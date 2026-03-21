Aaj Ka Tarot Rashifal 21 March 2026 (आज का टैरो राशिफल 21 मार्च 2026): चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि के साथ शनिवार का दिन है। आज चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा की जाएगी। इसके अलावा आज मत्स्य जयंती, गणगौर पूजा की जाएगी। टैरो कार्ड्स के अनुसार, आज का दिन कुछ राशि के जातकों के जीवन में खुशियां ला सकता है। नया जुनून, प्रेरणा के साथ नए अवसर मिल सकते हैं। टैरो गुरु दीपाली रावतानी से जानें मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ से मीन तक का टैरो राशिफल…

मेष टैरो राशिफल (Aries Tarot Horoscope)

आज आपके लिए नई शुरुआत की मजबूत ऊर्जा लेकर आया है। ऐस ऑफ वॉन्ड्स जुनून, प्रेरणा और नए अवसरों का संकेत देता है। किसी नए प्रोजेक्ट, रिश्ते या लक्ष्य को शुरू करने की प्रेरणा मिल सकती है। यह समय पहल करने और साहस के साथ आगे बढ़ने का है। अधिक सोचने या हिचकिचाने से मौके हाथ से निकल सकते हैं। अपने भीतर की ऊर्जा पर भरोसा रखें और आत्मविश्वास के साथ कदम बढ़ाएं।

वृषभ राशि (Taurus Tarot Horoscope)

आज आपका ध्यान स्थिरता, आराम और जीवन की वास्तविक जरूरतों पर रहेगा। क्वीन ऑफ पेंटाकल्स घर-परिवार, आर्थिक संतुलन और सुरक्षा से जुड़ी ऊर्जा का संकेत देती है। आप परिवार की जिम्मेदारियों को संभालने या वित्तीय योजनाओं पर ध्यान दे सकते हैं। साथ ही यह कार्ड खुद का ख्याल रखने की भी सलाह देता है। व्यावहारिक फैसले भविष्य में लाभ देंगे।

मिथुन राशि (Gemini Tarot Horoscope)

आज आपका दिमाग तेज और सक्रिय रहेगा। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स तेज संचार, अचानक फैसलों और जल्दबाजी का संकेत देता है। आप अपनी बात तुरंत कहने या जल्दी निर्णय लेने की इच्छा महसूस कर सकते हैं। हालांकि बिना सोचे-समझे प्रतिक्रिया देने से गलतफहमी हो सकती है। बोलने से पहले थोड़ा ठहरना बेहतर रहेगा।

कर्क राशि (Cancer Tarot Horoscope)

आज का दिन भावनात्मक रूप से बेहद संतोषजनक रह सकता है। टेन ऑफ कप्स रिश्तों में खुशी, परिवार का साथ और भावनात्मक संतुलन का संकेत देता है। अपनों के साथ समय बिताने या पुराने मतभेद दूर होने की संभावना है। यह कार्ड जीवन में संतोष और कृतज्ञता की भावना बनाए रखने की सलाह देता है।

सिंह राशि (Leo Tarot Horoscope)

आज का दिन आपके लिए खुशी, आत्मविश्वास और सफलता लेकर आ सकता है। द सन कार्ड स्पष्टता और सकारात्मकता का प्रतीक है। कार्यक्षेत्र में सराहना मिल सकती है या कोई अच्छी खबर मिल सकती है। आपकी ऊर्जा और रचनात्मकता भी बढ़ेगी। खुद को खुलकर व्यक्त करने का यह अच्छा समय है।

कन्या राशि (Virgo Tarot Horoscope)

आज प्रगति सहयोग और टीमवर्क से मिलेगी। थ्री ऑफ पेंटाकल्स सामूहिक प्रयास और नई सीख का संकेत देता है। आप किसी समूह के साथ मिलकर काम कर सकते हैं या दूसरों की सलाह से अपने काम को बेहतर बना सकते हैं। सहयोग से सफलता मिलने की संभावना है।

तुला राशि (Libra Tarot Horoscope)

आज सच, संतुलन और न्याय की ऊर्जा सक्रिय रहेगी। जस्टिस कार्ड बताता है कि स्थितियां ईमानदारी और सही फैसलों के आधार पर स्पष्ट हो सकती हैं। किसी महत्वपूर्ण निर्णय या स्थिति में सच्चाई सामने आ सकती है। यह कार्ड आपको खुद के प्रति भी ईमानदार रहने की सलाह देता है।

वृश्चिक राशि (Scorpio Tarot Horoscope)

आज आपके जीवन में किसी बड़े बदलाव की शुरुआत हो सकती है। डेथ कार्ड किसी अध्याय के अंत और नई शुरुआत का संकेत देता है। कोई पुरानी आदत, सोच या स्थिति अब खत्म होने के कगार पर हो सकती है। बदलाव को स्वीकार करना आपके लिए नई संभावनाओं के द्वार खोल सकता है।

धनु राशि (Sagittarius Tarot Horoscope)

आज संतुलन और धैर्य बनाए रखना जरूरी रहेगा। टेम्परेंस कार्ड बताता है कि जल्दबाजी से बचकर सोच-समझकर निर्णय लेने से लाभ मिलेगा। जीवन के अलग-अलग पहलुओं में संतुलन बनाकर चलना आपके लिए बेहतर रहेगा।

मकर राशि (Capricorn Tarot Horoscope)

आज नेतृत्व, अनुशासन और जिम्मेदारी की ऊर्जा आपके साथ रहेगी। द एम्परर कार्ड बताता है कि आपको किसी स्थिति में मजबूत निर्णय लेने पड़ सकते हैं। करियर या पारिवारिक मामलों में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। आत्मविश्वास और संतुलन के साथ निर्णय लेना लाभकारी रहेगा।

कुंभ राशि (Aquarius Tarot Horoscope)

आज आपके सामने नई शुरुआत का अवसर आ सकता है। द फूल कार्ड नए अनुभवों, साहस और स्वतंत्रता का संकेत देता है। आप किसी नए रास्ते पर कदम रखने का विचार कर सकते हैं। डर या अधिक सोच से बचकर आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना बेहतर रहेगा।

मीन राशि (Pisces Tarot Horoscope)

आज आपकी अंतर्ज्ञान शक्ति काफी मजबूत रहेगी। द हाई प्रीस्टेस कार्ड आत्मचिंतन और भीतर की आवाज सुनने की सलाह देता है। किसी स्थिति की गहराई को समझने के लिए शांत रहकर सोचें। जल्दबाजी में निर्णय लेने के बजाय अपनी अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना बेहतर रहेगा।

डिस्क्लेमर (Disclaimer): यह दैनिक टैरो राशिफल कार्ड्स के संकेतों और ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित एक सामान्य पूर्वानुमान है। प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली, ग्रहों की स्थिति और टैरो कार्ड्स के प्रभाव अलग हो सकते हैं, इसलिए व्यक्तिगत परिणाम इन भविष्यवाणियों से भिन्न हो सकते हैं। किसी भी वित्तीय, करियर या स्वास्थ्य संबंधी बड़े निर्णय के लिए संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या ज्योतिषी से परामर्श अवश्य लें।