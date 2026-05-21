Aaj Ka Tarot Rashifal 21 May 2026: ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के साथ गुरुवार का दिन है। इसके साथ ही आज गुरु पुष्य नक्षत्र के साथ अमृतसिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। टैरो कार्ड्स संकेत दे रहे हैं कि आज नई शुरुआत, भावनात्मक संतुलन, खुशियाँ, कर्मिक बदलाव और जीवन में सकारात्मक मोड़ की ओर संकेत कर रही है। यह दिन कई राशियों के लिए उत्साह और सफलता लेकर आएगा, जबकि कुछ के लिए यह समय पुराने भावनात्मक बोझ को छोड़कर आगे बढ़ने का है। टैरो गुरु दीपाली रावतानी से जानें 12 राशियों का आज का टैरो राशिफल…

मेष टैरो राशिफल (Aries Tarot Horoscope)

मेष राशि के लिए आज नई शुरुआत और प्रेरणा का दिन है। कोई नया अवसर, विचार या प्रोजेक्ट आपके जीवन में उत्साह भर सकता है। आपकी ऊर्जा बहुत रचनात्मक और तेज़ रहेगी। यह समय किसी नए काम की शुरुआत के लिए बेहद अनुकूल है। हालांकि, शुरुआत के साथ योजना बनाना भी जरूरी है, ताकि यह ऊर्जा सही दिशा में लगे।

वृषभ टैरो राशिफल(Taurus Tarot Horoscope)

वृषभ राशि के लिए आज घरेलू सुख, स्थिरता और आत्मिक संतुलन का दिन है। आप अपने परिवार और घर के वातावरण में आराम और सुरक्षा महसूस करेंगे। आर्थिक स्थिति भी संतुलित बनी रहेगी। यह दिन अपने जीवन की छोटी-छोटी खुशियों को महसूस करने और उन्हें महत्व देने का है।

मिथुन टैरो राशिफल(Gemini Tarot Horoscope)

मिथुन राशि के लिए आज बेहद शक्तिशाली ऊर्जा है। आपके विचार और शब्द आज बहुत प्रभावशाली रहेंगे। आप किसी भी स्थिति को अपने पक्ष में मोड़ने की क्षमता रखते हैं। यह दिन आपकी प्रतिभा को सामने लाने का है। यदि आप फोकस के साथ काम करें, तो बड़ी सफलता संभव है।

कर्क टैरो राशिफल( Cancer Tarot Horoscope)

कर्क राशि के लिए आज भावनात्मक ठहराव का दिन हो सकता है। आप किसी चीज़ से संतुष्ट न महसूस करें या मन थोड़ा उदास रह सकता है। लेकिन यह स्थिति आपको यह समझने का मौका देती है कि असली प्राथमिकता क्या है। आसपास कोई अच्छा अवसर मौजूद हो सकता है, जिसे आपको पहचानने की जरूरत है।

सिंह टैरो राशिफल(Leo Tarot Horoscope)

सिंह राशि के लिए आज अत्यंत शुभ और सकारात्मक दिन है। खुशी, सफलता और आत्मविश्वास बढ़ेगा। कोई अच्छी खबर या उपलब्धि मिल सकती है। यह दिन ऊर्जा और उत्साह से भरपूर रहेगा। आप खुद को बहुत हल्का और खुश महसूस करेंगे।

कन्या टैरो राशिफल(Virgo Tarot Horoscope)

कन्या राशि के लिए आज सत्य, संतुलन और निर्णय का दिन है। किसी मामले में न्याय या स्पष्टता मिल सकती है। यदि आपने ईमानदारी से काम किया है, तो परिणाम आपके पक्ष में रहेंगे। यह दिन सोच-समझकर और निष्पक्ष निर्णय लेने का है।

तुला टैरो राशिफल(Libra Tarot Horoscope)

तुला राशि के लिए आज भावनात्मक जुड़ाव और रोमांटिक ऊर्जा का दिन है। कोई व्यक्ति अपने दिल की बात कह सकता है या कोई भावनात्मक संदेश मिल सकता है। रिश्तों में कोमलता और समझ बढ़ेगी। लेकिन भावनाओं के साथ वास्तविकता का संतुलन बनाए रखना जरूरी है।

वृश्चिक टैरो राशिफल(Scorpio Tarot Horoscope)

वृश्चिक राशि के लिए आज भावनात्मक रूप से आगे बढ़ने का समय है। आप किसी ऐसी स्थिति को छोड़ सकते हैं जो अब आपको संतोष नहीं दे रही। यह निर्णय कठिन हो सकता है, लेकिन यह आपके आत्मिक विकास के लिए जरूरी है। पुराने भावनात्मक बोझ को छोड़ना आज आपके लिए फायदेमंद रहेगा।

धनु टैरो राशिफल(Sagittarius Tarot Horoscope)

धनु राशि के लिए आज भाग्य का पहिया घूम रहा है। अचानक सकारात्मक बदलाव या नए अवसर सामने आ सकते हैं। यह दिन आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। लचीलापन रखें और बदलाव को अपनाएं — यही आपके लिए सफलता की कुंजी है।

मकर टैरो राशिफल(Capricorn Tarot Horoscope)

मकर राशि के लिए आज आर्थिक स्थिरता और पारिवारिक सुख का दिन है। परिवार से सहयोग मिलेगा और भविष्य को लेकर सुरक्षा की भावना बढ़ेगी। यह दिन दीर्घकालिक योजनाओं और मजबूत आधार बनाने के लिए अनुकूल है।

कुंभ टैरो राशिफल(Aquarius Tarot Horoscope)

कुंभ राशि के लिए आज सामाजिक खुशी और उत्सव का दिन है। दोस्तों और प्रियजनों के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा। यह दिन सकारात्मक ऊर्जा, खुशी और हल्केपन से भरा रहेगा।

मीन टैरो राशिफल (Pisces Tarot Horoscope)

मीन राशि के लिए आज भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से बहुत सुंदर दिन है। नई भावनात्मक शुरुआत संभव है। दिल में शांति और खुशी बढ़ेगी। यह समय प्रेम, करुणा और आत्मिक संतुलन का है।

21 मई 2026 का समग्र संदेश

आज का दिन नई शुरुआत, भावनात्मक उपचार, खुशी, भाग्य परिवर्तन और सकारात्मक ऊर्जा का है। कई राशियों के लिए यह राहत और सफलता का समय है, जबकि कुछ के लिए पुराने भावनात्मक बोझ से मुक्ति का संकेत है। आज का सबसे बड़ा संदेश है — जो आपके विकास के लिए है, उसे अपनाएं और जो रुकावट है, उसे छोड़ दें।