफल…

भौम प्रदोष व्रत में अवश्य पढ़ें ये व्रत कथा, भोलेनाथ और मां पार्वती का बना रहेगा आशीर्वाद

मेष टैरो राशिफल (Aries Tarot Horoscope)

आज का दिन आपके लिए नई ऊर्जा और जोश लेकर आया है। लंबे समय से जो काम टल रहा था, आज उसमें पहल करने का सही समय है। करियर में कोई नया अवसर मिल सकता है या कोई आइडिया अचानक क्लिक कर सकता है। रिश्तों में भी ताजगी आएगी, बस अपने गुस्से पर नियंत्रण रखें।

वृषभ राशि (Taurus Tarot Horoscope)

आज आप खुद को स्थिर और मजबूत महसूस करेंगे। आर्थिक मामलों में सोच-समझकर लिया गया निर्णय फायदा देगा। निवेश या बचत की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। परिवार में आपकी सलाह को महत्व मिलेगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन खान-पान पर ध्यान दें।

मिथुन राशि(Gemini Tarot Horoscope)

आज मन में किसी बात को लेकर उलझन बनी रह सकती है। किसी निर्णय को टालना आपको और कन्फ्यूज कर सकता है। सच का सामना करना जरूरी है। रिश्तों में स्पष्ट बातचीत करें, नहीं तो गलतफहमियां बढ़ सकती हैं।

कर्क राशि (Cancer Tarot Horoscope)

आज आप अपने दिल की सुनेंगे और यही आपको सही दिशा देगा। किसी करीबी से भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा। अगर आप किसी परेशानी में हैं, तो आज समाधान मिल सकता है। क्रिएटिव कामों में सफलता मिलेगी।

सिंह राशि (Leo Tarot Horoscope)

आज आपके प्रयासों की सराहना होगी। करियर या सामाजिक जीवन में कोई उपलब्धि मिल सकती है। आत्मविश्वास बढ़ेगा और लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे। यह समय अपनी सफलता को एंजॉय करने का है।

मेष राशि वालों के लिए आने वाले 3 साल कैसे रह सकते हैं, जानें करियर, व्यापार और सेहत का हाल

कन्या राशि (Virgo Tarot Horoscope)

आज का दिन आपके लिए आराम और संतोष लेकर आया है। आपकी मेहनत का फल मिल रहा है। खुद के लिए समय निकालें, सेल्फ-केयर पर ध्यान दें। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी।

तुला राशि (Libra Tarot Horoscope)

आज आपके साथ न्याय होगा। जो भी फैसला होगा, वह आपके पक्ष में जा सकता है। किसी कानूनी या आधिकारिक मामले में राहत मिल सकती है। अपने कर्मों पर विश्वास रखें।

वृश्चिक राशि (Scorpio Tarot Horoscope)

आज कोई पुरानी चीज खत्म होकर नई शुरुआत का रास्ता बनाएगी। पुराने रिश्ते, आदतें या सोच को छोड़ने का समय है।

धनु राशि (Sagittarius Tarot Horoscope)

आज आपको हर चीज में बैलेंस बनाए रखना होगा। जल्दबाजी से नुकसान हो सकता है। काम और निजी जीवन में संतुलन बनाकर चलें। धैर्य ही आपकी ताकत है।

मकर राशि (Capricorn Tarot Horoscope)

आज परिवार और वित्तीय मामलों में स्थिरता देखने को मिलेगी। घर में कोई खुशखबरी आ सकती है। प्रॉपर्टी या पारिवारिक फैसलों में सफलता मिलेगी।

कुंभ राशि (Aquarius Tarot Horoscope)

आज आपके दिमाग में नए आइडियाज आएंगे। कुछ नया सीखने या शुरू करने का मन करेगा। लेकिन किसी पर जल्दी भरोसा करने से बचें। सतर्क रहें और सोच-समझकर कदम उठाएं।

मीन राशि (Pisces Tarot Horoscope)

आज का दिन उम्मीद और पॉजिटिविटी से भरा है। अगर आप किसी मुश्किल से गुजर रहे थे, तो अब राहत मिलने लगेगी। मानसिक शांति और आध्यात्मिक ग्रोथ का समय है।

डिस्क्लेमर (Disclaimer): यह दैनिक टैरो राशिफल कार्ड्स के संकेतों और ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित एक सामान्य पूर्वानुमान है। प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली, ग्रहों की स्थिति और टैरो कार्ड्स के प्रभाव अलग हो सकते हैं, इसलिए व्यक्तिगत परिणाम इन भविष्यवाणियों से भिन्न हो सकते हैं। किसी भी वित्तीय, करियर या स्वास्थ्य संबंधी बड़े निर्णय के लिए संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या ज्योतिषी से परामर्श अवश्य लें।