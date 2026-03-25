Aaj Ka Tarot Rashifal 25 March 2026 (आज का टैरो राशिफल 25 मार्च 2026): चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के साथ बुधवार का दिन है। पंचांग अनुसार आज चैत्र मास के शुक्ल की सप्तमी तिथि दोपहर 01 बजकर 50 मिनट तक रहेगी। इसके बाद अष्टमी तिथि आरंभ हो जाएगीष इसके साथ ही आज चैत्र नवरात्रि के सातवें दिन के साथ बुधाष्टमी व्रत, सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग का निर्माण हो रहा है। इसके अलावा चंद्रमा मिथुन राशि में संचार करेंगे, जिससे वह गुरु के साथ युति करके गजकेसरी राजयोग का निर्माण होगा। टैरो कार्ड्स के अनुसार, आज का दिन कुछ राशि के जातकों को विशेष लाभ मिल सकता है। टैरो गुरु दीपाली रावतानी से जानें मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ से मीन तक का टैरो राशिफल…

मेष टैरो राशिफल (Aries Tarot Horoscope)

आज दृढ़ संकल्प और आत्मनियंत्रण से सफलता मिलने के संकेत हैं। द चैरियट बताता है कि लक्ष्य आपके करीब है, लेकिन इसके लिए ध्यान और अनुशासन बनाए रखना जरूरी होगा। भावनाओं और तर्क के बीच संतुलन बनाना आज महत्वपूर्ण रहेगा। आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे तो बाधाएं खुद दूर होती नजर आएंगी। करियर, यात्रा और महत्वाकांक्षी योजनाओं के लिए दिन अनुकूल है।

वृषभ राशि (Taurus Tarot Horoscope)

आज धैर्य आपकी सबसे बड़ी ताकत साबित होगा। सेवन ऑफ पेंटेकल्स संकेत देता है कि आपने किसी काम में पहले ही काफी समय और मेहनत लगाई है और अब उसके परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। जल्दबाजी में फैसले लेने से बचें। धीरे-धीरे किया गया प्रयास आगे चलकर स्थायी लाभ देगा। आज अपने प्रयासों की समीक्षा करने और प्रक्रिया पर भरोसा रखने का दिन है।

मिथुन राशि (Gemini Tarot Horoscope)

आज आपकी बातों और विचारों में खास प्रभाव रहेगा। द मैजिशियन संकेत देता है कि आपकी संवाद क्षमता और बुद्धिमत्ता नए अवसरों के द्वार खोल सकती है। प्रस्तुति, बातचीत, इंटरव्यू या किसी नए काम की शुरुआत के लिए दिन अनुकूल है। हालांकि अपनी क्षमता का उपयोग जिम्मेदारी के साथ करें और जरूरत से ज्यादा वादे करने से बचें।

कर्क राशि (Cancer Tarot Horoscope)

आज कोई भावनात्मक या स्नेहभरा संदेश आपके चेहरे पर मुस्कान ला सकता है। पेज ऑफ कप्स कोमल भावनाओं, रचनात्मकता और दिल से की गई अभिव्यक्ति का प्रतीक है। आप अपने मन की बात खुलकर कहने की इच्छा महसूस कर सकते हैं। अपनी भावनाओं को बिना डर के स्वीकार करना ही आज की सीख है।

सिंह राशि (Leo Tarot Horoscope)

आज आत्ममंथन और शांत चिंतन का दिन है। द हर्मिट संकेत देता है कि आपको कुछ समय के लिए बाहरी शोर और दूसरों की राय से दूरी बनाकर खुद के भीतर झांकने की जरूरत है। यह समय आत्मज्ञान और भविष्य से जुड़े समझदारी भरे निर्णय लेने के लिए अनुकूल है। जो जवाब आप खोज रहे हैं, वे आपके भीतर ही मौजूद हैं।

कन्या राशि (Virgo Tarot Horoscope)

आज मेहनत और समर्पण आपकी पहचान बनेंगे। एट ऑफ पेंटेकल्स संकेत देता है कि आप अपने काम या कौशल को बेहतर बनाने में पूरी तरह लगे रह सकते हैं। निरंतर प्रयास और अनुशासन से धीरे-धीरे सफलता मिलेगी। पढ़ाई, करियर और नई चीजें सीखने के लिए यह दिन अच्छा है।

तुला राशि (Libra Tarot Horoscope)

आज प्रेम, सौंदर्य और रचनात्मक ऊर्जा का अनुभव होगा। द एम्प्रेस भावनात्मक समृद्धि और स्नेह का प्रतीक है। रिश्तों में गर्माहट बढ़ सकती है और आप खुद को अधिक आकर्षक व संतुलित महसूस कर सकते हैं। आत्म-देखभाल, रचनात्मक कार्य और प्रियजनों के साथ समय बिताने के लिए दिन अनुकूल है।

वृश्चिक राशि (Scorpio Tarot Horoscope)

आज भावनात्मक संवेदनशीलता और अंतर्ज्ञान बढ़ सकता है। द मून कार्ड छिपी भावनाओं या भ्रम की स्थिति का संकेत देता है। किसी भी निष्कर्ष पर जल्दबाजी में पहुंचने से बचें। अपनी अंदरूनी आवाज को सुनें और समय के साथ चीजों को स्पष्ट होने दें।

धनु राशि (Sagittarius Tarot Horoscope)

आज आपको कई जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाना पड़ सकता है। टू ऑफ पेंटेकल्स काम, धन और निजी जीवन के बीच तालमेल की जरूरत दर्शाता है। थोड़ी व्यस्तता महसूस हो सकती है, लेकिन सही योजना और धैर्य से आप सब संभाल लेंगे। जरूरत से ज्यादा जिम्मेदारी लेने से बचें।

मकर राशि (Capricorn Tarot Horoscope)

आज रिश्तों या व्यक्तिगत मूल्यों से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण निर्णय सामने आ सकता है। द लवर्स केवल प्रेम का प्रतीक नहीं, बल्कि दिल और दिमाग के बीच संतुलन का संकेत भी है। ईमानदारी से संवाद और सही विकल्प चुनना रिश्तों को मजबूत बनाएगा।

कुंभ राशि (Aquarius Tarot Horoscope)

आज टीमवर्क और सहयोग से सफलता मिलेगी। थ्री ऑफ पेंटेकल्स बताता है कि दूसरों के साथ मिलकर काम करने से बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। आपके योगदान की सराहना हो सकती है और नए सीखने के अवसर भी मिल सकते हैं। समूह कार्यों और नेटवर्किंग के लिए दिन अनुकूल है।

मीन राशि (Pisces Tarot Horoscope)

आज धैर्य और भावनात्मक संतुलन आपकी ताकत बनेंगे। स्ट्रेंथ कार्ड बताता है कि असली शक्ति संयम और करुणा में होती है। किसी संवेदनशील परिस्थिति को आप शांत और समझदारी से संभाल पाएंगे। अपने आत्मविश्वास पर भरोसा रखें। आप चुनौतियों को सहजता से पार कर सकते हैं।

डिस्क्लेमर (Disclaimer): यह दैनिक टैरो राशिफल कार्ड्स के संकेतों और ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित एक सामान्य पूर्वानुमान है। प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली, ग्रहों की स्थिति और टैरो कार्ड्स के प्रभाव अलग हो सकते हैं, इसलिए व्यक्तिगत परिणाम इन भविष्यवाणियों से भिन्न हो सकते हैं। किसी भी वित्तीय, करियर या स्वास्थ्य संबंधी बड़े निर्णय के लिए संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या ज्योतिषी से परामर्श अवश्य लें।