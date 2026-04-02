Aaj Ka Tarot Rashifal 2 April 2026 (आज का टैरो राशिफल 2 अप्रैल मार्च 2026): आज 2 अप्रैल 2026 का टैरो राशिफल: आज पूर्णिमा तिथि और गुरुवार है। मंगल मीन राशि में गोचर कर सूर्य के साथ मिलकर राजयोग बना रहे हैं। टैरो कार्ड्स के अनुसार, मेष राशि के लिए स्पष्ट सोच और तार्किक निर्णय का दिन है, वृषभ के लिए भावनात्मक संतुलन, मिथुन के लिए नई शुरुआत, कर्क के लिए धैर्य, सिंह के लिए सफलता, कन्या के लिए जिम्मेदारियों का संतुलन, तुला के लिए रचनात्मकता, वृश्चिक के लिए आर्थिक स्थिरता, धनु के लिए विश्राम, मकर के लिए ठहरकर सोचने का समय, कुंभ के लिए संवाद और मीन के लिए सकारात्मक ऊर्जा का दिन है।

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आज चैत्र मास का पूर्णिमा तिथि के साथ गुरुवार का दिन है। पंचांग के अनुसार, आज पूर्णिमा तिथि सुबह 7 बजकर 41 मिनट तक रहने वाली है। इसके बाद वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि आरंभ हो जाएगी। इसके साथ ही आज मंगल मीन राशि में गोचर करेंगे, जिससे सूर्य के साथ संयोग करके मंगल आदित्य राजयोग का निर्माण हो रहा है। इसके साथ ही मीन राशि में शनि के साथ भी संयोग करके त्रिग्रही योग का निर्माण करेंगे। टैरो कार्ड्स के आधार पर आज कुछ राशि के जातकों को हनुमान जी की विशेष कृपा हो सकती है। टैरो गुरु दीपाली रावतानी से जानें मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ से मीन तक का टैरो राशिफल…

मेष टैरो राशिफल (Aries Tarot Horoscope)

आज का दिन आपके लिए स्पष्ट सोच और तार्किक निर्णयों का रहेगा। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स संकेत देता है कि आप परिस्थितियों को भावनाओं से हटकर व्यावहारिक दृष्टिकोण से देखेंगे। कार्यक्षेत्र में आपको ऐसी जिम्मेदारी मिल सकती है जिसमें रणनीति, योजना और सही निर्णय की आवश्यकता हो। आपकी संवाद शैली प्रभावशाली रहेगी और लोग आपकी बात को गंभीरता से लेंगे। भावनात्मक रूप से आप थोड़ा संयमित और संतुलित रहेंगे, जिससे आप विवादों से बच सकेंगे। हालांकि बहुत अधिक कठोरता से बचना जरूरी है। यदि आप तर्क के साथ सहानुभूति भी जोड़ेंगे तो संबंध बेहतर बने रहेंगे। शांत और व्यवस्थित तरीके से काम करने से सकारात्मक परिणाम मिलेंगे।

वृषभ राशि (Taurus Tarot Horoscope)

आज भावनात्मक संतुलन और संवेदनशीलता बढ़ेगी। क्वीन ऑफ कप्स संकेत देती है कि आप अपने आसपास के लोगों की भावनाओं को बेहतर समझ पाएंगे। परिवार या करीबी रिश्तों में आप सहयोग और स्नेह का अनुभव करेंगे। यह दिन आत्म-देखभाल और शांत वातावरण में समय बिताने के लिए अच्छा है। किसी करीबी व्यक्ति को आपकी सलाह या सहानुभूति की आवश्यकता हो सकती है। आपकी करुणामय सोच रिश्तों में सामंजस्य लाएगी। अंतर्ज्ञान मजबूत रहेगा, इसलिए दिल की आवाज सुनकर निर्णय लेना लाभकारी रहेगा।

मिथुन राशि (Gemini Tarot Horoscope)

आज नई शुरुआत और उत्साह का संकेत है। द फूल बताता है कि आप कुछ नया करने के लिए प्रेरित होंगे। यह नया विचार, योजना या जीवनशैली में बदलाव हो सकता है। भावनात्मक रूप से आप आशावादी और उत्साहित रहेंगे। हालांकि जल्दबाजी से बचना जरूरी है और व्यावहारिक पहलुओं पर भी ध्यान दें। यह दिन सीखने और अनुभव प्राप्त करने के लिए अनुकूल है। जोखिम लेने से न डरें, लेकिन सोच-समझकर आगे बढ़ें।

कर्क राशि (Cancer Tarot Horoscope)

आज धैर्य और आंतरिक शक्ति की परीक्षा हो सकती है। स्ट्रेंथ कार्ड संकेत देता है कि आप शांत और समझदारी से परिस्थितियों को संभालेंगे। भावनात्मक रूप से आप संतुलित रहेंगे और जल्द प्रतिक्रिया देने से बचेंगे। आपकी संयमित सोच आपको चुनौतियों से बाहर निकाल सकती है। दूसरों के प्रति सहानुभूति और नरमी बनाए रखें। आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें।

सिंह राशि (Leo Tarot Horoscope)

आज सफलता और पहचान का दिन है। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स बताता है कि आपकी मेहनत को सराहना मिल सकती है। कार्यक्षेत्र में उपलब्धि या प्रशंसा मिल सकती है। इससे आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होंगे। दूसरों का समर्थन भी मिलेगा। हालांकि विनम्रता बनाए रखना जरूरी है ताकि सफलता स्थायी बनी रहे।

कन्या राशि (Virgo Tarot Horoscope)

आज कई जिम्मेदारियों को संतुलित करने की आवश्यकता होगी। टू ऑफ पेंटेकल्स संकेत देता है कि आप एक साथ कई काम संभालेंगे। इससे थोड़ी व्यस्तता और मानसिक हलचल हो सकती है। समय प्रबंधन और लचीलापन बनाए रखें। योजनाओं की समीक्षा करना लाभकारी रहेगा। संतुलन बनाए रखने से स्थिति नियंत्रण में रहेगी।

तुला राशि (Libra Tarot Horoscope)

आज भावनात्मक अभिव्यक्ति और रचनात्मकता बढ़ेगी। नाइट ऑफ कप्स संकेत देता है कि दिल से जुड़ी बातचीत या कोई सुखद अनुभव मिल सकता है। रिश्तों में समझ और सामंजस्य बढ़ेगा। यह दिन अपनी भावनाओं को व्यक्त करने और रचनात्मक गतिविधियों के लिए अनुकूल है। हालांकि भावनाओं में बहने से बचें और संतुलन बनाए रखें।

वृश्चिक राशि (Scorpio Tarot Horoscope)

आज आर्थिक स्थिरता और दीर्घकालिक योजनाओं पर ध्यान रहेगा। टेन ऑफ पेंटेकल्स संकेत देता है कि आप भविष्य के लिए मजबूत आधार बनाने की दिशा में काम करेंगे। परिवार का सहयोग मिल सकता है। यह दिन निवेश, बचत या योजनाबद्ध निर्णय लेने के लिए अनुकूल है। भावनात्मक रूप से सुरक्षा और संतोष महसूस होगा।

धनु राशि (Sagittarius Tarot Horoscope)

आज विश्राम और मानसिक शांति की आवश्यकता है। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स बताता है कि आप थोड़ी दूरी बनाकर आराम करना चाहेंगे। लगातार काम से थकान महसूस हो सकती है। शांत गतिविधियां और आत्मचिंतन लाभकारी रहेगा। आराम करने से नई ऊर्जा मिलेगी।

मकर राशि (Capricorn Tarot Horoscope)

आज ठहरकर सोचने का समय है। द हैंग्ड मैन संकेत देता है कि किसी स्थिति को नए दृष्टिकोण से देखने की जरूरत है। जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें। धैर्य रखें और परिस्थितियों को स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ने दें। नया नजरिया स्पष्टता देगा।

कुंभ राशि (Aquarius Tarot Horoscope)

आज संवाद और नई जानकारी का संकेत है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स बताता है कि कोई संदेश या बातचीत नए विचार ला सकती है। मानसिक रूप से सक्रिय रहेंगे। सतर्क रहें और जल्दबाजी में प्रतिक्रिया देने से बचें। सही जानकारी से निर्णय लें।

मीन राशि (Pisces Tarot Horoscope)

आज उम्मीद और सकारात्मक ऊर्जा का दिन है। द स्टार संकेत देता है कि आप भविष्य को लेकर आशावादी रहेंगे। आत्म-देखभाल और आत्मचिंतन लाभकारी रहेगा। छोटी-छोटी प्रगति भी आपको प्रेरित करेगी। विश्वास बनाए रखें, परिस्थितियां आपके पक्ष में होंगी।

डिस्क्लेमर (Disclaimer): यह दैनिक टैरो राशिफल कार्ड्स के संकेतों और ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित एक सामान्य पूर्वानुमान है। प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली, ग्रहों की स्थिति और टैरो कार्ड्स के प्रभाव अलग हो सकते हैं, इसलिए व्यक्तिगत परिणाम इन भविष्यवाणियों से भिन्न हो सकते हैं। किसी भी वित्तीय, करियर या स्वास्थ्य संबंधी बड़े निर्णय के लिए संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या ज्योतिषी से परामर्श अवश्य लें।