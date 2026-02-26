Today Tarot Horoscope 26 February 2026 (आज का टैरो राशिफल 26 फरवरी 2026): फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि के साथ गुरुवार का दिन है। पंचांग के अनुसार, दशमी तिथि पूरे दिन रहने वाली है। आज आयुष्मान के साथ-साथ गजकेसरी राजयोग का निर्माण हो रहा है, जिससे कुछ राशियों को विशेष लाभ मिल सकता है। टैरो गुरु दीपाली रावतानी के अनुसार आज टैरो कार्ड्स के आधार पर कुछ राशियों के जीवन में अच्छा फल देखने को मिल सकता है। आपके द्वारा की जा रही मेहनत का फल अच्छा मिल सकता है। टैरो गुरु दीपाली रावतानी से जानें मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ से मीन तक का टैरो राशिफल…

मेष टैरो राशिफल (Aries Tarot Horoscope Today)

आज एट ऑफ वांड्स तेज़ी और अचानक प्रगति का संकेत देता है। लंबे समय से रुकी हुई खबरें, संदेश या काम एक साथ आगे बढ़ सकते हैं। यात्रा से जुड़े कार्यक्रम, कार्यस्थल की बातचीत या महत्वपूर्ण कॉल अचानक सामने आ सकती हैं। भावनात्मक रूप से यह तेज़ रफ्तार उत्साह के साथ थोड़ी बेचैनी भी ला सकती है। आज सबसे ज़रूरी है फोकस बनाए रखना। ऊर्जा बिखरी तो उलझन बढ़ेगी। तुरंत प्रतिक्रिया दें, लेकिन प्राथमिकताओं को ध्यान में रखकर।

वृषभ टैरो राशिफल (Taurus Tarot Horoscope Today)

सिक्स ऑफ पेंटाकल्स लेन-देन में संतुलन का संदेश देता है चाहे वह धन का हो या भावनाओं का। आज आप किसी की मदद कर सकते हैं या स्वयं सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। यह कार्ड स्वस्थ उदारता की बात करता है, जहां देने और पाने में न अपराधबोध हो, न अपेक्षा। भावनात्मक रूप से यह सीमाओं पर सोचने का समय है। क्या आप दिल से दे रहे हैं या मजबूरी में? निष्पक्षता और ईमानदार बातचीत से संतुलन लौटेगा।

मिथुन टैरो राशिफल ( Gemini Tarot Horoscope Today)

आज जस्टिस सच्चाई और जवाबदेही के जरिए स्पष्टता लाता है। कानूनी मामलों, दस्तावेज़ों या किसी अहम निर्णय में स्थिति निर्णायक मोड़ पर पहुंच सकती है। भावनात्मक रूप से यह कार्ड हकीकत का सामना करने को कहता है। न तो खुद को कम आंकें, न बढ़ा-चढ़ाकर देखें। आज के परिणाम कर्म के अनुसार होंगे। ईमानदारी और निष्पक्षता अपनाने से दीर्घकालिक शांति मिलेगी।

कर्क टैरो राशिफल (Cancer Tarot Horoscope Today)

द टावर अचानक बदलाव या झटके की ओर इशारा करता है। कोई अप्रत्याशित खबर, सच या परिस्थिति आपकी योजनाओं को बदल सकती है। शुरुआत में यह असहज और भावनात्मक रूप से तीव्र लगेगा। लेकिन यह कार्ड झूठी सुरक्षा को हटाने के लिए आता है। जो अस्थिर था, वह टूटेगा ताकि अधिक सच्ची और मजबूत नींव बन सके। स्वीकार करने से उपचार तेज़ होगा; विरोध से पीड़ा बढ़ेगी।

सिंह टैरो राशिफल (Leo Tarot Horoscope Today)

आज सेवन ऑफ कप्स भ्रम और आकर्षणों की भरमार दिखाता है। कई विकल्प सामने आ सकते हैं कुछ लुभावने, कुछ अवास्तविक। भावनात्मक रूप से यह दिन इच्छाओं और कल्पनाओं में बहने का खतरा पैदा कर सकता है। हर चमकती चीज़ मूल्यवान नहीं होती। आज ज़मीन से जुड़े रहें, विकल्पों का शांत मन से मूल्यांकन करें और स्पष्टता आने तक किसी वचन से बचें।

कन्या टैरो राशिफल (Virgo Tarot Horoscope Today)

टू ऑफ स्वॉर्ड्स भावनात्मक दुविधा और निर्णय से बचने की प्रवृत्ति दर्शाता है, खासकर रिश्तों में। शांति बनाए रखने के लिए आप किसी निर्णय को टाल सकते हैं, लेकिन भीतर तनाव बढ़ सकता है। यह कार्ड बताता है कि चुप्पी समाधान नहीं, बल्कि रक्षा की प्रतिक्रिया है। भावनात्मक स्पष्टता तब आएगी, जब आप विश्लेषण छोड़कर ईमानदारी से महसूस करेंगे। सबसे पहले खुद के साथ।

तुला टैरो राशिफल (Libra Tarot Horoscope Today)

फाइव ऑफ वांड्स कार्यस्थल पर छोटे टकराव, प्रतिस्पर्धा या अहं के संघर्ष की ओर संकेत करता है। मतभेद उभर सकते हैं, जिससे अस्थायी तनाव बनेगा। भावनात्मक रूप से याद रखें। हर असहमति रिश्तों के लिए खतरा नहीं होती। परिपक्वता से संभाले गए मतभेद नई सोच और सुधार ला सकते हैं। बातों को व्यक्तिगत न लें; लचीलापन और सुनना समाधान तेज़ करेगा।

वृश्चिक टैरो राशिफल (Scorpio Tarot Horoscope Today)

आज क्वीन ऑफ वांड्स आत्मविश्वास, आकर्षण और भावनात्मक साहस को बढ़ाती है। आपकी मौजूदगी स्वाभाविक रूप से ध्यान खींचेगी। भावनात्मक रूप से यह कार्ड शक्ति में खड़े होने की बात करता है न नियंत्रण से, न दबाव से। जब आत्मविश्वास के साथ गर्मजोशी जुड़ती है, तो सम्मान और आकर्षण दोनों बढ़ते हैं। नेतृत्व, रचनात्मकता और आत्म-अभिव्यक्ति के लिए दिन मजबूत है।

धनु टैरो राशिफल (Sagittrius Tarot Horoscope Today)

टेन ऑफ पेंटाकल्स परिवार, परंपरा और दीर्घकालिक स्थिरता से मिलने वाली सुरक्षा का संकेत देता है। अपनों का सहयोग आत्मविश्वास को मजबूत करेगा। भावनात्मक रूप से यह कार्ड याद दिलाता है कि आप अकेले नहीं हैं। आपकी जड़ें आपकी ताकत हैं। पारिवारिक बातचीत, भविष्य की योजना या स्थिरता की सराहना के लिए दिन अनुकूल है।

मकर टैरो राशिफल (Capricorn Tarot Horoscope Today)

थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स गलतफहमी, अधूरी बातचीत या अनकही अपेक्षाओं से उपजी पीड़ा की ओर इशारा करता है। कोई बात चुभ सकती है, लेकिन यही दर्द जरूरी स्पष्टता भी लाता है। भावनात्मक रूप से भावनाओं को दबाना पीड़ा बढ़ाएगा। ईमानदार अभिव्यक्ति भले असहज हो। उपचार की शुरुआत करती है। सच स्वीकार होते ही उसकी चुभन कम होने लगती है।

कुंभ टैरो राशिफल (Aqaurius Tarot Horoscope Today)

फाइव ऑफ पेंटाकल्स अस्थायी आर्थिक चिंता या भावनात्मक असुरक्षा दिखाता है। धन या संसाधनों को लेकर तनाव महसूस हो सकता है। भावनात्मक रूप से यह कार्ड बताता है कि मदद उपलब्ध है, लेकिन अहं या डर रास्ता रोक सकता है। व्यावहारिक बजट और सहयोग मांगना संतुलन लौटाएगा।

मीन टैरो राशिफल (Pisces Tarot Horoscope Today)

आज फोर ऑफ वांड्स खुशी, सामंजस्य और पारिवारिक उत्सव का संकेत देता है। घर में कोई शुभ अवसर, साथ बिताए गए आनंदमय पल या उपलब्धि की खुशी मिल सकती है। भावनात्मक रूप से यह सुरक्षा, अपनापन और कृतज्ञता का एहसास कराता है। जीवन के सरल और सुकून भरे क्षणों को पहचानें। यहीं स्थिर खुशी छिपी है।

डिस्क्लेमर (Disclaimer): यह दैनिक टैरो राशिफल कार्ड्स के संकेतों और ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित एक सामान्य पूर्वानुमान है। प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली, ग्रहों की स्थिति और टैरो कार्ड्स के प्रभाव अलग हो सकते हैं, इसलिए व्यक्तिगत परिणाम इन भविष्यवाणियों से भिन्न हो सकते हैं। किसी भी वित्तीय, करियर या स्वास्थ्य संबंधी बड़े निर्णय के लिए संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या ज्योतिषी से परामर्श अवश्य लें। जनसत्ता इसकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं लेता।