Aaj Ka Tarot Rashifal 27 March 2026 (आज का टैरो राशिफल 27 मार्च 2026): आज चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि के साथ शुक्रवार का दिन है। आज नवमी तिथि सुबह 10 बजकर 7 मिनट तक रहने वाली है। इसके बाद दशमी तिथि आरंभ हो जाएगी। आज राम लला का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। पंचांग के अनुसार आज पुनर्वसु, पुष्य नक्षत्र के साथ रवि और सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। टैरो कार्ड्स संकेत दे रहे हैं कि आज कुछ राशि के जातकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों और परिवार के साथ अच्छा वक्त बीत सकता है। टैरो गुरु दीपाली रावतानी से जानें मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ से मीन तक का टैरो राशिफल…

मेष टैरो राशिफल (Aries Tarot Horoscope)

आज आपका आत्मविश्वास और व्यक्तित्व खास तौर पर प्रभावशाली रहेगा। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बताता है कि आप अपनी क्षमताओं पर भरोसा करते हुए साहस के साथ आगे बढ़ेंगे। लोग आपकी ऊर्जा और विचारों से प्रभावित हो सकते हैं। कार्यक्षेत्र या रचनात्मक कामों में पहल करने के लिए दिन अनुकूल है। हालांकि आत्मविश्वास के साथ संतुलन भी बनाए रखें, ताकि जल्दबाजी या हठ से बचा जा सके।

वृषभ राशि (Taurus Tarot Horoscope)

आज भावनाओं और मूल्यों से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण निर्णय सामने आ सकता है। द लवर्स कार्ड दिल की आवाज सुनने और सच्चाई के साथ निर्णय लेने का संकेत देता है। रिश्तों में खुलकर संवाद करना जरूरी होगा। जो भी फैसला आज लेंगे, उसका असर आगे के जीवन पर पड़ सकता है, इसलिए सोच-समझकर और ईमानदारी से कदम उठाएं।

मिथुन राशि (Gemini Tarot Horoscope)

आज खुशी और मेल-मिलाप का माहौल रह सकता है। थ्री ऑफ कप्स दोस्तों या परिवार के साथ अच्छे पल बिताने, खुशखबरी मिलने या छोटे जश्न का संकेत देता है। भावनात्मक रूप से आप हल्का और उत्साहित महसूस कर सकते हैं। हालांकि आनंद के साथ जिम्मेदारियों को भी याद रखें।

कर्क राशि (Cancer Tarot Horoscope)

आज प्रेम, देखभाल और भावनात्मक संतुलन का दिन है। द एम्प्रेस परिवार, स्नेह और रचनात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। आप घर-परिवार या किसी करीबी व्यक्ति के प्रति अधिक संवेदनशील महसूस कर सकते हैं। यह कार्ड आत्म-देखभाल का भी संकेत देता है। खुद को समय देना और अपने मन की जरूरतों को समझना जरूरी है।

सिंह राशि (Leo Tarot Horoscope)

आज आपके प्रयासों को पहचान और सराहना मिल सकती है। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स सफलता, सम्मान और आत्मविश्वास का प्रतीक है। लंबे समय से की गई मेहनत का सकारात्मक परिणाम सामने आ सकता है। यह समय अपनी उपलब्धि का आनंद लेने का है, लेकिन विनम्रता बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है।

कन्या राशि (Virgo Tarot Horoscope)

आज स्पष्ट सोच और तर्कसंगत निर्णय लेने की जरूरत होगी। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स बताता है कि आप भावनाओं के बजाय समझदारी और सच्चाई के आधार पर निर्णय लेंगे। महत्वपूर्ण बातचीत, योजनाएं बनाने या सीमाएं तय करने के लिए दिन अनुकूल है। अपनी बात स्पष्ट लेकिन संयमित तरीके से रखें।

तुला राशि (Libra Tarot Horoscope)

आज अतीत की यादें ताजा हो सकती हैं। सिक्स ऑफ कप्स पुराने मित्र, रिश्ते या बचपन की यादों से जुड़ाव का संकेत देता है। यह पल सुखद भी हो सकता है और भावुक भी। हालांकि अतीत को केवल याद के रूप में स्वीकार करें, उसमें अटककर आगे बढ़ने से न रुकें।

वृश्चिक राशि (Scorpio Tarot Horoscope)

आज किसी विवाद या गलतफहमी की स्थिति बन सकती है। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स अहंकार या तर्क-वितर्क के कारण तनाव का संकेत देता है। किसी बहस को जीतने से ज्यादा जरूरी है मानसिक शांति बनाए रखना। कभी-कभी चुप रहकर स्थिति से दूर रहना ही बेहतर विकल्प होता है।

धनु राशि (Sagittarius Tarot Horoscope)

आज आपकी सोच, शब्द और प्रयासों में विशेष शक्ति होगी। द मैजिशियन संकेत देता है कि आप अपने विचारों को वास्तविकता में बदलने की क्षमता रखते हैं। नई योजनाओं की शुरुआत, बातचीत या रचनात्मक कार्यों के लिए दिन अनुकूल है। अपनी क्षमता का सही दिशा में उपयोग करें।

मकर राशि (Capricorn Tarot Horoscope)

आज भावनात्मक रूप से नई शुरुआत का अनुभव हो सकता है। ऐस ऑफ कप्स प्रेम, क्षमा और आंतरिक शांति का संकेत देता है। किसी रिश्ते में नई समझ विकसित हो सकती है या आप खुद के प्रति अधिक संवेदनशील महसूस कर सकते हैं। दिल की सच्ची भावनाओं को स्वीकार करना आज महत्वपूर्ण रहेगा।

कुंभ राशि (Aquarius Tarot Horoscope)

आज अचानक कोई बदलाव या सच्चाई सामने आ सकती है। द टॉवर संकेत देता है कि जो चीजें कमजोर आधार पर खड़ी थीं, वे टूट सकती हैं ताकि नई और मजबूत शुरुआत हो सके। शुरुआत में यह स्थिति अस्थिर लग सकती है, लेकिन आगे चलकर यह बदलाव आपके लिए फायदेमंद साबित होगा।

मीन राशि (Pisces Tarot Horoscope)

आज आत्मचिंतन और शांति की जरूरत महसूस हो सकती है। द हर्मिट बताता है कि आपको कुछ समय के लिए अकेले रहकर अपने विचारों और भावनाओं को समझने की जरूरत है। ध्यान, लेखन या शांत वातावरण में समय बिताने से आपको नई समझ और स्पष्टता मिल सकती है।

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।