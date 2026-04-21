Aaj Ka Tarot Rashifal 21 April 2026 (आज का टैरो राशिफल 21 अप्रैल 2026): वैदिक पंचांग अनुसार, आज वैशाख शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पूरे दिन रहेगी। वहीं आज शंकराचार्य जयन्ती, सूरदास जयन्ती, रवि योग, विडाल योग है। इसके साथ ही आज चंद्रमा वृष राशि में दोपहर 1 बजे तक संचरण रहेंगे। वहीं उसके बाद मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। साथ ही आज मृगशिरा नक्षत्र रात को 11 बजकर 58 मिनट तक रहेगा। वहीं उसके बाद आर्द्रा शुरू हो जाएगा।

टैरो गुरु दीपाली रावतानी के अनुसार आज का दिन मिथुन राशि के लिए कोई महत्वपूर्ण निर्णय सामने आ सकता है, जो भावनात्मक रूप से भी महत्वपूर्ण होगा। आज वृश्चिक राशि वालों का आज खुशी और उत्सव का माहौल रहेगा। मित्रों या सहकर्मियों के साथ समय बिताने का अवसर मिल सकता है। कार्यक्षेत्र में टीमवर्क से सफलता मिलेगी।। जानें टैरो गुरु दीपाली रावतानी से मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक टैरो राशिफल…

मेष राशि (Aries Tarot Horoscope)

आज आपको एक साथ कई जिम्मेदारियों को संभालना पड़ सकता है। काम, निजी जीवन और आर्थिक मामलों के बीच संतुलन बनाना चुनौतीपूर्ण रहेगा। कार्यक्षेत्र में अचानक बदलती प्राथमिकताएं आपको व्यस्त रख सकती हैं, इसलिए योजनाबद्ध तरीके से काम करना जरूरी होगा। जल्दबाज़ी में हर काम लेने से तनाव बढ़ सकता है। रिश्तों में समय की कमी को लेकर गलतफहमी हो सकती है, इसलिए स्पष्ट संवाद रखें। आर्थिक मामलों में खर्च और बचत का संतुलन बनाना आवश्यक है। दिन के अंत तक यदि आप शांत रहकर प्राथमिकताएं तय करेंगे, तो नियंत्रण महसूस होगा और मानसिक दबाव कम होगा।

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वृषभ राशि (Taurus Tarot Horoscope)

आज पारंपरिक सोच और स्थापित नियमों का पालन करना आपके लिए लाभकारी रहेगा। कार्यक्षेत्र में वरिष्ठों की सलाह महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। किसी नई शुरुआत के बजाय पुराने तरीके से काम करना सफलता देगा। परिवार और रिश्तों में परंपराओं या साझा मूल्यों पर चर्चा हो सकती है। आध्यात्मिक या धार्मिक गतिविधियों में मन लग सकता है। आर्थिक मामलों में सुरक्षित और परखे हुए विकल्पों पर टिके रहना बेहतर रहेगा। दिन के अंत तक स्थिरता और भरोसा महसूस होगा।

मिथुन राशि (Gemini Tarot Horoscope)

आज कोई महत्वपूर्ण निर्णय सामने आ सकता है, जो भावनात्मक रूप से भी महत्वपूर्ण होगा। कार्यक्षेत्र में दो विकल्पों के बीच चयन करना पड़ सकता है या किसी साझेदारी पर विचार होगा। रिश्तों में दिल से की गई बातचीत संबंधों को मजबूत कर सकती है। निर्णय लेते समय केवल भावनाओं पर नहीं, बल्कि मूल्यों और व्यावहारिकता पर भी ध्यान दें। आर्थिक मामलों में जल्दबाज़ी से बचें। दिन के अंत तक मन और दिल के बीच संतुलन बनाने से स्पष्टता मिलेगी।

कर्क राशि (Cancer Tarot Horoscope)

आज आप थोड़ा उदासीन या भीतर ही भीतर उलझे हुए महसूस कर सकते हैं। इसी कारण कोई अच्छा अवसर भी नजरअंदाज हो सकता है। कार्यक्षेत्र में किसी सुझाव या प्रस्ताव को हल्के में न लें। रिश्तों में कोई आपसे जुड़ने की कोशिश कर सकता है, इसलिए खुलकर प्रतिक्रिया दें। आर्थिक मामलों में ध्यान न देने से छोटी बातें बड़ी बन सकती हैं। दृष्टिकोण बदलने से दिन बेहतर हो सकता है। शाम तक यदि आप उपलब्ध अवसरों को पहचानेंगे, तो नई प्रेरणा मिलेगी।

सिंह राशि (Leo Tarot Horoscope)

आज नेतृत्व की भूमिका निभाने का समय है। कार्यक्षेत्र में आपसे निर्णय लेने या दिशा देने की अपेक्षा हो सकती है। आपकी आत्मविश्वास भरी ऊर्जा दूसरों को प्रेरित करेगी। नई योजना प्रस्तुत करने या किसी काम की कमान संभालने के लिए दिन अनुकूल है। रिश्तों में भी आप मार्गदर्शक की भूमिका निभा सकते हैं, लेकिन दूसरों की बात सुनना जरूरी है। आर्थिक मामलों में रणनीतिक सोच लाभ देगी। दिन के अंत तक आत्मविश्वास और उपलब्धि का अनुभव होगा।

कन्या राशि (Virgo Tarot Horoscope)

आज आत्मचिंतन और शांत रहने की आवश्यकता है। आप बाहरी शोर से दूर होकर अपने भीतर की आवाज़ सुनना चाहेंगे। कार्यक्षेत्र में जल्दबाज़ी के बजाय विश्लेषण करना बेहतर रहेगा। रिश्तों में थोड़ा अकेला समय लेना गलत नहीं, बस सामने वाले को इसकी जानकारी दें। आर्थिक मामलों में योजनाओं की समीक्षा करें। आध्यात्मिक अभ्यास या लिखना-पढ़ना मन को स्पष्टता देगा। शाम तक आपको अपनी दिशा स्पष्ट होती दिखाई देगी।

तुला राशि (Libra Tarot Horoscope)

आज सत्य और संतुलन सामने आएगा। कार्यक्षेत्र में कोई निर्णय निष्पक्षता के आधार पर लिया जा सकता है। आपको भी किसी स्थिति का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन करना होगा। रिश्तों में ईमानदार बातचीत से संतुलन बनेगा। आर्थिक मामलों में लंबित मामलों को सुलझाने का अच्छा समय है। भावनात्मक प्रतिक्रिया से बचकर तथ्य पर ध्यान दें। दिन के अंत तक स्पष्टता और संतुलन महसूस होगा।

वृश्चिक राशि (Scorpio Tarot Horoscope)

आज खुशी और उत्सव का माहौल रहेगा। मित्रों या सहकर्मियों के साथ समय बिताने का अवसर मिल सकता है। कार्यक्षेत्र में टीमवर्क से सफलता मिलेगी। रिश्तों में हल्कापन और भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा। आर्थिक मामलों में सामाजिक गतिविधियों पर सीमित खर्च ठीक रहेगा। दिन के अंत तक सकारात्मक ऊर्जा और खुशी महसूस होगी।

धनु राशि (Sagittarius Tarot Horoscope)

आज धैर्य और संतुलन बनाए रखना जरूरी है। कार्यक्षेत्र में धीरे-धीरे प्रगति होगी और जल्दबाज़ी नुकसान कर सकती है। रिश्तों में समझौता और शांत व्यवहार से स्थिति बेहतर होगी। आर्थिक मामलों में संयम रखें। भावनात्मक उतार-चढ़ाव से बचते हुए संतुलन बनाए रखें। दिन के अंत में शांति और स्थिरता का अनुभव होगा।

मकर राशि (Capricorn Tarot Horoscope)

आज आपको किसी आदत या स्थिति से सावधान रहने की जरूरत है, जो आपको सीमित कर रही है। कार्यक्षेत्र में अत्यधिक जिम्मेदारी लेने से दबाव बढ़ सकता है। रिश्तों में नियंत्रण या निर्भरता से बचें। आर्थिक मामलों में आवेग में खर्च या जोखिम भरे निर्णय न लें। जागरूकता से आप स्थिति को संभाल पाएंगे। शाम तक आप समझ पाएंगे कि क्या छोड़ना जरूरी है।

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कुंभ राशि (Aquarius Tarot Horoscope)

आज नई शुरुआत और साहसिक कदम का संकेत है। आप कुछ नया करने की इच्छा महसूस करेंगे। कार्यक्षेत्र में नई योजना या अवसर सामने आ सकता है। रिश्तों में सहजता और खुलापन बढ़ेगा। आर्थिक मामलों में छोटे सोच-समझकर जोखिम लाभकारी हो सकते हैं। लापरवाही से बचें। दिन के अंत तक नई दिशा के लिए उत्साह रहेगा।

मीन राशि (Pisces Tarot Horoscope)

आज आपकी अंतर्ज्ञान शक्ति बढ़ी रहेगी, लेकिन कुछ भ्रम भी रह सकता है। कार्यक्षेत्र में पूरी जानकारी के बिना निर्णय न लें। रिश्तों में संवेदनशीलता अधिक रहेगी, इसलिए नरम संवाद रखें। आर्थिक मामलों में अनिश्चित निवेश से बचें। शांत समय और आत्मचिंतन से स्पष्टता मिलेगी। दिन के अंत तक मन की बात समझ में आने लगेगी।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।