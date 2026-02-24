Daily Tarot Horoscope 24 February 2026 (आज का टैरो राशिफल 24 फरवरी 2026): आज फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि सुबह 7 बजकर 7 मिनट तक है। वहीं उसके साथ अष्टमी तिथि शुरू हो जाएगी। आज फाल्गुन अष्टाह्निका विधान प्रारम्भ, मासिक दुर्गाष्टमी, भद्रा, त्रिपुष्कर योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, आडल योग, ज्वालामुखी योग है।। वहीं चंद्रमा वृष राशि में संचरण करेंगे। तो ऐसे में कुछ राशियों को मान- सम्मान और प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही आज आय में वृद्धि के योग बनेंगे। टैरो गुरु दीपाली रावतानी से जानें मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ से मीन तक का टैरो राशिफल…

मेष (स्ट्रेंथ)- (Aries Tarot Horoscope)

आज ऐस ऑफ पेंटाकल्स मेष राशि वालों के लिए नए और ठोस अवसर का संकेत दे रहा है। यह अवसर धन, करियर, व्यापार या भविष्य की सुरक्षा से जुड़ा हो सकता है। नई नौकरी का प्रस्ताव, बिज़नेस आइडिया या निवेश का मौका मिल सकता है। शुरुआत भले ही छोटी लगे, लेकिन इसमें आगे चलकर बड़ा लाभ मिलने की संभावना है। भावनात्मक रूप से यह कार्ड आत्मविश्वास लौटाने वाला है। आज रखा गया छोटा कदम भविष्य में स्थिरता और सफलता की मजबूत नींव बन सकता है, बस धैर्य और जिम्मेदारी जरूरी है।

वृषभ (एट ऑफ पेंटाकल्स)- (Taurus Tarot Horoscope)

द हायरोफेंट परंपरा, अनुभव और जीवन-मूल्यों से मिली सीख का प्रतीक है। आज किसी गुरु, वरिष्ठ, परिवार के बड़े सदस्य या आध्यात्मिक मार्गदर्शक की सलाह आपके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती है। यह समय नए प्रयोगों से अधिक आज़माए हुए रास्तों पर भरोसा करने का है। भावनात्मक रूप से आप संरचना और अनुशासन में सुकून महसूस करेंगे। पुरानी सीख और संस्कार आज आपको सही निर्णय लेने में मदद करेंगे।

मिथुन (द मैजिशियन)- (Gemini Tarot Horoscope)

आज द स्टार कार्ड आशा, विश्वास और मानसिक शांति लेकर आया है। बीते कुछ समय से चल रही उलझन या तनाव से धीरे-धीरे राहत मिलने लगेगी। भले ही परिणाम तुरंत न दिखें, लेकिन भीतर से यह एहसास होगा कि हालात सही दिशा में बढ़ रहे हैं। भावनात्मक रूप से मन हल्का और सकारात्मक रहेगा। आत्म-देखभाल, मन की बात कहना और अधूरे सपनों से दोबारा जुड़ने के लिए यह दिन बेहद शुभ है।

कर्क (फोर ऑफ वांड्स)- (Cancer Tarot Horoscope)

किंग ऑफ कप्स भावनात्मक संतुलन और समझदारी का संकेत देता है। आज आप रिश्तों में संयम और करुणा के साथ व्यवहार करेंगे। परिवार, जीवनसाथी या करीबी लोगों से जुड़ी संवेदनशील बातों को आप शांति से सुलझा पाएंगे। यह कार्ड बताता है कि आज भावनाओं पर नियंत्रण रखना ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। दूसरों का सहारा बनते हुए खुद को न भूलें—यही संतुलन आपको मजबूत बनाएगा।

सिंह (क्वीन ऑफ वांड्स)- (Leo Tarot Horoscope)

आज द सन कार्ड सिंह राशि वालों के जीवन में सफलता, खुशी और मान-सम्मान का प्रकाश लेकर आया है। आपके प्रयासों की खुले तौर पर सराहना हो सकती है। कोई शुभ समाचार या उपलब्धि आपका आत्मविश्वास बढ़ाएगी। भावनात्मक रूप से मन प्रसन्न और ऊर्जावान रहेगा। यह समय खुलकर आगे आने, अपनी बात रखने और जीवन का आनंद लेने का है।

कन्या (जस्टिस)- (Virgo Tarot Horoscope)

पेज ऑफ कप्स आज भावनाओं में कोमलता और मधुरता घोलता है। कोई प्यार भरा संदेश, माफी या छोटा-सा भावनात्मक इशारा आपका दिन बना सकता है। यह कार्ड दिल खोलकर महसूस करने की सलाह देता है। आज ज़रूरत से ज्यादा सोचने के बजाय भावनाओं को सहज रूप से बहने दें। छोटी-छोटी बातें आज गहरा असर छोड़ सकती हैं।

तुला (नाइट ऑफ कप्स)- (Libra Tarot Horoscope)

द वर्ल्ड किसी महत्वपूर्ण चक्र के पूर्ण होने का संकेत देता है। लंबे समय से चल रहा कोई प्रयास—चाहे वह करियर, रिश्ता या निजी संघर्ष हो—अब संतोषजनक अंत की ओर बढ़ रहा है। आज उपलब्धि और आत्मसंतोष का अनुभव होगा। भावनात्मक रूप से आप खुद को पूर्ण और संतुलित महसूस करेंगे। नए अध्याय की शुरुआत से पहले अपनी सफलता को सेलिब्रेट करना न भूलें।

वृश्चिक (डेथ)- (Scorpio Tarot Horoscope)

आज ऐस ऑफ कप्स भावनाओं में नई शुरुआत लेकर आया है। नया प्रेम, रिश्तों में ताजगी या खुद से गहरा जुड़ाव महसूस हो सकता है। आपका दिल खुला और संवेदनशील रहेगा। यह समय आत्म-प्रेम और भावनात्मक उपचार के लिए बेहद शुभ है। जो भी आज शुरू होगा, उसमें सच्चाई और गहराई होगी—डर छोड़कर भावनाओं को अपनाएं।

धनु (नाइन ऑफ वांड्स)- (Sagittrius Tarot Horoscope)

सेवन ऑफ कप्स भ्रम और असमंजस की स्थिति दिखाता है। आज आपके सामने कई विकल्प हो सकते हैं, जिससे निर्णय लेना कठिन लगेगा। अवास्तविक उम्मीदें या भ्रम आपको गलत दिशा में ले जा सकते हैं। भावनात्मक रूप से बेचैनी महसूस हो सकती है। आज जल्दबाज़ी से बचें, ठहरकर सोचें और हकीकत को परखें—यही आपको पछतावे से बचाएगा।

मकर (किंग ऑफ पेंटाकल्स)- (Capricorn Tarot Horoscope)

नाइन ऑफ पेंटाकल्स आत्मनिर्भरता, आत्मसम्मान और सफलता का प्रतीक है। आज आप अपने परिश्रम का फल महसूस करेंगे—चाहे वह आर्थिक स्थिरता हो या निजी संतोष। भावनात्मक रूप से आप खुद पर गर्व महसूस करेंगे। दूसरों की स्वीकृति की जरूरत नहीं—आपकी मेहनत खुद आपकी पहचान है। इस आराम और आत्मविश्वास का आनंद लें।

कुंभ (टू ऑफ कप्स)- (Aquarius Tarot Horoscope)

जजमेंट आज आत्मबोध और जीवन बदलने वाले निर्णय का संकेत देता है। अतीत से जुड़ी कोई बात दोबारा सामने आ सकती है, लेकिन इस बार वह उलझन नहीं, बल्कि स्पष्टता देगी। यह क्षमा, स्वीकार और नई शुरुआत का समय है। भावनात्मक रूप से यह पुनर्जन्म जैसा अनुभव हो सकता है। भीतर की आवाज़ को सुनें—आप बदलाव के लिए पूरी तरह तैयार हैं।

मीन (द मून)- (Pisces Tarot Horoscope)

द लवर्स गहरे भावनात्मक और रोमांटिक जुड़ाव की ओर इशारा करता है। आज दिल और दिमाग के बीच संतुलन बनाना जरूरी है। रिश्तों में ईमानदार बातचीत से नज़दीकियां बढ़ेंगी। अविवाहितों के लिए आत्मा से जुड़ने वाला रिश्ता बनने के संकेत हैं। भावनात्मक रूप से सच्चाई और प्रेम ही आपको शांति देंगे, डर नहीं, प्रेम को चुनें।

डिस्क्लेमर (Disclaimer): यह दैनिक टैरो राशिफल कार्ड्स के संकेतों और ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित एक सामान्य पूर्वानुमान है। प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली, ग्रहों की स्थिति और टैरो कार्ड्स के प्रभाव अलग हो सकते हैं, इसलिए व्यक्तिगत परिणाम इन भविष्यवाणियों से भिन्न हो सकते हैं। किसी भी वित्तीय, करियर या स्वास्थ्य संबंधी बड़े निर्णय के लिए संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या ज्योतिषी से परामर्श अवश्य लें। जनसत्ता इसकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं लेता।