Daily Tarot Horoscope 23 February 2026 (आज का टैरो राशिफल 23 फरवरी 2026): फ्यूचर पंंचांग के अनुसार आज फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि सुबह 9 बजकर 9 मिनट तक है। साथ ही आज सोमवार का दिन है। आज मासिक कार्तिगाई, रवि योग, आडल योग, विडाल योग है। वहीं चंद्रमा मेष राशि में 10:12 पी एम तक तक संचऱण करेंगे। वहीं उसके बाद वृष राशि में संचरण करेंगे। तो ऐसे में कुछ राशियों को काम- कारोबार में जीवनसाथी का सहयोग प्राप्त होगा। साथ ही देश- विदेश की यात्रा कर सकते हैं। वहीं फंसा हुआ धन मिल सकता है। टैरो गुरु दीपाली रावतानी से जानें मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ से मीन तक का टैरो राशिफल…

मेष (स्ट्रेंथ)- (Aries Tarot Horoscope)

आज फाइव ऑफ कप्स यह दर्शाता है कि मेष जातक किसी पुराने पछतावे या भावनात्मक नुकसान को लेकर मन ही मन उलझे रह सकते हैं। कोई अधूरी उम्मीद या बीती बात बार-बार याद आ सकती है, जिससे मन भारी रहेगा। हालांकि, यह कार्ड यह भी याद दिलाता है कि सब कुछ समाप्त नहीं हुआ है। जो आपके पास अभी है, उसी पर ध्यान केंद्रित करें। जब आप अतीत को छोड़कर वर्तमान को अपनाते हैं, तभी भावनात्मक संतुलन और नई शुरुआत संभव होती है।

वृषभ (एट ऑफ पेंटाकल्स)- (Taurus Tarot Horoscope)

सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स आज सतर्कता बरतने की सलाह देता है। कार्यक्षेत्र में किसी की मंशा स्पष्ट न हो सकती है या कोई तथ्य आपसे छुपाया जा सकता है। निजी जीवन में भी आंख मूंदकर भरोसा करने से बचें। जरूरी कागज़ात, समझौते और बातचीत में सावधानी रखें। आज चुप रहकर निरीक्षण करना ही आपके हित में रहेगा।

मिथुन (द मैजिशियन)- (Gemini Tarot Horoscope)

आज द लवर्स का प्रभाव मिथुन राशि वालों को किसी अहम निर्णय के मोड़ पर ला सकता है। यह फैसला प्रेम, रिश्ते या जीवन की दिशा से जुड़ा हो सकता है। दिल और दिमाग के बीच संतुलन बनाना जरूरी है। अपनी मूल मान्यताओं को सामने रखकर निर्णय लें। खुलकर की गई बातचीत रिश्तों में नई स्पष्टता और भावनात्मक जुड़ाव ला सकती है।

कर्क (फोर ऑफ वांड्स)- (Cancer Tarot Horoscope)

द टावर अचानक बदलाव या अप्रत्याशित घटनाओं का संकेत देता है। कोई योजना अचानक बदल सकती है या कोई सच्चाई सामने आ सकती है, जो पहले असहज लगे। लेकिन यह बदलाव आवश्यक है, क्योंकि यह आपको कमजोर ढांचे से बाहर निकालकर मजबूत आधार देगा। डरने के बजाय इस परिवर्तन को स्वीकार करें—यही आगे बढ़ने का रास्ता बनेगा।

सिंह (क्वीन ऑफ वांड्स)- (Leo Tarot Horoscope)

आज थ्री ऑफ कप्स खुशियों और सामाजिक मेलजोल का संकेत दे रहा है। दोस्तों के साथ समय बिताने, किसी छोटी खुशी का जश्न मनाने या अच्छी खबर मिलने की संभावना है। यह दिन आपको यह याद दिलाता है कि जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए आनंद और हंसी भी जरूरी है। सकारात्मक ऊर्जा आपके आत्मविश्वास को और मजबूत करेगी।

कन्या (जस्टिस)- (Virgo Tarot Horoscope)

द मून आज भ्रम और भावनात्मक असमंजस की स्थिति बना सकता है। कन्या राशि के जातक किसी रिश्ते या स्थिति को लेकर जरूरत से ज्यादा सोच सकते हैं। हर बात वैसी नहीं होती जैसी दिखाई देती है। आज कोई भी बड़ा फैसला लेने से बचें। समय के साथ सच्चाई खुद सामने आएगी।

तुला (नाइट ऑफ कप्स)- (Libra Tarot Horoscope)

नाइट ऑफ कप्स रोमांस और भावनात्मक अभिव्यक्ति का संकेत देता है। किसी प्रिय से भावनात्मक संदेश, सरप्राइज या प्रस्ताव मिल सकता है। यह समय दिल की सुनने का है, न कि हर बात को तौलने का। जो भावनाएं सामने आएं, उन्हें सहज रूप से स्वीकार करें—यही रिश्तों को गहराई देगा।

वृश्चिक (डेथ)- (Scorpio Tarot Horoscope)

आज क्वीन ऑफ वांड्स वृश्चिक राशि वालों को आत्मविश्वास और आकर्षण से भर रही है। आप अपने विचार खुलकर रख पाएंगे और नेतृत्व की भूमिका में आ सकते हैं। कार्यक्षेत्र में आपकी मौजूदगी असर छोड़ेगी। बस ध्यान रखें कि आत्मविश्वास के साथ संयम और विनम्रता बनी रहे।

धनु (नाइन ऑफ वांड्स)- (Sagittrius Tarot Horoscope)

टेन ऑफ पेंटाकल्स परिवार, स्थिरता और सुरक्षा का संकेत देता है। घर-परिवार से जुड़ी कोई सकारात्मक खबर मिल सकती है। आर्थिक मामलों में संतुलन रहेगा। आज अपनों के साथ समय बिताने से मन को गहरी संतुष्टि मिलेगी।

मकर (किंग ऑफ पेंटाकल्स)- (Capricorn Tarot Horoscope)

थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स भावनात्मक पीड़ा या किसी पुराने जख्म के उभरने का संकेत देता है। किसी की बात आपको आहत कर सकती है या कोई पुरानी याद मन को दुखी कर सकती है। हालांकि, यह समय भावनाओं को स्वीकार कर उनसे सीखने का भी है। खुलकर बात करना आपको हल्का महसूस कराएगा।

कुंभ (टू ऑफ कप्स)- (Aquarius Tarot Horoscope)

फाइव ऑफ पेंटाकल्स आर्थिक मामलों में सावधानी बरतने की सलाह देता है। अनावश्यक खर्च से बचें। भावनात्मक रूप से भी खुद को अकेला महसूस कर सकते हैं, लेकिन याद रखें, मदद पास ही है। जरूरत पड़ने पर सहयोग मांगना कमजोरी नहीं है।

मीन (द मून)- (Pisces Tarot Horoscope)

आज फोर ऑफ वांड्स घर और परिवार में सुख-शांति का संकेत देता है। कोई शुभ अवसर, पारिवारिक खुशी या सुकून भरे पल मिल सकते हैं। यह समय आपको भावनात्मक रूप से स्थिर और सुरक्षित महसूस कराएगा। इन पलों को संजोकर रखें।

डिस्क्लेमर (Disclaimer): यह दैनिक टैरो राशिफल कार्ड्स के संकेतों और ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित एक सामान्य पूर्वानुमान है। प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली, ग्रहों की स्थिति और टैरो कार्ड्स के प्रभाव अलग हो सकते हैं, इसलिए व्यक्तिगत परिणाम इन भविष्यवाणियों से भिन्न हो सकते हैं। किसी भी वित्तीय, करियर या स्वास्थ्य संबंधी बड़े निर्णय के लिए संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या ज्योतिषी से परामर्श अवश्य लें। जनसत्ता इसकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं लेता।