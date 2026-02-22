Daily Tarot Horoscope 22 February 2026 (आज का टैरो राशिफल 22 फरवरी 2026): फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि तिथि के साथ रविवार का दिन है। इसके साथ ही आज स्कंद षष्ठी का व्रत रखा जा रहा है। इसके अलावा आज शुक्ल, ब्रह्म के साथ सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। आज का दिन कुछ राशियों के लिए नई उम्मीदें लेकर आया है, तो कुछ के लिए संभलकर चलने का संकेत दे रहा है। कार्ड्स के अनुसार, मेष राशि वालों को आज भरपूर आत्मविश्वास मिलेगा, वहीं वृषभ और कन्या राशि के जातकों के लिए आर्थिक और करियर के मोर्चे पर मेहनत रंग लाने वाली है। रिश्तों के मामले में कर्क और तुला के लिए आज का दिन विशेष है। आइए टैरो गुरु दीपाली रावतानी से जानते हैं मेष से लेकर मीन तक की सभी 12 राशियों के लिए ‘द सन’, ‘द लवर्स’ और ‘द स्टार’ जैसे कार्ड्स क्या प्रभाव डालते हैं। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक टैरो राशिफल…

मेष (द सन)- (Aries Tarot Horoscope)

आज का दिन आपके लिए रोशनी, आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रहेगा। ‘द सन’ संकेत देता है कि जिन बातों को लेकर मन में भ्रम था, अब वे स्पष्ट होती नजर आएंगी। कार्यक्षेत्र में आपकी पहल और उत्साह सराहे जाएंगे। सामाजिक जीवन में आपकी उपस्थिति आकर्षण का केंद्र बन सकती है। यह समय है अपने विचार खुलकर रखने का और अपनी उपलब्धियों का जश्न मनाने का। आपकी सच्चाई और गर्मजोशी दूसरों को प्रेरित करेगी।

वृषभ ( नाइन ऑफ पेंटाकल्स)- (Taurus Tarot Horoscope)

आज आत्मनिर्भरता और संतोष की भावना मजबूत रहेगी। आर्थिक स्थिति में स्थिरता और अपने परिश्रम का फल मिलने का संकेत है। आप अपनी उपलब्धियों पर गर्व महसूस करेंगे। यह दिन खुद को रिवॉर्ड देने का है। चाहे वह आराम हो, कोई छोटी खुशी या आत्मचिंतन का समय। आपके आत्मविश्वास में शांत परिपक्वता झलकेगी।

मिथुन (फाइव ऑफ वांड्स)- (Gemini Tarot Horoscope)

आज प्रतिस्पर्धा या विचारों में मतभेद सामने आ सकते हैं। छोटी-छोटी बहसों से बचें और अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाएं। हर चुनौती का सीधा सामना करना जरूरी नहीं, कभी-कभी धैर्य भी जीत दिलाता है। सीखने की भावना अपनाएं, इससे अनुभव और समझ दोनों बढ़ेंगे।

कर्क ( ऐस ऑफ कप्स)- (Cancer Tarot Horoscope)

भावनात्मक रूप से नया आरंभ संभव है। दिल से जुड़ी बातें साफ होंगी और पुराने घाव भरने लगेंगे। प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी या कोई नई भावनात्मक शुरुआत हो सकती है। आत्म-प्रेम और ध्यान के लिए भी यह शुभ दिन है।

सिंह (सिक्स ऑफ पेंटाकल्स)- (Leo Tarot Horoscope)

देने और पाने का संतुलन आज महत्वपूर्ण रहेगा। आप किसी की मदद कर सकते हैं या अचानक सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। रिश्तों में उदारता और निष्पक्षता अपनाएं। सच्चे दिल से की गई मदद कई गुना होकर लौटती है।

कन्या (एट ऑफ पेंटाकल्स)- (Virgo Tarot Horoscope)

काम पर फोकस और मेहनत रंग लाएगी। आज का दिन अपने कौशल को निखारने और लंबी अवधि की योजना पर काम करने का है। छोटे-छोटे प्रयास भी भविष्य में बड़ी सफलता का आधार बनेंगे। अनुशासन ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है।

तुला (द लवर्स)- (Libra Tarot Horoscope)

आज दिल से जुड़े फैसले सामने आ सकते हैं। रिश्तों में ईमानदारी और स्पष्ट संवाद जरूरी रहेगा। किसी महत्वपूर्ण निर्णय में अपने मूल्यों और भावनाओं को प्राथमिकता दें। सच्चाई से लिया गया निर्णय शांति देगा।

वृश्चिक (द टावर)- (Scorpio Tarot Horoscope)

अचानक बदलाव या खुलासा हो सकता है। जो आधार कमजोर था, वह टूट सकता है, लेकिन यह भविष्य के लिए मजबूत नींव तैयार करेगा। बदलाव को स्वीकारें। यही आगे बढ़ने का रास्ता है।

धनु (नाइट ऑफ कप्स)- (Sagittrius Tarot Horoscope)

आज रोमांस और रचनात्मकता का रंग गहरा रहेगा। दिल की बात कहने का साहस मिलेगा। कला, संगीत या लेखन में रुचि बढ़ सकती है। भावनाओं को सम्मान दें, वे आपको सही दिशा दिखाएंगी।

मकर ( थ्री ऑफ पेंटाकल्स)- (Capricorn Tarot Horoscope)

टीमवर्क और सहयोग से सफलता मिलेगी। आपकी मेहनत को पहचान मिलेगी। साथ मिलकर काम करने से नए अवसर खुल सकते हैं।

कुंभ (एट ऑफ स्वॉर्ड्स)- (Aquarius Tarot Horoscope)

मन में भ्रम या असुरक्षा की भावना आ सकती है। याद रखें, ये सीमाएं अधिकतर मानसिक हैं। नजरिया बदलते ही रास्ता साफ दिखेगा। आत्मविश्वास जगाएं।

मीन (द स्टार)- (Pisces Tarot Horoscope)

उम्मीद और सुकून का दिन है। मन में शांति और भविष्य के प्रति भरोसा मजबूत होगा। आध्यात्मिक जुड़ाव और आत्मचिंतन लाभकारी रहेगा। आपके सपने धीरे-धीरे साकार होने की ओर बढ़ रहे हैं।

डिस्क्लेमर (Disclaimer): यह दैनिक टैरो राशिफल कार्ड्स के संकेतों और ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित एक सामान्य पूर्वानुमान है। प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली, ग्रहों की स्थिति और टैरो कार्ड्स के प्रभाव अलग हो सकते हैं, इसलिए व्यक्तिगत परिणाम इन भविष्यवाणियों से भिन्न हो सकते हैं। किसी भी वित्तीय, करियर या स्वास्थ्य संबंधी बड़े निर्णय के लिए संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या ज्योतिषी से परामर्श अवश्य लें। जनसत्ता इसकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं लेता।