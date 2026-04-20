Aaj Ka Tarot Rashifal 20 April 2026 (आज का टैरो राशिफल 20 अप्रैल 2026): वैदिक पंचांग अनुसार, आज वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि सुबह को 07 बजकर 17 मिनट तक रहेगी। वहीं उसके बाद चतुर्थी तिथि शुरू हो जाएगी। वहीं आज मातङ्गी जयन्ती, रोहिणी व्रत, संकर्षण चतुर्थी, भद्रा, सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, रवि योग है। इसके साथ ही आज चंद्रमा मेष राशि में दोपहर 12 बजकर 31 मिनट तक संचरण करेंगे। वहीं उसके बाद वृष राशि में संचरण रहेंगे।

टैरो गुरु दीपाली रावतानी के अनुसार आज का दिन तुला राशि के लिए आज आत्मनिर्भरता और सफलता का दिन है। आपकी मेहनत का फल मिलेगा। आर्थिक स्थिति बेहतर होगी और आत्मसम्मान बढ़ेगा। आज कुंभ राशि वालों का आत्मविश्वास बढ़ेगा और अच्छे परिणाम मिलेंगे। अपनी उपलब्धियों को स्वीकार करें और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें। जानें टैरो गुरु दीपाली रावतानी से मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक टैरो राशिफल…

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मेष टैरो राशिफल (Aries Tarot Horoscope)

मेष राशि के लिए आज का दिन भावनात्मक खुशियों से भरा रहेगा। यह कार्ड प्रेम, सामंजस्य और अपनापन दर्शाता है। परिवार और करीबी रिश्तों में गर्मजोशी महसूस होगी। दिल में कृतज्ञता का भाव आएगा। आज उन रिश्तों को सेलिब्रेट करें, जिन्होंने आपको पूरे साल खुश रखा।

वृषभ राशि (Taurus Tarot Horoscope)

वृषभ राशि वालों के लिए आज उपलब्धियों का दिन है। यह कार्ड बताता है कि आपके प्रयास अब सफलता तक पहुंच चुके हैं। कोई लक्ष्य या काम पूरा होकर संतोष देगा। अपनी मेहनत को सराहें और नए साल के लिए नई शुरुआत की योजना बनाएं।

मिथुन राशि(Gemini Tarot Horoscope)

मिथुन राशि के लिए आज आशा और सकारात्मक ऊर्जा का दिन है। यह कार्ड नए सपनों और प्रेरणा का संकेत देता है। जो चीजें पहले मुश्किल लग रही थीं, अब आसान लगने लगेंगी। विश्वास और उम्मीद आपको आगे बढ़ने की ताकत देंगे।

कर्क राशि (Cancer Tarot Horoscope)

कर्क राशि वालों के लिए आज भावनात्मक रूप से सुकून और नई उम्मीदों का समय है। पुरानी परेशानियां धीरे-धीरे खत्म होंगी। मन में शांति और स्पष्टता आएगी। इस सकारात्मक ऊर्जा के साथ नए साल के लिए अच्छे संकल्प लें।

सिंह राशि (Leo Tarot Horoscope)

सिंह राशि के लिए आज का दिन खुशी और सफलता से भरा रहेगा। यह कार्ड आत्मविश्वास और चमक का प्रतीक है। आपको सराहना मिलेगी और मन प्रसन्न रहेगा। अपनी उपलब्धियों का आनंद लें और खुशियों को खुलकर अपनाएं।

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कन्या राशि (Virgo Tarot Horoscope)

कन्या राशि वालों के लिए आज स्थिरता और सुरक्षा का संकेत है। परिवार, धन और करियर से जुड़ी खुशियां मिलेंगी। आपकी मेहनत भविष्य में मजबूत आधार बनाएगी। आज अपने प्रयासों पर गर्व करें।

तुला राशि (Libra Tarot Horoscope)

तुला राशि के लिए आज आत्मनिर्भरता और सफलता का दिन है। आपकी मेहनत का फल मिलेगा। आर्थिक स्थिति बेहतर होगी और आत्मसम्मान बढ़ेगा। आज खुद को सराहें और अपनी उपलब्धियों का आनंद लें।

वृश्चिक राशि (Scorpio Tarot Horoscope)

वृश्चिक राशि के लिए आज एक महत्वपूर्ण चरण पूरा होने का संकेत है। यह कार्ड सफलता और संतोष दर्शाता है। अपने सफर को याद करें और नए अवसरों को आत्मविश्वास के साथ अपनाएं।

धनु राशि (Sagittarius Tarot Horoscope)

धनु राशि वालों के लिए आज संतुलन और धैर्य जरूरी है। यह कार्ड शांति और सामंजस्य का संदेश देता है। पुराने विवाद खत्म हो सकते हैं। धैर्य रखें और समझदारी से आगे बढ़ें।

मकर राशि (Capricorn Tarot Horoscope)

मकर राशि के लिए आज आत्मचिंतन और बदलाव का समय है। पिछले अनुभव आपको नई दिशा देंगे। सही फैसले लेने की क्षमता बढ़ेगी। यह समय नए उद्देश्य के साथ आगे बढ़ने का है।

कुंभ राशि (Aquarius Tarot Horoscope)

कुंभ राशि के लिए आज खुशी और सफलता का दिन है। आत्मविश्वास बढ़ेगा और अच्छे परिणाम मिलेंगे। अपनी उपलब्धियों को स्वीकार करें और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें।

मीन राशि (Pisces Tarot Horoscope)

मीन राशि के लिए आज पूर्णता और संतोष का दिन है। कुछ महत्वपूर्ण कार्य सफलतापूर्वक पूरे होंगे। दिल में आभार का भाव रहेगा। नए अवसरों और योजनाओं के लिए तैयार रहें।

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डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।