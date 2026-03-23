Aaj Ka Tarot Rashifal 23 March 2026 (आज का टैरो राशिफल 23 मार्च 2026): चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के साथ सोमवार का दिन है। पंचांग अनुसार आज चैत्र मास के शुक्ल की पंचमी तिथि रात को 06 बजकर 38 मिनट तक रहेगी। वहीं उसके बाद सप्तमी शुरू हो जाएगी। वहीं आज चैत्र नवरात्रि के पांचवें दिन के साथ लक्ष्मी पंचमी, मासिक कार्तिगाई, सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग, विडाल योग है। इसके साथ ही आज चंद्रमा वृष राशि में भ्रमण करेंगे। टैरो कार्ड्स के अनुसार, आज कुछ राशि के जातकों को लाभ मिल सकता है। टैरो गुरु दीपाली रावतानी से जानें मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ से मीन तक का टैरो राशिफल…

मेष टैरो राशिफल (Aries Tarot Horoscope)

आज छोटे-मोटे विवाद या विचारों का टकराव सामने आ सकता है। फाइव ऑफ वॉन्ड्स संकेत देता है कि प्रतिस्पर्धा या मतभेद से हल्की असहजता महसूस हो सकती है, लेकिन यदि अहंकार हावी न हो तो स्थिति गंभीर नहीं बनेगी। खुद को शांत रखें और हर बात पर प्रतिक्रिया देने से बचें। अतिरिक्त ऊर्जा को किसी रचनात्मक कार्य में लगाना बेहतर रहेगा।

वृषभ राशि (Taurus Tarot Horoscope)

आज भावनात्मक उलझन या अनिश्चितता महसूस हो सकती है। द मून कार्ड भ्रम, छिपी भावनाओं और अधूरी जानकारी के आधार पर बने संदेहों का संकेत देता है। किसी भी निष्कर्ष पर जल्दबाजी में न पहुंचें। पुरानी आशंकाएं या डर सामने आ सकते हैं, जिन्हें समझना और स्वीकार करना जरूरी है। धैर्य रखें, समय के साथ स्थिति स्पष्ट होगी।

मिथुन राशि (Gemini Tarot Horoscope)

आज मानसिक दबाव या उलझन महसूस हो सकती है। एट ऑफ स्वॉर्ड्स बताता है कि अधिक सोचने या खुद पर संदेह करने से आप खुद को सीमित महसूस कर सकते हैं। असल में परिस्थिति उतनी कठिन नहीं है जितनी आपको लग रही है। खुद को थोड़ा समय दें और अपनी सोच को बदलने की कोशिश करें। समाधान आपके ही भीतर मौजूद है।

कर्क राशि (Cancer Tarot Horoscope)

आज किसी नकारात्मक आदत, संबंध या भावनात्मक जुड़ाव का सामना करना पड़ सकता है। द डेविल कार्ड उन स्थितियों को उजागर करता है जहां डर, निर्भरता या नियंत्रण का प्रभाव बढ़ जाता है। यह समय खुद से ईमानदारी से सवाल करने का है कि क्या आप किसी चीज को सिर्फ आदत या डर के कारण पकड़े हुए हैं। सही निर्णय आपको मानसिक स्वतंत्रता देगा।

सिंह राशि (Leo Tarot Horoscope)

आज आपको अपने विचारों या फैसलों के पक्ष में खड़ा होना पड़ सकता है। सेवन ऑफ वॉन्ड्स बताता है कि कुछ लोग आपकी बातों या योजनाओं को चुनौती दे सकते हैं। ऐसी स्थिति में आत्मविश्वास बनाए रखें। अपनी बात दृढ़ता से रखें, लेकिन अनावश्यक आक्रामकता से बचें। संयम और विश्वास से ही सफलता मिलेगी।

कन्या राशि (Virgo Tarot Horoscope)

आज अचानक कोई बदलाव या चौंकाने वाली स्थिति सामने आ सकती है। द टॉवर कार्ड बताता है कि जो चीजें कमजोर आधार पर टिकी थीं, वे अब टूट सकती हैं ताकि नई और बेहतर शुरुआत हो सके। शुरुआत में यह अस्थिर लग सकता है, लेकिन आगे चलकर यही बदलाव सकारात्मक साबित होगा।

तुला राशि (Libra Tarot Horoscope)

आज भावनाओं की अभिव्यक्ति और रिश्तों में मधुरता बढ़ सकती है। नाइट ऑफ कप्स रोमांटिक ऊर्जा, भावनात्मक प्रस्ताव या दिल से की गई बातचीत का संकेत देता है। किसी खास व्यक्ति से जुड़ी अच्छी खबर मिल सकती है। हालांकि भावनाओं के साथ-साथ व्यावहारिकता भी बनाए रखें।

वृश्चिक राशि (Scorpio Tarot Horoscope)

आज भावनात्मक संतुलन आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। किंग ऑफ कप्स गहरी भावनाओं को समझदारी और धैर्य के साथ संभालने का संकेत देता है। आप किसी व्यक्ति की भावनात्मक रूप से मदद भी कर सकते हैं। शांत और परिपक्व व्यवहार से परिस्थितियां आपके पक्ष में रहेंगी।

धनु राशि (Sagittarius Tarot Horoscope)

आज उत्साह, नई सोच और रचनात्मक ऊर्जा का अनुभव होगा। पेज ऑफ वॉन्ड्स किसी नई योजना, खबर या अवसर का संकेत देता है। नई चीजें सीखने या किसी नए अनुभव की शुरुआत करने का मौका मिल सकता है। सकारात्मक सोच आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी।

मकर राशि (Capricorn Tarot Horoscope)

आज आराम और मानसिक शांति की जरूरत है। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स बताता है कि लगातार काम या तनाव के कारण थकान महसूस हो सकती है। थोड़ा विराम लें और खुद को समय दें। शांत वातावरण में सोचने से आपको नई स्पष्टता मिल सकती है।

कुंभ राशि (Aquarius Tarot Horoscope)

आज समूह या कार्यस्थल में छोटे-मोटे मतभेद सामने आ सकते हैं। फाइव ऑफ वॉन्ड्स अलग-अलग विचारों के कारण बनने वाली हल्की टकराहट का संकेत देता है। ऐसे में धैर्य रखें और दूसरों की बात भी सुनें। हर बहस का जवाब देना जरूरी नहीं होता।

मीन राशि (Pisces Tarot Horoscope)

आज रिश्तों में गहरी समझ और भावनात्मक जुड़ाव महसूस हो सकता है। टू ऑफ कप्स प्रेम, समानता और विश्वास पर आधारित संबंधों का प्रतीक है। किसी खास व्यक्ति के साथ रिश्ते में नजदीकी बढ़ सकती है या कोई पुराना मतभेद दूर हो सकता है। सच्ची भावनाएं साझा करने से संबंध मजबूत होंगे।

डिस्क्लेमर (Disclaimer): यह दैनिक टैरो राशिफल कार्ड्स के संकेतों और ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित एक सामान्य पूर्वानुमान है। प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली, ग्रहों की स्थिति और टैरो कार्ड्स के प्रभाव अलग हो सकते हैं, इसलिए व्यक्तिगत परिणाम इन भविष्यवाणियों से भिन्न हो सकते हैं। किसी भी वित्तीय, करियर या स्वास्थ्य संबंधी बड़े निर्णय के लिए संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या ज्योतिषी से परामर्श अवश्य लें।