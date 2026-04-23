Aaj Ka Tarot Rashifal 23 April 2026 (आज का टैरो राशिफल 23 अप्रैल 2026): वैशाख माह के शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि के साथ गुरुवार का दिन है। पंचांग के अनुसार, सप्तमी तिथि रात 08:49 बजे तक है। इसके बाद अष्टमी तिथि आरंभ हो जाएगी। इसके साथ ही आज पुनर्वसु, पुष्य नक्षत्र के साथ सुकर्मा, धृति योग का निर्माण हो रहा है। टैरो कार्ड्स के अनुसार, आज प्रगति शांत तरीके से हो रही है। धीरे-धीरे सीखना, धैर्य रखना और अपने भीतर बदलाव लाना आपको आगे बढ़ाएगा। जो प्रयास आप कर रहे हैं, उसका परिणाम समय के साथ स्पष्ट होगा। जानें टैरो गुरु दीपाली रावतानी से मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक टैरो राशिफल…

मेष टैरो राशिफल (Aries Tarot Horoscope)

आज टीमवर्क और सहयोग से सफलता मिलने का संकेत है। कार्यक्षेत्र में दूसरों के साथ मिलकर काम करना आपके लिए लाभकारी रहेगा। आप अपने कौशल को बेहतर बनाने की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं और किसी अनुभवी व्यक्ति से मार्गदर्शन भी मिल सकता है। रिश्तों में जिम्मेदारियां साझा करने से सामंजस्य बढ़ेगा। आर्थिक मामलों में धीरे-धीरे प्रगति होगी, विशेषकर संयुक्त प्रयासों से। दिन के अंत तक आपको महसूस होगा कि आपकी मेहनत भविष्य की मजबूत नींव तैयार कर रही है।

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वृषभ राशि (Taurus Tarot Horoscope)

आज भावनात्मक संतुष्टि और पारिवारिक खुशी का माहौल रहेगा। कार्यक्षेत्र में तनाव कम रहेगा और आप संतुलित तरीके से काम कर पाएंगे। परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिल सकता है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा। रिश्तों में सामंजस्य बढ़ेगा और पुराने मतभेद दूर हो सकते हैं। आर्थिक मामलों में स्थिरता बनी रहेगी और भविष्य की योजनाओं को लेकर आत्मविश्वास बढ़ेगा। शाम तक खुशी और संतोष का अनुभव होगा।

मिथुन राशि(Gemini Tarot Horoscope)

आज आपके पास अपनी योजनाओं को वास्तविकता में बदलने की शक्ति है। कार्यक्षेत्र में नए अवसर मिल सकते हैं, जहां आप अपनी प्रतिभा दिखा पाएंगे। संवाद आपकी ताकत बनेगा और आप लोगों को प्रभावित कर पाएंगे। रिश्तों में खुलकर बात करने से समझ बढ़ेगी। आर्थिक मामलों में समझदारी से योजना बनाने पर लाभ मिल सकता है। ध्यान रखें कि ऊर्जा को एक ही दिशा में केंद्रित करें। दिन के अंत तक आपको अपने प्रयासों का असर दिखाई देगा।

कर्क राशि (Cancer Tarot Horoscope)

आज आंतरिक साहस और धैर्य की आवश्यकता है। किसी स्थिति में भावनात्मक प्रतिक्रिया देने के बजाय शांत रहकर काम करना बेहतर रहेगा। कार्यक्षेत्र में संयम और निरंतरता से आप चुनौतियों को पार कर लेंगे। रिश्तों में नरम व्यवहार और समझदारी से स्थिति बेहतर होगी। आर्थिक मामलों में अनुशासन जरूरी है। दिन के अंत तक आप खुद को पहले से अधिक मजबूत महसूस करेंगे।

सिंह राशि (Leo Tarot Horoscope)

आज प्रतिस्पर्धा या हल्की बहस की स्थिति बन सकती है। कार्यक्षेत्र में अपनी क्षमता साबित करने का अवसर मिलेगा। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी, लेकिन अनावश्यक विवाद से बचें। रिश्तों में छोटी गलतफहमी हो सकती है, इसलिए धैर्य रखें। आर्थिक मामलों में दूसरों से तुलना करने से बचें। शाम तक आप महसूस करेंगे कि चुनौतियों ने आपको मजबूत बनाया है।

कन्या राशि (Virgo Tarot Horoscope)

आज आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास बढ़ेगा। आपके पुराने प्रयासों का परिणाम मिलने लगेगा। कार्यक्षेत्र में आप स्वतंत्र रूप से काम करना पसंद करेंगे। रिश्तों में व्यक्तिगत स्पेस बनाए रखना संतुलन देगा। आर्थिक मामलों में स्थिरता बढ़ेगी और आप खुद पर खर्च करने का विचार कर सकते हैं। दिन के अंत तक संतोष और आत्मविश्वास महसूस होगा।

तुला राशि (Libra Tarot Horoscope)

आज रचनात्मकता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपके नए विचार सराहे जा सकते हैं। रिश्तों में अपनापन और देखभाल बढ़ेगी। यह समय अपने आसपास के माहौल को बेहतर बनाने का है। आर्थिक मामलों में धीरे-धीरे प्रगति होगी। शाम तक खुशी और संतुलन बना रहेगा।

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वृश्चिक राशि (Scorpio Tarot Horoscope)

आज गहरा परिवर्तन शुरू हो सकता है। कोई पुरानी स्थिति खत्म होकर नई शुरुआत का रास्ता बनाएगी। कार्यक्षेत्र में आप पुराने तरीके छोड़कर नई दिशा अपनाने का विचार कर सकते हैं। रिश्तों में भावनात्मक स्पष्टता आएगी। आर्थिक मामलों में प्राथमिकताओं पर पुनर्विचार करें। शाम तक आपको नई दृष्टि मिलेगी।

धनु राशि (Sagittarius Tarot Horoscope)

आज भाग्य का साथ मिल सकता है। अचानक कोई सकारात्मक अवसर सामने आ सकता है। कार्यक्षेत्र में परिस्थितियां आपके पक्ष में बदल सकती हैं। रिश्तों में सुखद बदलाव आएगा। आर्थिक मामलों में सुधार के संकेत हैं, लेकिन अति आत्मविश्वास से बचें। दिन के अंत तक आपको लगेगा कि चीजें सही दिशा में बढ़ रही हैं।

मकर राशि (Capricorn Tarot Horoscope)

आज स्थिरता और आर्थिक मजबूती का संकेत है। कार्यक्षेत्र में आपकी व्यावहारिक सोच सफलता दिलाएगी। आप लंबी अवधि की योजनाओं पर ध्यान दे सकते हैं। रिश्तों में भरोसा और सुरक्षा का भाव बढ़ेगा। आर्थिक मामलों में निवेश या बचत के लिए दिन अनुकूल है। शाम तक आत्मविश्वास और संतुलन बना रहेगा।

कुंभ राशि (Aquarius Tarot Horoscope)

आज रचनात्मकता और भावनात्मक संवेदनशीलता बढ़ेगी। कार्यक्षेत्र में नए विचार सामने आएंगे। रिश्तों में खुलापन और अपनापन बढ़ेगा। आर्थिक मामलों में भावनाओं में बहकर निर्णय लेने से बचें। दिन के अंत तक प्रेरणा और मानसिक शांति महसूस होगी।

मीन राशि (Pisces Tarot Horoscope)

आज आपकी अंतर्ज्ञान शक्ति मजबूत रहेगी। कार्यक्षेत्र में शांत रहकर स्थिति को समझना बेहतर रहेगा। रिश्तों में भावनात्मक गहराई

बढ़ेगी। आर्थिक मामलों में जल्दबाज़ी से बचें और अपनी अंदर की आवाज़ सुनें। ध्यान या आत्मचिंतन से स्पष्टता मिलेगी। शाम तक मानसिक संतुलन बना रहेगा।

डिस्क्लेमर (Disclaimer): यह दैनिक टैरो राशिफल कार्ड्स के संकेतों और ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित एक सामान्य पूर्वानुमान है। प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली, ग्रहों की स्थिति और टैरो कार्ड्स के प्रभाव अलग हो सकते हैं, इसलिए व्यक्तिगत परिणाम इन भविष्यवाणियों से भिन्न हो सकते हैं। किसी भी वित्तीय, करियर या स्वास्थ्य संबंधी बड़े निर्णय के लिए संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या ज्योतिषी से परामर्श अवश्य लें।