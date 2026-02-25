Today Tarot Horoscope 25 February 2026 (आज का टैरो राशिफल 25 फरवरी 2026): फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष नवमी तिथि के साथ बुधवार का दिन है। पंचांग के अनुसार, नवमी तिथि पूरे दिन रहने वाला है। इसके साथ ही रोहिणी नक्षत्र के साथ विष्कुम्भ, सर्वार्थसिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। टैरो गुरु दीपाली रावतानी के अनुसार टैरो कार्ड्स के आधार पर आज का दिन कई राशि के जातकों के लिए अच्छा हो सकता है। जीवन में सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकता है। टैरो गुरु दीपाली रावतानी से जानें मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ से मीन तक का टैरो राशिफल…

मेष टैरो राशिफल (कार्ड- एम्परर) (Aries Tarot Horscope)

आज द एम्परर मेष राशि वालों को अधिकार, अनुशासन और नेतृत्व की भूमिका में स्थापित करता है। कार्यक्षेत्र में आपको अहम फैसले लेने पड़ सकते हैं या जिम्मेदारी संभालनी पड़ सकती है, जहां लोग आपकी दिशा और निर्णय पर भरोसा करेंगे। आज स्पष्ट सीमाएं तय करना और ठोस रणनीति के साथ आगे बढ़ना जरूरी है। भावनात्मक रूप से संयम बनाए रखें। भावनाओं में बहने के बजाय स्थिरता और समझदारी से काम लें। जब नेतृत्व बल से नहीं, बल्कि योजना और आत्मविश्वास से होता है, तभी स्थायी सफलता मिलती है।

वृषभ टैरो राशिफल (कार्ड-द लवर्स) (Taurus Tarot Horscope)

द लवर्स आज वृषभ राशि वालों को रिश्तों से जुड़ा एक जरूरी निर्णय लेने के संकेत देता है। यह फैसला प्रतिबद्धता, ईमानदारी या यह तय करने से जुड़ा हो सकता है कि कोई संबंध आपके मूल्यों से मेल खाता है या नहीं। आज भावनाओं में बहने के बजाय जागरूकता के साथ चुनने की जरूरत है। यह कार्ड केवल रोमांस नहीं, बल्कि दिल, दिमाग और मूल्यों के बीच संतुलन की बात करता है। सच्चाई से लिया गया निर्णय आगे चलकर रिश्तों में गहरी सामंजस्य और शांति लाएगा।

मिथुन टैरो राशिफल (कार्ड- पेज ऑफ वांड्स) (Gemini Tarot Horscope)

आज पेज ऑफ वांड्स उत्साह, जिज्ञासा और नई प्रेरणा लेकर आया है। कोई नया विचार, संदेश या अवसर आपको कुछ नया आज़माने के लिए प्रेरित करेगा। भावनात्मक रूप से ऊर्जा हल्की, चंचल और साहसिक रहेगी। यह अभी शुरुआत का चरण है, लेकिन इसमें रचनात्मक संभावनाएं छिपी हैं। आज पूर्णता के बजाय खोज और प्रयोग पर ध्यान दें। नतीजे की चिंता बाद में करें।

कर्क टैरो राशिफल (क्वीन ऑफ कप्स) (Cancer Tarot Horscope)

क्वीन ऑफ कप्स भावनात्मक समझ, करुणा और संतुलन का प्रतीक है। आज आप दूसरों की भावनाओं को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे और सहानुभूति के साथ प्रतिक्रिया देंगे। रिश्तों में आपकी संवेदनशीलता संबंधों को मजबूत करेगी। साथ ही यह कार्ड आत्म-देखभाल की भी याद दिलाता है। दूसरों का ख्याल रखते हुए अपनी भावनात्मक सीमाओं का ध्यान रखना भी जरूरी है। आज आपकी शांत संवेदनशीलता ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी।

सिंह टैरो राशिफल (कार्ड- स्ट्रेंथ) (Leo Tarot Horscope)

आज स्ट्रेंथ कार्ड आंतरिक साहस, धैर्य और भावनात्मक नियंत्रण का संकेत देता है। किसी परिस्थिति में आपकी परीक्षा हो सकती है, लेकिन जीत बाहरी ताकत से नहीं, बल्कि आपके संयम और आत्मविश्वास से होगी। यह समय आक्रामकता नहीं, बल्कि शांत आत्मबल दिखाने का है। जब आप अपने भीतर की शक्ति पर भरोसा करते हैं, तो बाहरी चुनौतियां स्वतः कमजोर पड़ जाती है

कन्या टैरो राशिफल (कार्ड-एट ऑफ पेंटाकल्स) (Virgo Tarot Horscope)

एट ऑफ पेंटाकल्स परिश्रम, अनुशासन और कौशल विकास का संकेत देता है। आज का दिन कामकाज में मेहनत और एकाग्रता मांगता है। भले ही प्रगति धीमी लगे, लेकिन वह मजबूत और स्थायी होगी। भावनात्मक रूप से यह कार्ड आपको धैर्य और निरंतर प्रयास पर गर्व करना सिखाता है। आज किया गया हर छोटा प्रयास भविष्य की बड़ी सफलता की नींव बनेगा।

तुला टैरो राशिफल (कार्ड -नाइट ऑफ कप्स) (Libra Tarot Horscope)

नाइट ऑफ कप्स आज प्रेम, भावनात्मक अभिव्यक्ति और दिल से जुड़ी बातों को आगे लाता है। कोई भावुक संदेश, निमंत्रण या प्रस्ताव मिल सकता है। भावनात्मक रूप से खुलने और सच्चे भाव व्यक्त करने का यह सही समय है। हालांकि ऊर्जा थोड़ी स्वप्निल है, इसलिए अपेक्षाओं को वास्तविकता से जोड़े रखें। दिल से की गई बात आज रिश्तों को और मजबूत करेगी।

वृश्चिक टैरो राशिफल (कार्ड्-द टेम्परेंस) (Scorpio Tarot Horscope)

डेथ कार्ड गहरे परिवर्तन और अंत के बाद नई शुरुआत का प्रतीक है। जीवन में कोई अहम अध्याय समाप्त हो सकता है—चाहे वह रिश्ता हो, आदत हो या सोच का तरीका। यह अंत नुकसान नहीं, बल्कि आगे बढ़ने के लिए जरूरी मुक्ति है। भावनात्मक रूप से यह बदलाव तीव्र हो सकता है, लेकिन इसके भीतर गहरा उपचार छिपा है। जो छोड़ेंगे, वही आपको नया बनने की जगह देगा।

धनु टैरो राशिफल (कार्ड्-टेम्परेंस) (Sagittrius Tarot Horscope)

टेम्परेंस धैर्य, संतुलन और संयम का संदेश देता है। आज जल्दबाज़ी या अतिवाद से बचें। तर्क और अंतर्ज्ञान के बीच संतुलन बनाकर चलें। बातचीत और प्रयास में शांति बनाए रखने से स्थितियां अपने आप सुलझेंगी। भावनात्मक स्पष्टता तब आती है, जब आप चीज़ों को ज़ोर देकर नियंत्रित करने की कोशिश छोड़ देते हैं। समय पर भरोसा रखें।

मकर टैरो राशिफल (कार्ड-किंग ऑफ पेंटाकल्स) (Capricorn Tarot Horscope)

किंग ऑफ पेंटाकल्स आर्थिक स्थिरता, नेतृत्व और संसाधनों के समझदारी भरे उपयोग का संकेत देता है। आज आप किसी जिम्मेदार भूमिका में आ सकते हैं या लंबे समय की योजना का लाभ महसूस कर सकते हैं। भावनात्मक रूप से आत्मनिर्भरता और सुरक्षा का एहसास रहेगा। आपकी व्यावहारिक समझ और भरोसेमंद स्वभाव की सराहना होगी। स्थिर दृष्टि के साथ आगे बढ़ें।

कुंभ टैरो राशिफल (कार्ड-द स्टार) (Aquarius Tarot Horscope)

आज द स्टार आशा, उपचार और सकारात्मकता का संदेश लेकर आया है। हालिया चुनौतियों के बाद मन में फिर से विश्वास और शांति लौटेगी। भविष्य को लेकर उम्मीद मजबूत होगी और भीतर से यह एहसास होगा कि आप सही रास्ते पर हैं। यह दिन इच्छाओं की अभिव्यक्ति, आत्म-चिकित्सा और बड़े सपनों से जुड़ने के लिए अनुकूल है। ब्रह्मांड आपके विकास का समर्थन कर रहा है।

मीन टैरो राशिफल (कार्ड द हाई प्रीस्टेस)(Pisces Tarot Horscope)

द हाई प्रीस्टेस अंतर्ज्ञान और आंतरिक जागरूकता को मजबूत करता है। आज मौन, निरीक्षण और अपनी अंतरात्मा की सुनना ज्यादा लाभकारी रहेगा। जवाब तर्क से नहीं, बल्कि अनुभूति, सपनों या संकेतों के जरिए मिल सकते हैं। भावनात्मक रूप से अपनी ऊर्जा की रक्षा करें और सीमाएं बनाए रखें। जो अभी छिपा है, वह सही समय पर सामने आएगा। अपने अंतर्ज्ञान पर पूरा भरोसा रखें।

डिस्क्लेमर (Disclaimer): यह दैनिक टैरो राशिफल कार्ड्स के संकेतों और ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित एक सामान्य पूर्वानुमान है। प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली, ग्रहों की स्थिति और टैरो कार्ड्स के प्रभाव अलग हो सकते हैं, इसलिए व्यक्तिगत परिणाम इन भविष्यवाणियों से भिन्न हो सकते हैं। किसी भी वित्तीय, करियर या स्वास्थ्य संबंधी बड़े निर्णय के लिए संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या ज्योतिषी से परामर्श अवश्य लें। जनसत्ता इसकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं लेता।