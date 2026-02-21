Aaj Ka Tarot Horoscope 21 February 2026 (आज का टैरो राशिफल 21 फरवरी 2026): आज 21 फरवरी 2026 का टैरो राशिफल: टैरो गुरु दीपाली रावतानी के अनुसार, मेष राशि के लिए स्पष्टता, वृषभ के लिए मार्गदर्शन, मिथुन के लिए भ्रम से बचने की सलाह है। कर्क के लिए भावनात्मक समझ, सिंह के लिए जोश, कन्या के लिए टीमवर्क, तुला के लिए संतुलन, वृश्चिक के लिए खुशी, धनु के लिए नई शुरुआत, मकर के लिए धैर्य, कुंभ के लिए उत्साह और मीन के लिए सफलता का दिन है।

फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के साथ शनिवार का दिन है। पंचांग के अनुसार, चतुर्थी तिथि दोपहर 1 बजकर 1 मिनट तक रहने वाली है। इसके बाद पंचमी तिथि आरंभ हो जाएगी। इसके अलावा आज रेवती, अश्विनी नक्षत्र के साथ शुभ, रवि, सर्वार्थ सिद्धि और अमृत सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। टैरो गुरु दीपाली रावतानी के अनुसार टैरो कार्ड्स के आधार पर आज का दिन कई राशि के जातकों के लिए लाभकारी हो सकता है। टैरो गुरु दीपाली रावतानी से जानें मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ से मीन तक का टैरो राशिफल…

मेष – ऐस ऑफ स्वॉर्ड्स (Ace of Swords)

आज आपके जीवन में स्पष्टता की तेज किरण प्रवेश कर रही है। लंबे समय से जिस उलझन या दुविधा में फंसे थे, उसका समाधान अचानक सामने आ सकता है। यह “लाइटबल्ब मोमेंट” आपको सच्चाई का सामना करने और सही निर्णय लेने की ताकत देगा। मन की बात साफ और ईमानदारी से रखें। नए बौद्धिक प्रोजेक्ट शुरू करने या किसी कठिन बातचीत को सुलझाने के लिए दिन अनुकूल है। सच आपको आज आज़ादी दिलाएगा।

वृषभ – द हायरोफैंट (The Hierophant)

आज आप मार्गदर्शन और स्थिरता की तलाश में रह सकते हैं। परंपरा, अनुभवी व्यक्ति की सलाह या आध्यात्मिक अभ्यास से आपको दिशा मिलेगी। यह समय प्रयोग करने का नहीं, बल्कि स्थापित नियमों और मूल्यों का पालन करने का है। किसी गुरु, वरिष्ठ या परिवार के बुजुर्ग की सलाह आपके लिए लाभकारी साबित होगी। परंपराओं से जुड़कर आप मन की शांति और सुरक्षा का अनुभव करेंगे।

मिथुन – सेवन ऑफ कप्स (Seven of Cups)

आज आपके सामने कई विकल्प होंगे, जो उत्साह के साथ भ्रम भी पैदा कर सकते हैं। हर चमकती चीज सोना नहीं होती। इस बात को याद रखें। ज्यादा सोच-विचार में उलझकर निर्णय टालना नुकसानदेह हो सकता है। प्राथमिकताएं स्पष्ट करें और वही चुनें जो आपके असली लक्ष्य से मेल खाता हो। फोकस बनाए रखने से भ्रम दूर होगा और सही दिशा मिलेगी।

कर्क – क्वीन ऑफ कप्स (Queen of Cups)

आज आपकी भावनात्मक समझ आपकी सबसे बड़ी ताकत है। आप अपने और दूसरों के मन की बात सहजता से समझ पाएंगे। लोग आपसे सलाह या सहारा लेने आ सकते हैं। सहानुभूति और प्रेम से दिया गया समर्थन रिश्तों को गहरा करेगा। अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा रखें। दिल से लिया गया निर्णय आपको संतोष देगा।

सिंह – नाइट ऑफ वांड्स (Knight of Wands)

आज ऊर्जा और जोश से भरपूर दिन है। कोई नया प्रोजेक्ट या रोमांचक योजना शुरू करने का सही समय है। यदि लंबे समय से किसी कदम का इंतजार कर रहे थे, तो अब देर न करें। हालांकि, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित रखें ताकि जल्दबाजी से बचा जा सके। गति और साहस आपको बड़ी उपलब्धि दिला सकते हैं।

कन्या – थ्री ऑफ पेंटाकल्स (Three of Pentacles)

आज सफलता टीमवर्क में छिपी है। सहयोग और सामूहिक प्रयास से बेहतर परिणाम मिलेंगे। अपने विचार स्पष्ट रूप से रखें और दूसरों की राय भी सुनें। ऑफिस या घर के किसी प्रोजेक्ट में मिलकर काम करने से स्थायी सफलता मिलेगी। आपकी प्रतिभा को पहचान मिल रही है। इसे और निखारें।

तुला – टेम्परेंस (Temperance)

आज संतुलन का मार्ग अपनाना ही आपकी कुंजी है। किसी भी मामले में अति से बचें। चाहे वह काम हो या भावनाएं। धैर्य और संयम से दिन बिताएं। यदि हाल में जीवन में असंतुलन महसूस हो रहा था, तो अब स्थिति सुधर सकती है। मध्यम मार्ग अपनाकर आप शांति और स्थिरता पाएंगे।

वृश्चिक – टेन ऑफ कप्स (Ten of Cups)

आज दिल से संतोष और खुशी का अनुभव होगा। परिवार या करीबी लोगों के साथ समय बिताना आपको भावनात्मक सुरक्षा देगा। रिश्तों में प्रेम और समझ का सुंदर संतुलन रहेगा। यह दिन कृतज्ञता महसूस करने और जीवन में मौजूद प्रेम को सराहने का है।

धनु – द फूल (The Fool)

एक नई शुरुआत आपका इंतजार कर रही है। यह समय है जोखिम लेने और नए सफर की शुरुआत करने का। हर सवाल का जवाब अभी जरूरी नहीं है। खुले दिल से अज्ञात को अपनाएं। आत्मविश्वास रखें। आपके साहसिक कदम से नई संभावनाएं जन्म लेंगी।

मकर – फाइव ऑफ पेंटाकल्स (Five of Pentacles)

आज थोड़ी आर्थिक या भावनात्मक चिंता हो सकती है, लेकिन याद रखें। यह स्थिति अस्थायी है। जरूरत पड़ने पर मदद मांगने से न हिचकें। आपके आसपास सहयोग मौजूद है। सकारात्मक सोच और धैर्य से आप जल्दी ही स्थिरता की ओर लौटेंगे।

कुंभ – पेज ऑफ वांड्स (Page of Wands)

आज नई प्रेरणा और उत्साह का संचार होगा। कोई नई खबर, विचार या अवसर सामने आ सकता है। कुछ नया सीखने या रचनात्मक कार्य शुरू करने का मन बनेगा। भविष्य की ज्यादा चिंता न करें। अभी उस उत्साह को अपनाएं जो दिल को रोमांचित कर रहा है।

मीन – द सन (The Sun)

आज का दिन अत्यंत शुभ है। सफलता, स्पष्टता और खुशी आपके साथ हैं। बीते दिनों की शंकाएं दूर होंगी और आत्मविश्वास बढ़ेगा। अपनी उपलब्धियों का जश्न मनाएं और खुलकर मुस्कुराएं। आज आपकी सकारात्मक ऊर्जा हर कार्य में सफलता का मार्ग प्रशस्त करेगी।

डिस्क्लेमर (Disclaimer): यह दैनिक टैरो राशिफल कार्ड्स के संकेतों और ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित एक सामान्य पूर्वानुमान है। प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली, ग्रहों की स्थिति और टैरो कार्ड्स के प्रभाव अलग हो सकते हैं, इसलिए व्यक्तिगत परिणाम इन भविष्यवाणियों से भिन्न हो सकते हैं। किसी भी वित्तीय, करियर या स्वास्थ्य संबंधी बड़े निर्णय के लिए संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या ज्योतिषी से परामर्श अवश्य लें। जनसत्ता इसकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं लेता।