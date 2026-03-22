Aaj Ka Tarot Rashifal 22 March 2026 (आज का टैरो राशिफल 22 मार्च 2026): चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के साथ रविवार का दिन है। आज चैत्र नवरात्रि के चौथे दिन मां कुष्मांडा की पूजा की जाएगी। इसके अलावा आज विनायक चतुर्थी का व्रत रखा जाएगा। टैरो कार्ड्स के अनुसार, आज कुछ राशि के जातकों को लाभ मिल सकता है। टैरो गुरु दीपाली रावतानी से जानें मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ से मीन तक का टैरो राशिफल…

मेष टैरो राशिफल (Aries Tarot Horoscope)

आज आपके पास परिस्थितियों को अपने पक्ष में बदलने की मजबूत क्षमता है। द मैजिशियन बताता है कि आपके पास जरूरी कौशल, संसाधन और आत्मविश्वास पहले से मौजूद हैं। आज आपके विचार, शब्द और कर्म एक दिशा में काम कर सकते हैं, इसलिए ध्यान और स्पष्टता बनाए रखना जरूरी है। किसी नए काम की शुरुआत, योजना बनाने या महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए दिन अनुकूल है। खुद की क्षमता पर भरोसा रखें।

वृषभ राशि (Taurus Tarot Horoscope)

आज आपका ध्यान स्थिरता, आर्थिक सुरक्षा और व्यावहारिक फैसलों पर रहेगा। किंग ऑफ पेंटाकल्स समझदारी से धन प्रबंधन, जिम्मेदारी और दूरदर्शिता का संकेत देता है। करियर, निवेश या भविष्य की योजनाओं को लेकर आप गंभीरता से सोच सकते हैं। आपके फैसले दूसरों के लिए भी भरोसे का कारण बन सकते हैं। धैर्य और संतुलन के साथ लिया गया निर्णय आगे चलकर लाभ देगा।

मिथुन राशि (Gemini Tarot Horoscope)

आज का दिन तेज गति और सक्रिय सोच वाला हो सकता है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स अचानक फैसलों, तेज बातचीत और जल्दी प्रतिक्रिया देने की स्थिति का संकेत देता है। आप अपनी बात स्पष्ट रूप से रखना चाहेंगे, लेकिन जल्दबाजी से गलतफहमी हो सकती है। बोलने से पहले थोड़ा सोचें। संतुलित सोच आपको सही दिशा में आगे बढ़ाएगी।

कर्क राशि (Cancer Tarot Horoscope)

आज भावनात्मक संतोष और पारिवारिक खुशी का दिन हो सकता है। टेन ऑफ कप्स रिश्तों में सामंजस्य, अपनापन और मानसिक शांति का संकेत देता है। परिवार या करीबी लोगों के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा। यदि हाल में कोई तनाव रहा हो तो उसमें भी सुधार हो सकता है। यह कार्ड जीवन की छोटी-छोटी खुशियों की कद्र करने की सलाह देता है।

सिंह राशि (Leo Tarot Horoscope)

आज नेतृत्व, आत्मविश्वास और दूरदर्शिता आपकी ताकत बन सकती है। किंग ऑफ वॉन्ड्स रचनात्मकता और साहस के साथ आगे बढ़ने का संकेत देता है। कार्यक्षेत्र में आप जिम्मेदारी संभाल सकते हैं या किसी महत्वपूर्ण फैसले में अग्रणी भूमिका निभा सकते हैं। आत्मविश्वास के साथ काम करें, लेकिन सहयोग की भावना भी बनाए रखें।

कन्या राशि (Virgo Tarot Horoscope)

आज सफलता सहयोग और टीमवर्क से मिलेगी। थ्री ऑफ पेंटाकल्स बताता है कि दूसरों के साथ मिलकर काम करने से बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। किसी समूह परियोजना में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। दूसरों की राय सुनना और अनुभव साझा करना आपके लिए लाभदायक रहेगा।

तुला राशि (Libra Tarot Horoscope)

आज सच और संतुलन की स्थिति बन सकती है। जस्टिस कार्ड संकेत देता है कि किसी मामले में स्पष्टता आएगी या कोई निर्णय निष्पक्ष तरीके से सामने आएगा। यह समय ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ निर्णय लेने का है। अपने कर्मों के प्रति सजग रहें, क्योंकि उनका परिणाम भी उसी अनुसार मिलेगा।

वृश्चिक राशि (Scorpio Tarot Horoscope)

आज आपके जीवन में किसी महत्वपूर्ण बदलाव की शुरुआत हो सकती है। डेथ कार्ड पुराने अध्याय के अंत और नई शुरुआत का संकेत देता है। कोई पुरानी आदत, सोच या स्थिति अब समाप्त हो सकती है, जिससे आगे बढ़ने का रास्ता साफ होगा। बदलाव को स्वीकार करना आपके लिए सकारात्मक साबित होगा।

धनु राशि (Sagittarius Tarot Horoscope)

आज संतुलन और धैर्य बनाए रखना जरूरी रहेगा। टेम्परेंस कार्ड बताता है कि जल्दबाजी के बजाय सोच-समझकर कदम उठाने से स्थिति बेहतर बनेगी। जीवन के अलग-अलग पहलुओं में संतुलन बनाकर चलना आपके लिए लाभकारी रहेगा।

मकर राशि (Capricorn Tarot Horoscope)

आज नेतृत्व, अनुशासन और जिम्मेदारी का समय है। द एम्परर कार्ड संकेत देता है कि आपको किसी स्थिति में मजबूत निर्णय लेना पड़ सकता है। कार्यक्षेत्र या परिवार से जुड़े मामलों में आपकी भूमिका अहम हो सकती है। समझदारी और संतुलन के साथ लिए गए फैसले आगे चलकर मजबूत आधार बनेंगे।

कुंभ राशि (Aquarius Tarot Horoscope)

आज आपके सामने नई शुरुआत का अवसर आ सकता है। द फूल कार्ड नए अनुभव, साहस और स्वतंत्रता का संकेत देता है। किसी नए रास्ते पर कदम रखने का विचार बन सकता है। डर या संकोच छोड़कर आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना आपके लिए फायदेमंद रहेगा।

मीन राशि (Pisces Tarot Horoscope)

आज आपकी अंतर्ज्ञान शक्ति काफी मजबूत रहेगी। द हाई प्रीस्टेस कार्ड भीतर की आवाज सुनने और शांत रहकर परिस्थितियों को समझने की सलाह देता है। जल्दबाजी में निर्णय लेने के बजाय धैर्य रखें और अपनी अंतर्ज्ञान पर भरोसा करें। सही समय पर सही बात स्पष्ट हो जाएगी।

डिस्क्लेमर (Disclaimer): यह दैनिक टैरो राशिफल कार्ड्स के संकेतों और ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित एक सामान्य पूर्वानुमान है। प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली, ग्रहों की स्थिति और टैरो कार्ड्स के प्रभाव अलग हो सकते हैं, इसलिए व्यक्तिगत परिणाम इन भविष्यवाणियों से भिन्न हो सकते हैं। किसी भी वित्तीय, करियर या स्वास्थ्य संबंधी बड़े निर्णय के लिए संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या ज्योतिषी से परामर्श अवश्य लें।