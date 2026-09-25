Daily Tarot Horoscope 25 September 2026: आज टैरो कार्ड्स की ऊर्जा आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता, भावनात्मक संतुलन, उपचार और आगे बढ़ने के संकेत दे रही है। कुछ राशियों के लिए आज का दिन रिश्तों और भावनाओं से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले लेकर आ सकता है, वहीं कुछ लोगों को करियर और आर्थिक मामलों में मजबूती महसूस होगी। कार्ड्स यह भी संकेत दे रहे हैं कि अपने फैसलों में धैर्य और समझदारी बनाए रखना जरूरी होगा। आज खुद पर भरोसा रखें, अपनी अंतर्ज्ञान की आवाज सुनें और जीवन में आने वाले सकारात्मक बदलावों को खुले मन से स्वीकार करें। टैरो मेंटर एवं चक्र हीलर दीपाली रावतानी से जानिए मेष से लेकर मीन राशि का आज का टैरो राशिफल…

आज की ऊर्जा बता रही हैं कि मेष राशि वालों के लिए आत्मविश्वास सबसे बड़ी ताकत रहेगा, जबकि वृषभ को अपनी आत्मनिर्भरता और उपलब्धियों को महत्व देना चाहिए। मिथुन को रिश्तों या जीवन से जुड़े किसी महत्वपूर्ण फैसले पर विचार करना पड़ सकता है, वहीं कर्क के लिए उम्मीद और भावनात्मक उपचार की ऊर्जा बनी हुई है। सिंह के लिए परिवार और प्रेम में खुशी के संकेत हैं, जबकि कन्या को किसी भी निर्णय से पहले तथ्यों और तर्क पर ध्यान देना चाहिए।

तुला के लिए कोई प्यारा भावनात्मक सरप्राइज आ सकता है और वृश्चिक के लिए आर्थिक मजबूती के योग बन रहे हैं। धनु को आगे बढ़ते रहने की सलाह है, जबकि मकर को धैर्य और संतुलन बनाए रखना होगा। कुंभ के लिए किसी महत्वपूर्ण जीवन-चक्र का समापन हो सकता है और मीन को अपने मजबूत अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना चाहिए।

आज का मुख्य संदेश है—खुद पर भरोसा रखें, अपनी उपलब्धियों को पहचानें, सही फैसले लें और जीवन में आने वाले सकारात्मक बदलावों के लिए अपना मन खुला रखें।

मेष — Queen of Wands (क्वीन ऑफ वैंड्स)

आत्मविश्वास और आकर्षण

मेष राशि वालों के लिए Queen of Wands आत्मविश्वास, आकर्षण और मजबूत व्यक्तित्व का संकेत दे रहा है। आज आप खुद को पहले से अधिक आत्मविश्वासी और प्रभावशाली महसूस कर सकते हैं। कार्यक्षेत्र में आपके विचारों और आपकी मौजूदगी को महत्व मिल सकता है। कोई जिम्मेदारी आपके सामने आती है तो उसे टालने के बजाय पूरे आत्मविश्वास से संभालें। निजी जीवन में भी आपका आकर्षण बढ़ा हुआ रहेगा और लोगों का ध्यान आपकी ओर आकर्षित हो सकता है। अगर पिछले कुछ समय से आप खुद को लेकर असमंजस में थे, तो आज अपने भीतर की ताकत को पहचानने का दिन है। दूसरों की स्वीकृति से ज्यादा खुद पर विश्वास करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा।

आज का संदेश: खुद पर भरोसा रखें और अपने आत्मविश्वास को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनने दें।

वृषभ — Nine of Pentacles (नाइन ऑफ पेंटाकल्स)

आत्मनिर्भरता और समृद्धि

वृषभ राशि के लिए Nine of Pentacles आर्थिक स्थिरता, आत्मनिर्भरता और मेहनत के अच्छे परिणाम मिलने का संकेत है। आज आपको अपने पुराने प्रयासों का लाभ दिखाई दे सकता है। नौकरी या व्यवसाय में आपकी मेहनत को पहचान मिल सकती है और आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के अवसर सामने आ सकते हैं। यह समय अपनी उपलब्धियों को नजरअंदाज करने के बजाय उनका आनंद लेने का भी है। निजी जीवन में आपको यह महसूस हो सकता है कि अपनी खुशी और संतुष्टि के लिए हमेशा किसी दूसरे व्यक्ति पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। अपने लिए समय निकालें और अब तक हासिल की गई उपलब्धियों की सराहना करें।

आज का संदेश: अपनी मेहनत से बनाई गई उपलब्धियों पर गर्व करें और आत्मनिर्भरता के साथ आगे बढ़ें।

मिथुन — The Lovers (द लवर्स)

रिश्ते से जुड़ा महत्वपूर्ण फैसला

मिथुन राशि वालों के लिए The Lovers आज किसी महत्वपूर्ण रिश्ते या जीवन के फैसले की ओर संकेत कर रहा है। यह फैसला प्रेम संबंध से जुड़ा हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि केवल रोमांस तक सीमित हो। साझेदारी, दोस्ती, परिवार या करियर से जुड़े किसी महत्वपूर्ण चुनाव का सामना भी करना पड़ सकता है। प्रेम जीवन में साथी के साथ खुलकर बातचीत करना जरूरी होगा। अगर आप सिंगल हैं तो आज आपको यह समझ आ सकता है कि आप वास्तव में किस तरह का रिश्ता चाहते हैं। किसी दूसरे को खुश करने के लिए फैसला लेने के बजाय अपनी भावनाओं और मूल्यों को प्राथमिकता दें।

आज का संदेश: वही फैसला लें जो आपके दिल, मूल्यों और भविष्य की खुशी के साथ सही तालमेल बैठाता हो।

कर्क — The Star (द स्टार)

उम्मीद और उपचार

कर्क राशि के लिए The Star उम्मीद, भावनात्मक उपचार और सकारात्मक भविष्य का संकेत दे रहा है। अगर हाल के दिनों में किसी बात को लेकर तनाव, निराशा या असमंजस रहा है, तो आज परिस्थितियों को लेकर आपका नजरिया बेहतर हो सकता है। धीरे-धीरे चीजें आपके पक्ष में आती हुई महसूस हो सकती हैं। करियर में किसी पुराने लक्ष्य को लेकर दोबारा उत्साह पैदा होगा। रिश्तों में भी पुराने भावनात्मक घावों को भरने और विश्वास को मजबूत करने का अवसर मिल सकता है। आज खुद को यह याद दिलाएं कि हर चीज का जवाब तुरंत मिलना जरूरी नहीं है। उम्मीद बनाए रखना भी आगे बढ़ने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

आज का संदेश: विश्वास बनाए रखें। उपचार और बेहतर संभावनाओं का रास्ता धीरे-धीरे खुल रहा है।

सिंह — Ten of Cups (टेन ऑफ कप्स)

प्रेम और पारिवारिक खुशी

सिंह राशि वालों के लिए Ten of Cups भावनात्मक सुख, परिवार में खुशी और रिश्तों में संतुष्टि का संकेत है। आज परिवार या किसी खास व्यक्ति के साथ बिताया गया समय आपको अंदर से खुश कर सकता है। घर में कोई अच्छी खबर, छोटा-सा समारोह या किसी उपलब्धि को लेकर खुशी का माहौल बन सकता है। प्रेम संबंधों में आपसी समझ और भावनात्मक सुरक्षा बढ़ सकती है। अगर परिवार में किसी बात को लेकर तनाव चल रहा था, तो बातचीत के जरिए स्थिति को बेहतर करने का मौका मिल सकता है। आज उन लोगों की अहमियत समझें जो मुश्किल समय में आपके साथ खड़े रहे हैं।

आज का संदेश: सच्ची खुशी तब और बढ़ जाती है, जब उसे अपने प्रिय लोगों के साथ साझा किया जाए।

कन्या — King of Swords (किंग ऑफ स्वॉर्ड्स)

तर्क से लें फैसला

कन्या राशि वालों के लिए King of Swords आज स्पष्ट सोच, तर्क और समझदारी से फैसले लेने का संकेत दे रहा है। कार्यक्षेत्र, आर्थिक मामलों या निजी जीवन में आपको किसी महत्वपूर्ण निर्णय का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान भावनाओं या दूसरों के दबाव में आकर फैसला लेने से बचें। परिस्थितियों को तथ्यों के आधार पर समझें और भविष्य पर उसके प्रभाव को ध्यान में रखें। काम के मामले में आपकी विश्लेषण करने की क्षमता किसी जटिल समस्या को सुलझाने में मदद करेगी। रिश्तों में भी साफ और सम्मानजनक बातचीत जरूरी रहेगी। भावनाओं को समझें, लेकिन उन्हें अपने फैसलों पर पूरी तरह हावी न होने दें।

आज का संदेश: स्पष्ट सोच रखें और भावनाओं के बजाय तथ्यों और समझदारी के आधार पर फैसला लें।

तुला — Page of Cups (पेज ऑफ कप्स)

मिलेगी भावनात्मक खुशी

तुला राशि वालों के लिए Page of Cups आज कोई प्यारा भावनात्मक सरप्राइज लेकर आ सकता है। किसी का मैसेज, तारीफ, निमंत्रण या अचानक मिला स्नेह आपका मूड बेहतर कर सकता है। प्रेम जीवन में कोई नया भावनात्मक अनुभव या रोमांटिक शुरुआत हो सकती है। जो लोग रिश्ते में हैं, उनके बीच प्यार और अपनापन बढ़ सकता है। कार्यक्षेत्र में भी कोई रचनात्मक विचार या नई प्रेरणा आपको उत्साहित कर सकती है। आज हर बात का जरूरत से ज्यादा विश्लेषण करने के बजाय अच्छे पलों को सहजता से महसूस करें। छोटी-सी खुशी भी कभी-कभी बहुत खास मायने रखती है।

आज का संदेश: प्यार, अपनापन और अचानक मिलने वाली खुशियों के लिए अपना दिल खुला रखें।

वृश्चिक — King of Pentacles (किंग ऑफ पेंटाकल्स)

आर्थिक मजबूती

वृश्चिक राशि के लिए King of Pentacles धन, करियर, स्थिरता और लंबे समय की सफलता का मजबूत संकेत है। आज आपकी मेहनत का व्यावहारिक परिणाम सामने आ सकता है। नौकरी या व्यवसाय में कोई ऐसा अवसर मिल सकता है जो आपकी स्थिति को और मजबूत करे। आर्थिक मामलों में जल्दबाजी के बजाय भविष्य को ध्यान में रखकर योजना बनाना बेहतर रहेगा। अगर आप किसी बड़े निवेश या करियर से जुड़े फैसले पर विचार कर रहे हैं, तो व्यावहारिक नजरिया अपनाएं। याद रखें कि आर्थिक सफलता केवल अधिक कमाने में नहीं, बल्कि सही तरीके से धन का प्रबंधन करने में भी है।

आज का संदेश: धैर्य और समझदारी के साथ ऐसे फैसले लें जो लंबे समय तक आर्थिक स्थिरता दें।

धनु — The Chariot (द चैरियट)

यात्रा और आगे बढ़ने का समय

धनु राशि वालों के लिए The Chariot गति, यात्रा, आत्मविश्वास और लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ने का संकेत दे रहा है। आज यात्रा से जुड़ी कोई योजना बन सकती है या किसी जरूरी काम के लिए आपको कहीं जाना पड़ सकता है। अगर यात्रा नहीं भी है, तो रुका हुआ कोई काम आगे बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। करियर में अब परिस्थितियों का इंतजार करने के बजाय खुद पहल करना ज्यादा फायदेमंद रहेगा। आपकी दृढ़ इच्छाशक्ति आपको प्रतिस्पर्धा और चुनौतियों से आगे ले जा सकती है। हालांकि अपने लक्ष्य पर ध्यान देते हुए आसपास के लोगों की भावनाओं को नजरअंदाज न करें।

आज का संदेश: लक्ष्य पर ध्यान बनाए रखें और पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते रहें।

मकर — Temperance (टेम्परेंस)

संतुलन और धैर्य

मकर राशि वालों के लिए Temperance आज संतुलन, धैर्य और संयम बनाए रखने की सलाह दे रहा है। एक साथ कई जिम्मेदारियां आपका ध्यान खींच सकती हैं, लेकिन हर काम को जल्दबाजी में पूरा करने की कोशिश तनाव बढ़ा सकती है। कार्यक्षेत्र में सोच-समझकर कदम उठाएं और परिस्थितियों को थोड़ा समय दें। आर्थिक मामलों में भी जल्दबाजी या भावनाओं में आकर खर्च करने से बचें। रिश्तों में शांत बातचीत छोटी गलतफहमियों को बड़ा होने से रोक सकती है। आज अपने काम और आराम के बीच भी संतुलन बनाना जरूरी होगा। हर समस्या का समाधान तुरंत निकालना जरूरी नहीं है।

आज का संदेश: धैर्य रखें, संतुलन बनाए रखें और हर चीज को तुरंत ठीक करने की कोशिश न करें।

कुंभ — The World (द वर्ल्ड)

एक बड़ा अध्याय होगा पूरा

कुंभ राशि वालों के लिए The World किसी महत्वपूर्ण चक्र के पूरा होने और उपलब्धि हासिल होने का संकेत है। लंबे समय से जिस काम, लक्ष्य या व्यक्तिगत बदलाव पर आप मेहनत कर रहे थे, वह अब एक महत्वपूर्ण पड़ाव तक पहुंच सकता है। यह करियर, रिश्ते या आपकी व्यक्तिगत यात्रा से जुड़ा हो सकता है। आज पीछे मुड़कर देखने पर आपको महसूस होगा कि इस सफर ने आपको कितना बदल दिया है। किसी एक अध्याय का पूरा होना नए अध्याय के लिए जगह भी बनाता है। इसलिए केवल आगे की चिंता करने के बजाय अपनी अब तक की यात्रा और उपलब्धियों का जश्न मनाएं।

आज का संदेश: अपनी उपलब्धियों को पहचानें। एक महत्वपूर्ण अध्याय पूरा हो रहा है और नई शुरुआत का रास्ता खुल रहा है।

मीन — Queen of Cups (क्वीन ऑफ कप्स)

अंतर्ज्ञान होगा मजबूत

मीन राशि वालों के लिए Queen of Cups भावनात्मक गहराई, संवेदनशीलता और मजबूत अंतर्ज्ञान का संकेत दे रही है। आज आप बिना ज्यादा कुछ कहे भी लोगों की भावनाओं को समझ सकते हैं। किसी स्थिति को लेकर मन में जो संकेत मिल रहे हैं, उन्हें नजरअंदाज न करें। रिश्तों में आपकी समझ और संवेदनशीलता किसी करीबी व्यक्ति को भावनात्मक सहारा दे सकती है। हालांकि दूसरों की परेशानियों को इतना अपने ऊपर हावी न होने दें कि आपकी खुद की भावनात्मक ऊर्जा प्रभावित हो जाए। कार्यक्षेत्र में भी आपकी भावनात्मक समझ और रचनात्मकता लोगों के साथ बेहतर तरीके से काम करने में मदद करेगी।

आज का संदेश: अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करें और अपनी भावनात्मक ऊर्जा की भी रक्षा करें।

आज का सकारात्मक संकल्प

“मुझे खुद पर, अपनी समझ और अपने अंतर्ज्ञान पर पूरा विश्वास है। मैं आत्मविश्वास, धैर्य और संतुलन के साथ आगे बढ़ता/बढ़ती हूं और अपने जीवन में प्रेम, समृद्धि, उपचार और नई संभावनाओं का स्वागत करता/करती हूं।”

डिस्क्लेमर (Disclaimer): यह दैनिक टैरो राशिफल कार्ड्स के संकेतों और ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित एक सामान्य पूर्वानुमान है। प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली, ग्रहों की स्थिति और टैरो कार्ड्स के प्रभाव अलग हो सकते हैं, इसलिए व्यक्तिगत परिणाम इन भविष्यवाणियों से भिन्न हो सकते हैं। किसी भी वित्तीय, करियर या स्वास्थ्य संबंधी बड़े निर्णय के लिए संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या ज्योतिषी से परामर्श अवश्य लें।