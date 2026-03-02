Today Tarot Horoscope 2 March 2026 (आज का टैरो राशिफल 2 मार्च 2026): वैदिक पंचांग अनुसार फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि शाम को 5 बजकर 55 मिनट तक रहेगी। वहीं उसके बाद पूर्णिमा तिथि शुरू हो जाएगी। वहीं आज सोमवार का दिन है। आज फाल्गुन चौमासी चौदस, भद्रा, गण्ड मूल, रवि योग, आडल योग, विडाल योग है। ऐसे में कुछ राशि के लोग व्यापार में नई डील हो सकती है। टैरो गुरु दीपाली रावतानी से जानें मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ से मीन तक का टैरो राशिफल…

मेष टैरो राशिफल (Aries Tarot Horoscope)

आज छोटे-मोटे विवाद या मतभेद सामने आ सकते हैं। कार्यस्थल या परिवार में हर कोई अपनी बात मनवाने की कोशिश करेगा, जिससे तनाव बढ़ सकता है। हालांकि यह टकराव स्थायी नहीं है, यह आपको धैर्य और संवाद कौशल मजबूत करने का अवसर दे रहा है। आवेश में प्रतिक्रिया देने से बचें। शांत और संतुलित व्यवहार आपको बढ़त दिलाएगा।

वृषभ टैरो राशिफल (Taurus Tarot Horoscope)

भावनात्मक उलझन और भ्रम की स्थिति बन सकती है। खासकर निजी रिश्तों में बातें स्पष्ट नहीं होंगी। अनुमान लगाने से चिंता बढ़ सकती है, इसलिए तथ्यों की पुष्टि करना जरूरी है। मन की आवाज़ सुनें, लेकिन जल्दबाज़ी में निष्कर्ष न निकालें। समय के साथ धुंध छंटेगी और सच्चाई सामने आएं।

मिथुन टैरो राशिफल (Gemini Tarot Horoscope)

आज कई जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाना चुनौती हो सकता है। काम और निजी जीवन के बीच तालमेल बैठाने के लिए समय प्रबंधन बेहद जरूरी रहेगा। मल्टीटास्किंग आपकी ताकत है, लेकिन खुद पर अत्यधिक दबाव न डालें। प्राथमिकताएं तय करें, छोटे बदलाव दिन को सहज बना सकते हैं।

कर्क टैरो राशिफल (Cancer Tarot Horoscope)

नकारात्मक सोच, भावनात्मक निर्भरता या किसी अस्वस्थ आदत से दूरी बनाने की जरूरत है। आप खुद को किसी परिस्थिति में फंसा हुआ महसूस कर सकते हैं। याद रखें, मुक्ति का पहला कदम जागरूकता है। डर, अपराधबोध या नियंत्रण छोड़कर वही चुनें जो आपकी भावनात्मक सेहत के लिए सही हो।

सिंह टैरो राशिफल (Leo Tarot Horoscope)

आज भावनाओं में कोमलता और सकारात्मक सरप्राइज मिल सकते हैं। कोई प्यारा संदेश, रचनात्मक विचार या रोमांटिक संकेत आपका दिन बना सकता है। दिल खोलकर भावनाओं को स्वीकार करें। संवेदनशीलता आपकी कमजोरी नहीं, बल्कि आपकी ताकत है।

कन्या टैरो राशिफल (Virgo Tarot Horoscope)

टीमवर्क और सहयोग से सफलता मिलेगी। आज सामूहिक प्रयासों में आपकी मेहनत और कौशल की सराहना हो सकती है। दूसरों की सलाह को खुले मन से स्वीकार करें—इससे परिणाम बेहतर होंगे। मिलकर काम करने से लक्ष्य आसानी से प्राप्त होंगे।

तुला टैरो राशिफल (Libra Tarot Horoscope)

पुरानी यादें या अतीत से जुड़ा कोई व्यक्ति सामने आ सकता है। यह मुलाकात सुकून दे सकती है या किसी अधूरे अध्याय को पूरा करने का अवसर दे सकती है। अतीत को समझदारी से देखें, सीख लें, पर उसमें उलझें नहीं। भावनात्मक उपचार संभव है।

वृश्चिक टैरो राशिफल (Scorpio Tarot Horoscope)

आज प्रेम और भावनात्मक अभिव्यक्ति का दिन है। कोई प्रस्ताव, संदेश या दिल से जुड़ी बातचीत हो सकती है। अपनी भावनाओं को सच्चाई और संवेदनशीलता के साथ व्यक्त करें। दिल की सुनें, लेकिन जमीन से जुड़े रहें।

धनु टैरो राशिफल (Sagittirus Tarot Horoscope)

अचानक बदलाव या अप्रत्याशित घटना योजनाओं को प्रभावित कर सकती है। शुरुआत में स्थिति अस्थिर लगेगी, लेकिन यह परिवर्तन आपको सच्चाई दिखाने और मजबूत आधार बनाने के लिए है। घबराने के बजाय स्थिति को स्वीकार करें, आगे का रास्ता साफ होगा।

मकर टैरो राशिफल (Capricorn Tarot Horoscope)

आज नेतृत्व और अनुशासन की भूमिका निभानी पड़ सकती है। करियर या पेशेवर मामलों में महत्वपूर्ण निर्णय लेने का समय है। स्पष्ट सीमाएं तय करें और आत्मविश्वास से आगे बढ़ें। संतुलित और निष्पक्ष रवैया आपको सम्मान दिलाएगा।

कुंभ टैरो राशिफल (Aquarius Tarot Horoscope)

सावधानी बरतने का दिन है। कोई पूरी तरह पारदर्शी नहीं हो सकता या जानकारी अधूरी हो सकती है। अपनी योजनाओं को गोपनीय रखें और हर बात पर आंख मूंदकर भरोसा न करें। तर्क और सतर्कता से काम लें।

मीन टैरो राशिफल (Pisces Tarot Horoscope)

आज रिश्तों में गहराई और सामंजस्य का संकेत है। प्रेम, मित्रता या साझेदारी में आपसी समझ और सम्मान बढ़ेगा। दिल से जुड़ी बातचीत संबंधों को मजबूत करेगी। प्रेम को स्वीकारें और खुले दिल से बांटें।

डिस्क्लेमर (Disclaimer): यह दैनिक टैरो राशिफल कार्ड्स के संकेतों और ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित एक सामान्य पूर्वानुमान है। प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली, ग्रहों की स्थिति और टैरो कार्ड्स के प्रभाव अलग हो सकते हैं, इसलिए व्यक्तिगत परिणाम इन भविष्यवाणियों से भिन्न हो सकते हैं। किसी भी वित्तीय, करियर या स्वास्थ्य संबंधी बड़े निर्णय के लिए संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या ज्योतिषी से परामर्श अवश्य लें। जनसत्ता इसकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं लेता।