Daily Tarot Horoscope 20 February 2026 (आज का टैरो राशिफल 20 फरवरी 2026): फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के साथ शुक्रवार का दिन है। टैरो कार्ड्स के आधार पर आज शुभ, अमृतसिद्धि के साथ सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। ऐसे में आज कुछ राशि के जातकों के जीवन में सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकता है। टैरो गुरु दीपाली रावतानी से जानें मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ से मीन तक का टैरो राशिफल…

मेष (स्ट्रेंथ)- (Aries Tarot Horoscope)

आज आपको ताकत दिखाने की जरूरत है, लेकिन आक्रामकता से नहीं संयम से। आपकी आदत है हर चुनौती से सीधे भिड़ जाने की, पर आज जीत शांति और धैर्य से मिलेगी। अपने गुस्से, अधीरता और डर पर नियंत्रण रखें। जब आप भीतर के ‘सिंह’ को साध लेते हैं, तो बाहरी बाधाएं स्वतः कमजोर पड़ जाती हैं। सौम्यता और आत्मविश्वास से लिया गया कदम आपको स्थायी सफलता दिलाएगा।

वृषभ (एट ऑफ पेंटाकल्स)- (Taurus Tarot Horoscope)

आज का दिन मेहनत और कौशल निखारने का है। काम चाहे प्रोफेशनल हो या निजी शौक, आप जिस समर्पण से जुटे हैं, वही भविष्य में बड़ी उपलब्धि का आधार बनेगा। भले ही काम दोहराव वाला लगे, हर छोटा प्रयास आपको महारत की ओर ले जा रहा है। फोकस बनाए रखें। आज की लगन कल की बड़ी सफलता तय करेगी।

मिथुन (द मैजिशियन)- (Gemini Tarot Horoscope)

आज ब्रह्मांड ने कमान आपके हाथ में दे दी है। आपके पास संसाधन, प्रतिभा और सही समय तीनों का अद्भुत मेल है। जो सोच सकते हैं, उसे साकार भी कर सकते हैं। किसी संकेत का इंतजार न करें, आप स्वयं संकेत हैं। अपनी वाणी और बुद्धि का प्रयोग कर विचारों को हकीकत में बदलें। आज पहल करने वालों को ही सफलता मिलेगी।

कर्क (फोर ऑफ वांड्स)- (Cancer Tarot Horoscope)

आज शांति और स्थिरता का अनुभव होगा। घर-परिवार में सुकून और अपनापन महसूस करेंगे। यदि हाल में कोई तनाव था तो वह कम होता दिखेगा। यह समय है अपनी उपलब्धियों का जश्न मनाने का और यह स्वीकार करने का कि आपने लंबा सफर तय किया है। अपने सुरक्षित दायरे में रहकर छोटी-छोटी खुशियों का आनंद लें।

सिंह (क्वीन ऑफ वांड्स)- (Leo Tarot Horoscope)

आज आपका आकर्षण और आत्मविश्वास चरम पर है। आप जहां भी जाएंगे, लोगों का ध्यान स्वतः आपकी ओर जाएगा। रचनात्मक काम, प्रेजेंटेशन या सामाजिक मेलजोल के लिए दिन शानदार है। अपने दिल की सुनें और बिना झिझक खुद को व्यक्त करें। आपकी सकारात्मक ऊर्जा दूसरों को प्रेरित करेगी।

कन्या (जस्टिस)- (Virgo Tarot Horoscope)

आज संतुलन और निष्पक्षता आपके पक्ष में है। यदि कोई मामला लंबे समय से उलझा था, तो उसमें स्पष्टता आ सकती है। ईमानदारी और सही निर्णय लेने से भाग्य आपके साथ रहेगा। किसी कठिन फैसले में भावनाओं से ज्यादा तथ्यों को महत्व दें। सही रास्ता चुनेंगे तो परिणाम भी संतोषजनक होगा।

तुला (नाइट ऑफ कप्स)- (Libra Tarot Horoscope)

आज दिल की आवाज बुलंद रहेगी। प्रेम, संवेदनशीलता और रचनात्मकता का सुंदर संगम दिखेगा। कोई मधुर संदेश या भावनात्मक बातचीत दिन को खास बना सकती है। अपने जज्बात छिपाने के बजाय खुलकर व्यक्त करें। आपकी कोमलता रिश्तों में नई ऊर्जा भर देगी।

वृश्चिक (डेथ)- (Scorpio Tarot Horoscope)

नाम से घबराएं नहीं यह बदलाव और पुनर्जन्म का संकेत है। कोई पुरानी आदत, सोच या रिश्ता जो अब आपके विकास में बाधा है, आज समाप्त हो सकता है। विदाई थोड़ी कड़वी हो सकती है, लेकिन इसके बाद नई शुरुआत का रास्ता खुलेगा। बदलाव को स्वीकार करें, क्योंकि यही आपको सशक्त बनाएगा।

धनु (नाइन ऑफ वांड्स)- (Sagittrius Tarot Horoscope)

आज थोड़ी थकान महसूस हो सकती है, लेकिन हार मानने का समय नहीं है। आपने अब तक कई चुनौतियों का सामना किया है और मंजिल बहुत करीब है। अपनी ऊर्जा की रक्षा करें और अंतिम प्रयास के लिए खुद को तैयार रखें। आपकी दृढ़ता ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जीत बस कुछ कदम दूर है।

मकर (किंग ऑफ पेंटाकल्स)- (Capricorn Tarot Horoscope)

आज आप मजबूत और स्थिर स्थिति में हैं। आर्थिक और पेशेवर मामलों में आत्मविश्वास रहेगा। आपकी मेहनत ने आपको एक प्रभावशाली मुकाम पर पहुंचाया है। दीर्घकालिक योजनाएं बनाएं और संसाधनों का समझदारी से प्रबंधन करें। आज लिया गया व्यावहारिक निर्णय भविष्य की स्थायी सफलता सुनिश्चित करेगा।

कुंभ (टू ऑफ कप्स)- (Aquarius Tarot Horoscope)

आज रिश्तों में सामंजस्य और संतुलन का दिन है। प्रेम, दोस्ती या साझेदारी में गहराई आएगी। आपसी सम्मान और खुली बातचीत से संबंध मजबूत होंगे। दिल से की गई बातचीत पुराने घाव भर सकती है। आज का दिन जुड़ाव और भावनात्मक संतुलन का प्रतीक है।

मीन (द मून)- (Pisces Tarot Horoscope)

आज स्थिति थोड़ी धुंधली लग सकती है। किसी निर्णय में भ्रम या असमंजस हो सकता है। जल्दबाजी से बचें और अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करें। सपनों, संकेतों और मन की हल्की आवाज को नजरअंदाज न करें। समय के साथ सच्चाई साफ होगी। धैर्य रखें। धुंध जल्द ही छंट जाएगी।

डिस्क्लेमर (Disclaimer): यह दैनिक टैरो राशिफल कार्ड्स के संकेतों और ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित एक सामान्य पूर्वानुमान है। प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली, ग्रहों की स्थिति और टैरो कार्ड्स के प्रभाव अलग हो सकते हैं, इसलिए व्यक्तिगत परिणाम इन भविष्यवाणियों से भिन्न हो सकते हैं। किसी भी वित्तीय, करियर या स्वास्थ्य संबंधी बड़े निर्णय के लिए संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या ज्योतिषी से परामर्श अवश्य लें। जनसत्ता इसकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं लेता।