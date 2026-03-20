Aaj Ka Tarot Rashifal 20 March 2026 (आज का टैरो राशिफल 20 मार्च 2026): आज चैत्र माह के शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि के साथ शुक्रवार का दिन है। पंचांग के अनुसार, द्वितीया तिथि पूरे दिन रहने वाली है। इसके साथ ही आज रेवती, अश्विनी नक्षत्र के साथ सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। आज चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी माता की विधिवत पूजा की जाएगी। इसके साथ ही मीन और कुंभ राशि में त्रिग्रही योग का निर्माण हो रहा है। टैरो गुरु दीपाली रावतानी जानें मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ से मीन तक का टैरो राशिफल…

मेष टैरो राशिफल (Aries Tarot Horoscope)

आज का दिन आपके लिए बेहद सकारात्मक संकेत लेकर आया है। द सन कार्ड खुशी, स्पष्टता और सफलता का प्रतीक है। यदि हाल के समय में कोई उलझन या तनाव रहा है, तो आज स्थितियां साफ होती नजर आएंगी। कार्यक्षेत्र में सराहना मिल सकती है और आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। लंबे समय से चली आ रही थकान भी दूर होगी। आज अपनी उपलब्धियों का आनंद लेने से न झिझकें।

वृषभ राशि (Taurus Tarot Horoscope)

आज आपके जीवन में भावनाओं की नई शुरुआत हो सकती है। ऐस ऑफ कप्स प्रेम, भावनात्मक उपचार और दिल के खुलने का संकेत देता है। किसी रिश्ते में नई ऊर्जा आ सकती है या कोई नया संबंध भी शुरू हो सकता है। आप आज अधिक संवेदनशील और भावुक महसूस कर सकते हैं। दिल की बातों को दबाने के बजाय उन्हें स्वीकार करना आपके लिए लाभकारी रहेगा।

मिथुन राशि (Gemini Tarot Horoscope)

आज आपकी कोई इच्छा पूरी होने या मनचाही खुशी मिलने के संकेत हैं। नाइन ऑफ कप्स संतोष और खुशी का कार्ड माना जाता है। आप अपनी उपलब्धियों या रिश्तों को लेकर संतुष्टि महसूस कर सकते हैं। हालांकि यह कार्ड यह भी याद दिलाता है कि खुशियों का आनंद लें, लेकिन अति से बचें। आभार की भावना बनाए रखें।

कर्क राशि (Cancer Tarot Horoscope)

आज आपके जीवन में प्रेम, देखभाल और समृद्धि की ऊर्जा बनी रहेगी। द एम्प्रेस कार्ड परिवार, रिश्तों और रचनात्मकता से जुड़ी खुशियों का संकेत देता है। आप अपनों के साथ भावनात्मक जुड़ाव महसूस करेंगे। यह समय खुद का ध्यान रखने और जीवन की सुंदरता को महसूस करने का भी है। प्रेम और स्नेह को स्वीकार करना आपके लिए सकारात्मक रहेगा।

सिंह राशि (Leo Tarot Horoscope)

आज आपके जीवन का कोई महत्वपूर्ण चरण पूरा होने के संकेत हैं। द वर्ल्ड सफलता, उपलब्धि और संतुष्टि का प्रतीक है। लंबे समय से किए गए प्रयासों का परिणाम मिल सकता है। आप अपने सफर और अनुभवों को लेकर गर्व महसूस करेंगे। अगले लक्ष्य की ओर बढ़ने से पहले अपनी उपलब्धियों को स्वीकार करना भी जरूरी है।

कन्या राशि (Virgo Tarot Horoscope)

आज आर्थिक स्थिरता और भविष्य की सुरक्षा पर ध्यान रहेगा। टेन ऑफ पेंटाकल्स लंबे समय की सफलता, परिवार का सहयोग और मजबूत आधार का संकेत देता है। वित्तीय मामलों में सकारात्मक प्रगति हो सकती है। निवेश, बचत या भविष्य की योजनाओं पर सोचने के लिए यह अच्छा समय है।

तुला राशि (Libra Tarot Horoscope)

आज आपके जीवन में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार हो सकता है। ऐस ऑफ वॉन्ड्स किसी नए अवसर, विचार या रचनात्मक शुरुआत का संकेत देता है। आप किसी नए प्रोजेक्ट या लक्ष्य को लेकर उत्साहित महसूस कर सकते हैं। यह समय पहल करने और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का है।

वृश्चिक राशि (Scorpio Tarot Horoscope)

आज दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का दिन है। द चैरियट कार्ड बताता है कि आप अपने प्रयासों से बाधाओं को पार कर सकते हैं। यदि हाल में कोई चुनौती रही है, तो अब आगे बढ़ने का रास्ता बन सकता है। भावनाओं और कार्यों में संतुलन बनाए रखने से सफलता मिल सकती है।

धनु राशि (Sagittarius Tarot Horoscope)

आज उम्मीद और सकारात्मकता की ऊर्जा आपके साथ रहेगी। द स्टार कार्ड संकेत देता है कि कठिन समय के बाद अब धीरे-धीरे राहत मिल सकती है। आप भविष्य को लेकर अधिक आशावादी महसूस करेंगे। धैर्य और विश्वास बनाए रखना आपके लिए फायदेमंद रहेगा।

मकर राशि (Capricorn Tarot Horoscope)

आज करियर, धन या स्थिरता से जुड़ा कोई नया अवसर सामने आ सकता है। ऐस ऑफ पेंटाकल्स मजबूत शुरुआत और भविष्य में सफलता की संभावना का संकेत देता है। यह मौका छोटा लग सकता है, लेकिन सही योजना और मेहनत से यह बड़ा रूप ले सकता है।

कुंभ राशि (Aquarius Tarot Horoscope)

आज आप अपने जीवन और उपलब्धियों को लेकर संतोष महसूस कर सकते हैं। नाइन ऑफ कप्स खुशी, आराम और भावनात्मक संतुलन का संकेत देता है। अपने प्रयासों का फल देखकर मन प्रसन्न रहेगा। आज जीवन के छोटे-छोटे सुखों का आनंद लेने का दिन है।

मीन राशि (Pisces Tarot Horoscope)

आज आपके जीवन में खुशी, आत्मविश्वास और सकारात्मकता बढ़ेगी। द सन कार्ड भ्रम को दूर कर स्पष्टता और ऊर्जा देता है। रिश्तों में मधुरता बढ़ सकती है और रचनात्मकता भी उभर सकती है। यह दिन आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने और जीवन की खुशियों को खुले दिल से स्वीकार करने का है।

डिस्क्लेमर (Disclaimer): यह दैनिक टैरो राशिफल कार्ड्स के संकेतों और ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित एक सामान्य पूर्वानुमान है। प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली, ग्रहों की स्थिति और टैरो कार्ड्स के प्रभाव अलग हो सकते हैं, इसलिए व्यक्तिगत परिणाम इन भविष्यवाणियों से भिन्न हो सकते हैं। किसी भी वित्तीय, करियर या स्वास्थ्य संबंधी बड़े निर्णय के लिए संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या ज्योतिषी से परामर्श अवश्य लें।