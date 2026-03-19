Aaj Ka Tarot Rashifal 19 March 2026 (आज का टैरो राशिफल 19 मार्च 2026): आज चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि के साथ गुरुवार का दिन है। पंचांग के अनुसार अमावस्या तिथि सुबह 06:53 तक रहेगी। इसके बाद चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि आरंभ हो जाएगा। आज चैत्र अमावस्या के साथ चैत्र नवरात्रि का व्रत रखा जा रहा है। इसके साथ ही मीन राशि में सूर्य और शुक्र की युति से शुक्रादित्य राजयोग का निर्माण हो रहा है। टैरो गुरु दीपाली रावतानी के अनुसार, आज कुछ राशि के जातकों को असली जीत मिल सकती हैं। जीवन में सकारात्मकता की बढ़ोतरी हो सकती है। टैरो गुरु दीपाली रावतानी से जानें मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ से मीन तक का टैरो राशिफल…

मेष टैरो राशिफल (Aries Tarot Horoscope)

आज अनावश्यक विवाद से बचने की सलाह है। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स संकेत देता है कि किसी बहस में जीत तो मिल सकती है, लेकिन उससे रिश्तों या मन की शांति को नुकसान भी हो सकता है। किसी बात को साबित करने की जल्दबाजी से बेहतर है समझदारी से स्थिति संभालना। कई बार चुप रहना या पीछे हटना ही असली जीत होती है।

वृषभ राशि (Taurus Tarot Horoscope)

आज आपके आसपास उम्मीद और सकारात्मक ऊर्जा का माहौल रहेगा। द स्टार कार्ड भावनात्मक राहत और नए विश्वास का संकेत देता है। यदि पिछले समय में कोई तनाव रहा है, तो अब धीरे-धीरे परिस्थितियां बेहतर होती दिखाई देंगी। खुद पर और समय की गति पर भरोसा रखें। थोड़ा आत्म-देखभाल और सकारात्मक सोच आपको संतुलन देगा।

मिथुन राशि (Gemini Tarot Horoscope)

आज का दिन खुशियों और मेल-मिलाप का है। थ्री ऑफ कप्स दोस्तों या परिवार के साथ समय बिताने, किसी अच्छी खबर का जश्न मनाने या हल्के-फुल्के माहौल का संकेत देता है। साथ मिलकर बिताए गए पल मन को हल्का करते हैं। हालांकि उत्साह में संतुलन बनाए रखना भी जरूरी है।

कर्क राशि (Cancer Tarot Horoscope)

आज कोई भावनात्मक या स्नेह भरा संदेश आपको आश्चर्य में डाल सकता है। पेज ऑफ कप्स प्रेम, संवेदनशीलता और दिल से जुड़ी भावनाओं का प्रतीक है। आप पहले से ज्यादा भावुक या संवेदनशील महसूस कर सकते हैं। दिल की बात सुनना और अपनी भावनाओं को स्वीकार करना आज आपके लिए फायदेमंद रहेगा।

सिंह राशि (Leo Tarot Horoscope)

आज आपको थोड़ा अकेले समय बिताने की आवश्यकता महसूस हो सकती है। द हर्मिट आत्मचिंतन और भीतर झांकने का संकेत देता है। बाहरी शोर-शराबे से दूर रहकर अपने विचारों को समझने का यह सही समय है। जब आप खुद से जुड़ते हैं, तो आगे का रास्ता भी साफ नजर आने लगता है।

कन्या राशि (Virgo Tarot Horoscope)

आज देने और पाने के संतुलन पर ध्यान देना जरूरी है। सिक्स ऑफ पेंटाकल्स सहयोग, उदारता और आपसी समर्थन का संकेत देता है। आप किसी की मदद कर सकते हैं या किसी से सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। रिश्तों में बराबरी और सम्मान बनाए रखना ही आज की कुंजी है।

तुला राशि (Libra Tarot Horoscope)

आज प्रेम, रचनात्मकता और समृद्धि की ऊर्जा आपके आसपास रहेगी। द एम्प्रेस पोषण और सौंदर्य का प्रतीक है। आप अधिक स्नेही, रचनात्मक या आकर्षक महसूस कर सकते हैं। खुद का ध्यान रखना, कला या रचनात्मक कामों में समय देना और जीवन के छोटे सुखों का आनंद लेना आज लाभकारी रहेगा।

वृश्चिक राशि (Scorpio Tarot Horoscope)

आज कुछ बातें स्पष्ट न होकर भ्रम पैदा कर सकती हैं। द मून संकेत देता है कि किसी स्थिति के पीछे छिपी सच्चाई धीरे-धीरे सामने आएगी। जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें। अपनी अंतर्ज्ञान पर भरोसा रखें और स्थिति को शांत मन से समझने की कोशिश करें।

धनु राशि (Sagittarius Tarot Horoscope)

आज आपको कई जिम्मेदारियों या कामों के बीच संतुलन बनाना पड़ सकता है। टू ऑफ पेंटाकल्स बताता है कि लचीलापन जरूरी है, लेकिन प्राथमिकताएं तय करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। सब कुछ एक साथ करने की कोशिश से तनाव बढ़ सकता है, इसलिए जरूरी कामों पर ध्यान केंद्रित करें।

मकर राशि (Capricorn Tarot Horoscope)

आज किसी रिश्ते या महत्वपूर्ण निर्णय से जुड़ी स्थिति सामने आ सकती है। द लवर्स दिल और दिमाग के बीच संतुलन बनाने का संकेत देता है। किसी भी फैसले से पहले खुद के प्रति ईमानदार रहना जरूरी है। आज लिया गया निर्णय भविष्य की दिशा तय कर सकता है।

कुंभ राशि (Aquarius Tarot Horoscope)

आज टीमवर्क और सहयोग से सफलता मिलने के संकेत हैं। थ्री ऑफ पेंटाकल्स बताता है कि सामूहिक प्रयास से बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। कार्यक्षेत्र में आपके विचारों की सराहना हो सकती है। मिलकर काम करने से नई संभावनाएं खुल सकती हैं।

मीन राशि (Pisces Tarot Horoscope)

आज भावनात्मक संतुलन आपकी सबसे बड़ी ताकत रहेगा। स्ट्रेंथ कार्ड धैर्य, करुणा और आत्मसंयम का प्रतीक है। किसी संवेदनशील स्थिति को आप समझदारी और शांति से संभाल सकते हैं। सच्ची ताकत आज आपकी सहनशीलता और आत्मविश्वास में नजर आएगी।

डिस्क्लेमर (Disclaimer): यह दैनिक टैरो राशिफल कार्ड्स के संकेतों और ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित एक सामान्य पूर्वानुमान है। प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली, ग्रहों की स्थिति और टैरो कार्ड्स के प्रभाव अलग हो सकते हैं, इसलिए व्यक्तिगत परिणाम इन भविष्यवाणियों से भिन्न हो सकते हैं। किसी भी वित्तीय, करियर या स्वास्थ्य संबंधी बड़े निर्णय के लिए संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या ज्योतिषी से परामर्श अवश्य लें।