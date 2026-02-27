Today Tarot Horoscope 27 February 2026 (आज का टैरो राशिफल 27 फरवरी 2026): आज फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के साथ शुक्रवार का दिन है। पंचांग के अनुसार, एकादशी तिथि 10:32 पीएम तक है। इसके बाद द्वादशी तिथि आरंभ हो जाएगी। आज आमलकी एकादशी का व्रत रखा जा रहा है। इसे आवंला एकादशी और रंगभरी एकादशी भी कहा जाता है। टैरो कार्ड्स के अनुसार, आज का दिन कई राशि के जातकों के लिए लाभकारी हो सकता है। टैरो गुरु दीपाली रावतानी से जानें मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ से मीन तक का टैरो राशिफल…

मेष टैरो राशिफल (Aries Tarot Horoscope)

आज फोर ऑफ कप्स भावनात्मक उदासीनता और असंतोष का संकेत देता है। आप किसी ऐसी कमी पर ध्यान लगाए बैठे हो सकते हैं, जो आपके पास नहीं है, जबकि पास में मौजूद अवसर आपकी नज़र से ओझल हो रहे हैं। आज कोई भावनात्मक या पेशेवर मौका चुपचाप सामने आ सकता है, लेकिन मन की उदासी या ऊब के कारण आप उसे अनदेखा कर सकते हैं। यह कार्ड दृष्टिकोण बदलने की सलाह देता है। खुद से पूछें क्या आप सच में बंद हैं या आदतवश? नजरिया बदलेगा तो छुपा अवसर भी दिखाई देगा।

वृषभ टैरो राशिफल (Taurus Tarot Horoscope)

द मून अंतर्ज्ञान को तेज़ करता है, लेकिन साथ ही भ्रम की परत भी चढ़ा सकता है। आज किसी के इरादों या अपनी भावनाओं को समझने में असमंजस रह सकता है। जल्दबाज़ी में निष्कर्ष निकालने से बचें। पुराने डर या अवचेतन की स्मृतियां उभर सकती हैं। भावनात्मक रूप से यह दिन धैर्य और सजगता मांगता है। अंतर्ज्ञान पर भरोसा रखें, लेकिन वास्तविकता की पुष्टि भी करते रहें। स्पष्टता समय के साथ आएगी।

मिथुन टैरो राशिफल (Gemini Tarot Horoscope)

आज फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स अहं से उपजे टकराव की चेतावनी देता है। किसी बहस में जीत मिल सकती है, लेकिन रिश्तों की कीमत पर। भावनात्मक रूप से सही साबित होने की ज़िद तनाव बढ़ा सकती है। यह दिन समझदारी से पीछे हटने का है। हर लड़ाई लड़ना ज़रूरी नहीं। व्यर्थ के विवाद से दूरी बनाकर आप अपनी शांति और दीर्घकालिक रिश्तों की रक्षा करेंगे।

कर्क टैरो राशिफल (Cancer Tarot Horoscope)

थ्री ऑफ कप्स खुशी, उत्सव और साझा आनंद का संकेत देता है। आज दोस्तों या परिवार के साथ मिलकर बिताए गए पल मन को हल्का करेंगे। बीते दिनों की भावनात्मक भारीपन के बाद यह कार्ड राहत और मुस्कान लेकर आता है। सहयोगी रिश्ते और अपनापन आपको फिर से जुड़ा हुआ महसूस कराएंगे। छोटी-छोटी खुशियों का जश्न मनाने से भी ऊर्जा लौटती है।

सिंह टैरो राशिफल (Leo Tarot Horoscope)

आज ऐस ऑफ वांड्स जोश, रचनात्मकता और नई शुरुआत की चिंगारी जगाता है। कोई नया विचार, इच्छा या अवसर आपको उत्साहित कर सकता है। भावनात्मक रूप से आत्मविश्वास और प्रेरणा लौटेगी। यह समय पहल करने, भावनाओं को व्यक्त करने और साहसिक कदम उठाने का है। प्रेरणा जब जीवित हो, तभी उस पर काम करें। यह चिंगारी जल्दी आग बन सकती है।

कन्या टैरो राशिफल (Virgo Tarot Horoscope)

द हायरोफेंट परंपरा, अनुभव और मूल्यों से मिली सीख पर भरोसा करने की सलाह देता है। आज किसी वरिष्ठ, गुरु या परिवार के बड़े सदस्य की बात आपको सही दिशा दिखा सकती है। भावनात्मक रूप से यह कार्ड संरचना और विश्वास में सुकून देता है। हर चीज़ पर सवाल उठाने के बजाय आज आज़माए हुए रास्तों पर चलना स्थिरता देगा।

तुला टैरो राशिफल (Libra Tarot Horoscope)

द वर्ल्ड जीवन के एक बड़े अध्याय के पूर्ण होने का संकेत है। लंबे समय से चल रही कोई यात्रा चाहे वह करियर, रिश्ता या व्यक्तिगत संघर्ष हो। अब संतोषजनक अंत पर पहुंच रही है। भावनात्मक रूप से पूर्णता, गर्व और संतुलन का अनुभव होगा। नए चक्र की शुरुआत से पहले अपनी प्रगति और उपलब्धियों का सम्मान करें।

वृश्चिक टैरो राशिफल (Scorpio Tarot Horoscope)

आज फोर ऑफ पेंटाकल्स नियंत्रण, लगाव और भावनात्मक पकड़ को उजागर करता है। आप किसी व्यक्ति, भावना या स्थिति को बहुत कसकर पकड़े हुए हो सकते हैं। लेकिन ज़रूरत से ज्यादा पकड़ स्थिरता नहीं, जड़ता लाती है। भावनात्मक रूप से डर खो देने का। इस पकड़ की जड़ हो सकता है। थोड़ा ढील देने से प्रवाह, भरोसा और सुरक्षा बढ़ेगी।

धनु टैरो राशिफल (Sagittirus Tarot Horoscope)

द चेरीअट दृढ़ निश्चय, अनुशासन और आगे बढ़ने की शक्ति देता है। आज सफलता संभव है, लेकिन तभी जब आप अपनी ऊर्जा को एक दिशा में केंद्रित रखें। अलग-अलग इच्छाएं ध्यान भटका सकती हैं। भावनात्मक रूप से प्रतिबद्धता से आत्मविश्वास बढ़ेगा। जीत तेज़ी से नहीं, बल्कि स्थिर और नियंत्रित प्रयास से मिलेगी।

मकर टैरो राशिफल (Capricorn Tarot Horoscope)

द फूल नई शुरुआत और अप्रत्याशित अवसर का द्वार खोलता है। आज कोई ऐसा कदम उठाने का मन हो सकता है, जिसमें जोखिम और उत्साह दोनों हों। भावनात्मक रूप से जिज्ञासा और आशावाद हावी रहेगा। हालांकि ऊर्जा ताज़ा है, फिर भी सजग रहना जरूरी है। भरोसे के साथ आगे बढ़ें, लेकिन ज़मीन से जुड़े रहकर।

कुंभ टैरो राशिफल (Aquarius Tarot Horoscope)

पेज ऑफ स्वॉर्ड्स नई जानकारी, संवाद और मानसिक स्पष्टता लेकर आता है। कोई समाचार या बातचीत आपकी सोच को नई दिशा दे सकती है। भावनात्मक रूप से जिज्ञासा बढ़ेगी और भ्रम कम होगा। आज सीखने, सवाल पूछने और ध्यान से सुनने का दिन है। शब्दों की ताकत आज खास है। समझदारी से उपयोग करें।

मीन टैरो राशिफल (Pisces Tarot Horoscope)

एट ऑफ कप्स भावनात्मक विदाई और सजग दूरी बनाने का संकेत देता है। आप किसी ऐसी स्थिति से हटने का निर्णय ले सकते हैं, जो अब आपको संतुष्टि नहीं दे रही। भले ही कभी वह आपके लिए अहम रही हो। यह निर्णय पलायन नहीं, बल्कि आत्मसम्मान से जुड़ा है। भावनात्मक रूप से यह कदम मीठा-कड़वा हो सकता है, लेकिन यही आगे चलकर नए संतुलन और गहरे जुड़ाव की जगह बनाएगा।