Aaj Ka Tarot Rashifal 2 May 2026 (आज का टैरो राशिफल 2 मई 2026): ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि के साथ शनिवार का दिन है। आज विशाखा नक्षत्र के साथ व्यातीपात,वरीयान योग का निर्माण हो रहा है। टैरो कार्ड्स संकेत दे रहे हैं कि आज का दिन ऊर्जा, संतुलन और आत्म-चिंतन का मिश्रण है। जहां मेष, सिंह और कुंभ राशि के लिए नई शुरुआत, आत्मविश्वास और सफलता के द्वार खुल रहे हैं, वहीं वृषभ, कन्या और मकर राशि के जातक अपनी मेहनत और व्यावहारिक दृष्टिकोण से आर्थिक स्थिरता की ओर बढ़ेंगे। मिथुन और तुला राशि के लिए आज का दिन स्पष्ट संवाद और न्याय का है, जबकि कर्क, मीन और वृश्चिक राशि के जातकों को अपनी भावनाओं और अंतर्ज्ञान पर भरोसा करते हुए पुराने बदलावों को स्वीकार करने की आवश्यकता है। जानें टैरो गुरु दीपाली रावतानी से जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक टैरो राशिफल…

आज का दिन न केवल नई योजनाओं को क्रियान्वित करने का है, बल्कि अपने भीतर की शांति और बुद्धिमत्ता को पहचानकर सही निर्णय लेने का भी है। अपने अंतर्मन की सुनें और हर कदम सोच-समझकर उठाएं।

मेष टैरो राशिफल (Aries Tarot Horoscope)

आज Ace of Wands की ऊर्जा आपके अंदर एक नई शुरुआत का जोश लेकर आ रही है। किसी नए काम, आइडिया या योजना को शुरू करने का सही समय है। आपका आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा, लेकिन जल्दबाज़ी से बचना ज़रूरी है। अगर आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हैं, तो आज की शुरुआत आगे चलकर बड़ी सफलता का कारण बन सकती है।

वृषभ राशि (Taurus Tarot Horoscope)

Queen of Pentacles के प्रभाव से आज आपका ध्यान आर्थिक स्थिरता और खुद की देखभाल पर रहेगा। आप अपने खर्चों को संतुलित करने या भविष्य के लिए बेहतर योजना बनाने के बारे में सोच सकते हैं। साथ ही, खुद को थोड़ा समय देना भी ज़रूरी रहेगा। छोटे-छोटे व्यावहारिक कदम आगे चलकर आपको मजबूत स्थिति में ला सकते हैं।

मिथुन राशि(Gemini Tarot Horoscope)

आज Page of Swords आपकी जिज्ञासा और सोचने की क्षमता को बढ़ा रहा है। नए विचार, बातचीत और सीखने के मौके मिल सकते हैं। आप अपनी बात प्रभावी ढंग से रख पाएंगे, लेकिन बिना पूरी जानकारी के किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से बचें। सोच-समझकर बोले गए शब्द आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे।

कर्क राशि (Cancer Tarot Horoscope)

The Moon के कारण आज भावनाएं थोड़ी ज्यादा प्रभाव में रहेंगी। आप अंदर से संवेदनशील और intuitive महसूस करेंगे, लेकिन साथ ही भ्रम या उलझन भी हो सकती है। किसी भी स्थिति में जल्दबाज़ी में निर्णय लेने से बचें। अपने अंतर्मन की आवाज़ पर भरोसा रखें, लेकिन धैर्य बनाए रखें।

सिंह राशि (Leo Tarot Horoscope)

आज Six of Wands आपको सफलता और पहचान दिलाने वाला दिन है। आपके काम की सराहना हो सकती है या आपको किसी उपलब्धि का एहसास होगा। आत्मविश्वास बढ़ेगा, लेकिन अहंकार से दूरी बनाए रखना ज़रूरी है। विनम्रता के साथ आगे बढ़ेंगे तो आपकी छवि और मजबूत होगी।

कन्या राशि (Virgo Tarot Horoscope)

Eight of Pentacles के प्रभाव से आज आपका पूरा ध्यान मेहनत और कौशल को निखारने पर रहेगा। आप अपने काम में पूरी लगन से जुटे रहेंगे और इसका सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिलेगा। यह समय है अपनी क्षमताओं को और बेहतर बनाने का लगातार प्रयास ही सफलता की कुंजी बनेगा।

तुला राशि (Libra Tarot Horoscope)

आज Justice आपको सच और संतुलन की ओर ले जा रहा है। कोई पुरानी स्थिति स्पष्ट हो सकती है या आपको सही-गलत का निर्णय लेना पड़ सकता है। ईमानदारी और निष्पक्षता बनाए रखना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। कर्म के अनुसार फल मिलने का संकेत है।

वृश्चिक राशि (Scorpio Tarot Horoscope)

Death कार्ड आज आपके जीवन में बदलाव का संकेत दे रहा है। कोई पुराना अध्याय खत्म हो सकता है, जिससे नई शुरुआत का रास्ता खुलेगा। बदलाव को स्वीकार करना थोड़ा कठिन लग सकता है, लेकिन यही आपके विकास का कारण बनेगा। पुराने को छोड़कर आगे बढ़ना जरूरी है।

धनु राशि (Sagittarius Tarot Horoscope)

आज Temperance संतुलन और धैर्य का संदेश दे रहा है। किसी भी स्थिति में अति से बचें और अपने जीवन के अलग-अलग पहलुओं को संतुलित करने की कोशिश करें। जल्दबाज़ी में लिए गए फैसले नुकसानदेह हो सकते हैं, इसलिए शांति और समझदारी से काम लें।

मकर राशि (Capricorn Tarot Horoscope)

King of Pentacles के प्रभाव से आज आप आर्थिक और पेशेवर मामलों में मजबूत स्थिति में रहेंगे। आपके निर्णय व्यावहारिक और दूरदर्शी होंगे। यह समय है अपनी योजनाओं को मजबूती देने का। आपकी स्थिरता और अनुशासन आपको आगे बढ़ाने में मदद करेंगे।

कुंभ राशि (Aquarius Tarot Horoscope)

आज The Fool नई शुरुआत और नए अवसरों का संकेत दे रहा है। आप किसी नए रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित हो सकते हैं। जोखिम लेने का मन करेगा, लेकिन सोच-समझकर कदम उठाना जरूरी है। आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे तो अच्छे परिणाम मिल सकते हैं।

मीन राशि (Pisces Tarot Horoscope)

High Priestess आज आपकी अंतर्ज्ञान शक्ति को मजबूत बना रही है। आप अंदर से बहुत कुछ महसूस करेंगे और कई सवालों के जवाब आपको खुद के भीतर मिल सकते हैं। यह समय है शांत रहकर अपने मन की सुनने का। हर बात को तुरंत साझा करने की जरूरत नहीं। कुछ चीजें समय के साथ स्पष्ट होंगी।

डिस्क्लेमर (Disclaimer): यह दैनिक टैरो राशिफल कार्ड्स के संकेतों और ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित एक सामान्य पूर्वानुमान है। प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली, ग्रहों की स्थिति और टैरो कार्ड्स के प्रभाव अलग हो सकते हैं, इसलिए व्यक्तिगत परिणाम इन भविष्यवाणियों से भिन्न हो सकते हैं। किसी भी वित्तीय, करियर या स्वास्थ्य संबंधी बड़े निर्णय के लिए संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या ज्योतिषी से परामर्श अवश्य लें।