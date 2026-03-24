Aaj Ka Tarot Rashifal 24 March 2026 (आज का टैरो राशिफल 24 मार्च 2026): आज चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि के साथ मंगलवार का दिन है। पंचांग के अनुसार, षष्ठी तिथि शाम 4 बजकर 8 मिनट तक रहने वाली है। इसके बाद सप्तमी तिथि आरंभ हो जाएगी। आज प्रीति, आयुष्मान योग के साथ द्विपुष्कर योग का निर्माण हो रहा है, जिससे कुछ राशि के जातकों को किस्मत का साथ मिल सकता है। माता रानी की कृपा से कोई गुड न्यूज मिल सकती है। टैरो गुरु दीपाली रावतानी से जानें मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ से मीन तक का टैरो राशिफल…

मेष टैरो राशिफल (Aries Tarot Horoscope)

आज भावनात्मक रूप से नई शुरुआत के संकेत हैं। ऐस ऑफ कप्स नए प्रेम, भावनात्मक हीलिंग और दिल से जुड़ी खुशियों का प्रतीक है। किसी नए रिश्ते की शुरुआत हो सकती है या पुराने रिश्ते में फिर से गर्माहट लौट सकती है। आज आप भीतर से अधिक संवेदनशील और सच्चे महसूस करेंगे। दिल की बातों को खुलकर स्वीकार करने का दिन है। अगर अब तक आपने अपने भाव दबाकर रखे थे, तो आज दिल खोलने का समय है जो भावनाएं आपके जीवन में आ रही हैं, वे सच्ची और सुकून देने वाली होंगी।

वृषभ राशि (Taurus Tarot Horoscope)

आज खुशी, उत्सव और सामाजिक मेल-मिलाप का माहौल रहेगा। थ्री ऑफ कप्स दोस्तों या परिवार के साथ अच्छी खबर, मिलन या छोटे-मोटे जश्न का संकेत देता है। भावनात्मक रूप से आप खुद को सहयोग और अपनापन महसूस करेंगे। यह कार्ड याद दिलाता है कि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। आज किसी निमंत्रण को स्वीकार करना या दोस्तों के साथ समय बिताना आपके मन को हल्का और प्रसन्न कर सकता है।

मिथुन राशि (Gemini Tarot Horoscope)

आज देने और पाने के बीच संतुलन बनाना जरूरी रहेगा। सिक्स ऑफ पेंटेकल्स सहयोग, उदारता और निष्पक्षता का प्रतीक है। आपको किसी की मदद मिल सकती है या आप स्वयं किसी की सहायता कर सकते हैं। भावनात्मक रूप से यह कार्ड याद दिलाता है कि रिश्तों में बराबरी जरूरी है। खुद को कम आंकने या जरूरत से ज्यादा देने से बचें। आज संतुलन स्थापित करने का अच्छा अवसर है।

कर्क राशि (Cancer Tarot Horoscope)

आज आंतरिक साहस और भावनात्मक मजबूती आपका साथ देगी। स्ट्रेंथ कार्ड बताता है कि असली ताकत धैर्य, संयम और करुणा में होती है। किसी स्थिति में आपको शांत रहकर निर्णय लेना पड़ सकता है। भावनात्मक रूप से यह दिन याद दिलाता है कि आप जितना सोचते हैं उससे कहीं अधिक मजबूत हैं। खुद के प्रति और दूसरों के प्रति संवेदनशीलता बनाए रखें। दिन के अंत तक आत्मविश्वास और संतोष महसूस होगा।

सिंह राशि (Leo Tarot Horoscope)

आज आर्थिक या करियर से जुड़ा नया अवसर सामने आ सकता है। ऐस ऑफ पेंटेकल्स धन, काम और स्थिरता से जुड़ी नई शुरुआत का संकेत देता है। इससे भविष्य को लेकर भरोसा और राहत महसूस हो सकती है। छोटे-छोटे व्यावहारिक कदम आगे चलकर बड़ी सफलता में बदल सकते हैं। किसी छोटे मौके को भी नजरअंदाज न करें। वही आगे चलकर बड़ा अवसर बन सकता है।

कन्या राशि (Virgo Tarot Horoscope)

आज स्थिरता और संतुलन का दिन है। क्वीन ऑफ पेंटेकल्स घर-परिवार, आर्थिक सुरक्षा और आत्म-देखभाल का प्रतीक है। आप खुद को अधिक शांत और व्यवस्थित महसूस कर सकते हैं। यह कार्ड बताता है कि अपने स्वास्थ्य, आराम और जरूरतों पर ध्यान देना जरूरी है। दूसरों की देखभाल के साथ-साथ खुद का ख्याल रखना भी उतना ही अहम है।

तुला राशि (Libra Tarot Horoscope)

आज धन और भावनात्मक सीमाओं को लेकर सावधानी बरतने की जरूरत है। फोर ऑफ पेंटेकल्स संसाधनों को संभालकर रखने और सुरक्षा की भावना का संकेत देता है। भावनात्मक रूप से आप थोड़ा सतर्क या रक्षात्मक महसूस कर सकते हैं। बचत और सुरक्षा जरूरी है, लेकिन जरूरत से ज्यादा डर या नियंत्रण विकास में बाधा बन सकता है। संतुलन बनाए रखना ही समझदारी होगी।

वृश्चिक राशि (Scorpio Tarot Horoscope)

आज मेहनत और समर्पण पर ध्यान रहेगा। एट ऑफ पेंटेकल्स कौशल निखारने, सीखने और लगातार प्रयास करने का संकेत देता है। आप अपने काम या लक्ष्य में पूरी तरह डूबे रह सकते हैं। भावनात्मक रूप से यह कार्ड बताता है कि प्रगति से संतोष मिलेगा, भले ही परिणाम तुरंत न दिखें। आज की मेहनत भविष्य की मजबूत नींव बनेगी।

धनु राशि (Sagittarius Tarot Horoscope)

आज सफलता और प्रशंसा मिलने के संकेत हैं। सिक्स ऑफ वांड्स आपके प्रयासों की सराहना और उपलब्धि का प्रतीक है। लंबे समय की मेहनत के बाद आपको पहचान मिल सकती है। इससे आत्मविश्वास बढ़ेगा और मन प्रसन्न रहेगा। इस सफलता का आनंद लें, लेकिन विनम्रता बनाए रखें।

मकर राशि (Capricorn Tarot Horoscope)

आज धीमी लेकिन स्थिर प्रगति का दिन है। नाइट ऑफ पेंटेकल्स अनुशासन, जिम्मेदारी और निरंतर प्रयास का संकेत देता है। भले ही आज सब कुछ सामान्य लगे, लेकिन आप भविष्य के लिए मजबूत आधार बना रहे हैं। धैर्य और निरंतरता ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है।

कुंभ राशि (Aquarius Tarot Horoscope)

आज स्पष्ट सोच और सच्ची बात कहना महत्वपूर्ण रहेगा। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स ईमानदारी, स्पष्टता और मजबूत सीमाओं का प्रतीक है। भावनात्मक रूप से आप थोड़ा अलग-थलग महसूस कर सकते हैं, लेकिन यही स्थिति आपको सही निर्णय लेने में मदद करेगी। अपनी बात शांति और स्पष्टता से रखें। आज संवाद और निर्णय के लिए अच्छा समय है।

मीन राशि (Pisces Tarot Horoscope)

आज धैर्य रखना जरूरी होगा। सेवन ऑफ पेंटेकल्स बताता है कि आपके प्रयासों के परिणाम आने में समय लग सकता है। कभी-कभी आपको लगेगा कि मेहनत का फल देर से मिल रहा है, लेकिन यह कार्ड भरोसा दिलाता है कि प्रगति जारी है। आज का दिन अपने काम और योजनाओं की समीक्षा करने का है। सही समय आने पर आपके प्रयास जरूर फल देंगे।

डिस्क्लेमर (Disclaimer): यह दैनिक टैरो राशिफल कार्ड्स के संकेतों और ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित एक सामान्य पूर्वानुमान है। प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली, ग्रहों की स्थिति और टैरो कार्ड्स के प्रभाव अलग हो सकते हैं, इसलिए व्यक्तिगत परिणाम इन भविष्यवाणियों से भिन्न हो सकते हैं। किसी भी वित्तीय, करियर या स्वास्थ्य संबंधी बड़े निर्णय के लिए संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या ज्योतिषी से परामर्श अवश्य लें।