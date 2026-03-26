Aaj Ka Tarot Rashifal 26 March 2026 (आज का टैरो राशिफल 26 मार्च 2026): आज चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के साथ गुरुवार का दिन है। पंचांग के अनुसार अष्टमी तिथि सुबह 11:49 तक है। फिर नवमी तिथि आरंभ हो जाएगी। इसके साथ ही आज दुर्गा अष्टमी के साथ राम नवमी का पर्व मनाया जा रहा है। आज आर्द्रा, पुनर्वसु नक्षत्र के साथ रवि, शोभन और सर्वार्थसिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। इसके अलावा मिथुन राशि में चंद्रमा गुरु के साथ युति करके गजकेसरी राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, जिससे कुछ राशि के जातकों को लाभ मिल सकता है। टैरो गुरु दीपाली रावतानी से जानें मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ से मीन तक का टैरो राशिफल…

मेष टैरो राशिफल (Aries Tarot Horoscope)

आज जिम्मेदारियों का बोझ कुछ अधिक महसूस हो सकता है। टेन ऑफ वॉन्ड्स संकेत देता है कि आप लंबे समय से कई काम और जिम्मेदारियां अकेले संभाल रहे हैं, जिससे मानसिक और शारीरिक थकान बढ़ सकती है। यह कार्ड चेतावनी देता है कि खुद को जरूरत से ज्यादा दबाव में न रखें। प्राथमिकताएं तय करें और अनावश्यक बोझ छोड़ना सीखें। कभी-कभी “ना” कहना भी जरूरी होता है। ऐसा करने से आपको राहत और स्पष्टता मिलेगी।

वृषभ राशि (Taurus Tarot Horoscope)

आज का दिन मानसिक शांति और भावनात्मक हीलिंग लेकर आ सकता है। द स्टार आशा, विश्वास और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। यदि हाल में किसी निराशा या भावनात्मक तनाव से गुजर रहे थे, तो आज मन हल्का महसूस होगा। आत्म-देखभाल, ध्यान या आध्यात्मिक गतिविधियों के लिए समय निकालना लाभदायक रहेगा। धीरे-धीरे चीजें बेहतर होती नजर आएंगी।

मिथुन राशि (Gemini Tarot Horoscope)

आज भावनाएं गहरी हो सकती हैं, लेकिन उनका कारण स्पष्ट न हो। द मून कार्ड संकेत देता है कि किसी व्यक्ति या स्थिति को लेकर भ्रम या अनिश्चितता हो सकती है। जल्दबाजी में कोई निर्णय लेने से बचें। अपनी भावनाओं को शांत मन से समझने की कोशिश करें। समय के साथ सच्चाई स्पष्ट हो जाएगी।

कर्क राशि (Cancer Tarot Horoscope)

आज संतुलन और न्याय की स्थिति बन सकती है। जस्टिस कार्ड संकेत देता है कि किसी पुराने मामले में सच्चाई सामने आ सकती है या आपको संतोषजनक उत्तर मिल सकता है। यह दिन ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ निर्णय लेने का है। जो व्यवहार आप दूसरों के साथ करेंगे, वही आपके पास वापस लौटेगा।

सिंह राशि (Leo Tarot Horoscope)

आज भावनात्मक रूप से सुखद और संतुलित दिन रह सकता है। टू ऑफ कप्स आपसी समझ, सम्मान और गहरे जुड़ाव का प्रतीक है। किसी रिश्ते में नजदीकी बढ़ सकती है या कोई पुराना मतभेद सुलझ सकता है। खुलकर संवाद करने से रिश्तों में विश्वास और मजबूती आएगी।

कन्या राशि (Virgo Tarot Horoscope)

आज आपके जीवन में किसी नई शुरुआत के संकेत हैं। द फूल कार्ड बताता है कि कभी-कभी नए अनुभवों को अपनाने के लिए अनिश्चितता को स्वीकार करना पड़ता है। ज्यादा सोचने के बजाय आत्मविश्वास के साथ पहला कदम उठाएं। नई संभावनाएं और अवसर आपके लिए सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं।

तुला राशि (Libra Tarot Horoscope)

आज ऊर्जा, उत्साह और रचनात्मकता का नया संचार होगा। ऐस ऑफ वॉन्ड्स किसी नई योजना, लक्ष्य या रिश्ते की शुरुआत का संकेत देता है। यदि कोई विचार आपको उत्साहित कर रहा है, तो उस पर काम शुरू करने का यह सही समय है। अवसर को पहचानें और पहल करने से पीछे न हटें।

वृश्चिक राशि (Scorpio Tarot Horoscope)

आज दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का समय है। द चैरियट संकेत देता है कि चुनौतियों के बावजूद आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। भावनाओं पर नियंत्रण और सही दिशा में प्रयास आपको सफलता दिला सकते हैं। अनावश्यक विवादों से बचते हुए अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें।

धनु राशि (Sagittarius Tarot Horoscope)

आज सकारात्मकता और उम्मीद का अनुभव होगा। द स्टार बताता है कि परिस्थितियां धीरे-धीरे आपके पक्ष में बदल रही हैं। भावनात्मक रूप से आप अधिक शांत और आशावादी महसूस कर सकते हैं। आध्यात्मिक गतिविधियां या सकारात्मक सोच आपको और भी ऊर्जा दे सकती है।

मकर राशि (Capricorn Tarot Horoscope)

आज कुछ भ्रम या असमंजस की स्थिति बन सकती है। सेवन ऑफ कप्स कई विकल्पों या अवास्तविक उम्मीदों के कारण निर्णय लेने में कठिनाई का संकेत देता है। इस समय जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला न लें। वास्तविकता पर ध्यान दें और अपने लक्ष्य स्पष्ट करें।

कुंभ राशि (Aquarius Tarot Horoscope)

आज संतोष और खुशी का अनुभव हो सकता है। नाइन ऑफ कप्स व्यक्तिगत उपलब्धि और भावनात्मक संतुष्टि का प्रतीक है। अपने प्रयासों और अब तक की यात्रा पर गर्व महसूस कर सकते हैं। छोटी-छोटी खुशियों का आनंद लें और अपने जीवन में मिले आशीर्वाद के लिए आभार व्यक्त करें।

मीन राशि (Pisces Tarot Horoscope)

आज काम, पढ़ाई या आर्थिक मामलों से जुड़ा नया अवसर सामने आ सकता है। पेज ऑफ पेंटेकल्स सीखने, विकास और भविष्य की योजनाओं का संकेत देता है। यदि आप किसी नई चीज की शुरुआत करते हैं, तो धैर्य और निरंतरता बनाए रखें। छोटे कदम आगे चलकर बड़े परिणाम ला सकते हैं।

डिस्क्लेमर (Disclaimer): यह दैनिक टैरो राशिफल कार्ड्स के संकेतों और ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित एक सामान्य पूर्वानुमान है। प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली, ग्रहों की स्थिति और टैरो कार्ड्स के प्रभाव अलग हो सकते हैं, इसलिए व्यक्तिगत परिणाम इन भविष्यवाणियों से भिन्न हो सकते हैं। किसी भी वित्तीय, करियर या स्वास्थ्य संबंधी बड़े निर्णय के लिए संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या ज्योतिषी से परामर्श अवश्य लें।