Daily Tarot Horoscope 19 Feb 2026 (आज का टैरो राशिफल 19 फरवरी 2026): आज फाल्गुन शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है, जो शाम 3:58 बजे तक रहेगी, उसके बाद चतुर्थी शुरू होगी। चंद्रमा कुंभ और मीन राशि में भ्रमण करेंगे। फुलेरा दूज, रामकृष्ण जयंती, पञ्चक, आडल योग और विडाल योग हैं। मेष राशि वालों के लिए दिन उत्साहवर्धक रहेगा, जबकि वृषभ को धैर्य रखना होगा। मिथुन के लिए नए अवसर हैं, कर्क को संपत्ति खरीदने का योग है। सिंह का आत्मविश्वास बढ़ेगा, कन्या को काम का दबाव रहेगा। तुला को संतुलन बनाए रखना होगा, वृश्चिक को संयम रखना होगा। धनु का भाग्य साथ देगा, मकर को उन्नति मिलेगी, कुंभ के लिए नए संपर्क लाभदायक होंगे और मीन का मन आध्यात्मिक कार्यों में लगेगा।

18 साल बाद बनने वाला है ग्रहों के राजा सूर्य बनाएंगे खास योग, ज्योतिषीय गणना के अनुसार वृश्चिक, तुला और मीन राशि के जातकों के लिए हो सकता है शुभ

आज फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि के साथ गुरुवार का दिन है। आज फुलेरा दूज का पर्व मनाया जा रहा है। इसके साथ ही चंद्रमा की स्थिति की बात करें, तो दोपहर 02:59 PM तक कुंभ राशि में रहेंगे और फिर मीन राशि पर संचार करेंगे। ऐसे में शनि के साथ संयोग करके विष योग का निर्माण कर रहे हैं। टैरो कार्ड्स के आधार पर आज कुछ राशि के जातकों को उनकी मेहनत का फल मिल सकता है। टैरो गुरु दीपाली रावतानी से जानें मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ से मीन तक का टैरो राशिफल…

मेष (टू ऑफ वांड्स)- (Aries Tarot Horoscope)

आज आपके सामने नए क्षितिज खुल रहे हैं। लंबे समय से मन में चल रही योजनाएं अब आकार लेने को तैयार हैं। यह समय है बड़े सपने देखने और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का। करियर, व्यापार या निजी जीवन में विस्तार के संकेत हैं। साझेदारी और सहयोग से भी लाभ मिल सकता है। दूरदृष्टि और साहस आपके भविष्य की मजबूत नींव रखेंगे।

वृषभ (क्वीन ऑफ पेंटाकल्स)- (Taurus Tarot Horoscope)

आज का दिन स्थिरता, सुख-सुविधा और व्यावहारिक सफलता का है। घर-परिवार, वित्त और स्वास्थ्य पर ध्यान देना फायदेमंद रहेगा। आपके द्वारा लिए गए समझदारी भरे फैसले भविष्य में सुरक्षा और समृद्धि देंगे। अपनों की देखभाल और स्नेह का आदान-प्रदान भावनात्मक संतोष बढ़ाएगा। व्यावहारिकता और अपनापन—दोनों का संतुलन आपको मजबूती देगा।

मिथुन (नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स)- (Gemini Tarot Horoscope)

आज गति और निर्णय का दिन है। आपको तेजी से फैसला लेना पड़ सकता है। आपके विचार स्पष्ट हैं और संवाद की शक्ति मजबूत रहेगी। हालांकि जल्दबाजी से बचें, वरना गलतफहमी हो सकती है। शिक्षा, लेखन, मीडिया या संचार से जुड़े लोगों के लिए समय अनुकूल है। रणनीति के साथ उठाया गया साहसी कदम सफलता दिलाएगा।

कर्क (द लवर्स)- (Cancer Tarot Horoscope)

आज रिश्तों में गहराई और भावनात्मक स्पष्टता का समय है। दिल से लिए गए फैसले आपको संतोष देंगे। जीवनसाथी, परिवार या करीबी मित्रों के साथ ईमानदार बातचीत रिश्तों को मजबूत करेगी। कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना हो तो दिल और दिमाग दोनों की सुनें। प्रेम और विश्वास से लिया गया निर्णय लंबे समय तक सुख देगा।

सिंह (सिक्स ऑफ पेंटाकल्स)- (Leo Tarot Horoscope)

आज देने और पाने का संतुलन महत्वपूर्ण रहेगा। आर्थिक या भावनात्मक सहयोग मिल सकता है। यदि आप किसी की मदद करते हैं तो उसका सकारात्मक प्रभाव भविष्य में लौटेगा। उदारता और निष्पक्षता रिश्तों को सशक्त बनाएगी। आज कृतज्ञता का भाव आपके लिए नई राहें खोलेगा।

कन्या (द हर्मिट)- (Virgo Tarot Horoscope)

आज आत्ममंथन और शांति की आवश्यकता है। बाहरी शोर से दूर रहकर अपने भीतर झांकें। ध्यान, लेखन या एकांत में बिताया गया समय आपको स्पष्टता देगा। किसी महत्वपूर्ण निर्णय से पहले ठहरना फायदेमंद रहेगा। आंतरिक मार्गदर्शन आज आपका सबसे बड़ा सहारा है।

तुला (ऐस ऑफ कप्स)- (Libra Tarot Horoscope)

आज भावनात्मक रूप से नया आरंभ संभव है। प्रेम, दोस्ती या आत्म-प्रेम का नया अध्याय शुरू हो सकता है। दिल खोलकर अपनी भावनाएं व्यक्त करें। छोटी-सी दया या स्नेह का इशारा भी रिश्तों में मिठास घोल देगा। आज का दिन भावनात्मक उपचार और खुशी का संकेत देता है।

वृश्चिक (किंग ऑफ वांड्स)- ( ScorpioTarot Horoscope)

आज नेतृत्व और आत्मविश्वास आपकी ताकत है। अपने विज़न को स्पष्ट रखें और साहस के साथ आगे बढ़ें। आपकी ऊर्जा और करिश्मा दूसरों को प्रेरित करेंगे। जोखिम लें, लेकिन सोच-समझकर। रणनीतिक कदम आपको प्रगति की ओर ले जाएंगे।

धनु (पेज ऑफ पेंटाकल्स)- (Sagittrius Tarot Horoscope)

आज सीखने और नई शुरुआत का संकेत है। कोई नया कोर्स, कौशल या अवसर आपके सामने आ सकता है। छोटे कदम भविष्य की बड़ी सफलता का आधार बनेंगे। धैर्य और निरंतर प्रयास से लाभ मिलेगा। जिज्ञासा और व्यावहारिकता आपके लिए सफलता का मार्ग खोलेंगी।

मकर (टेन ऑफ पेंटाकल्स)- (Capricorn Tarot Horoscope)

आज परिवार, विरासत और आर्थिक स्थिरता के संकेत हैं। लंबे समय की मेहनत का फल मिल सकता है। निवेश, संपत्ति या पारिवारिक सहयोग से लाभ होगा। अपनों के साथ समय बिताना संतोष देगा। यह दिन स्थायी सफलता और सुरक्षा का प्रतीक है।

कुंभ (द स्टार)- (Aquarius Tarot Horoscope)

आज उम्मीद और सकारात्मक ऊर्जा आपके साथ है। कोई पुरानी चिंता दूर हो सकती है और मन में नई आशा जगेगी। अपने सपनों पर विश्वास रखें और लक्ष्य निर्धारित करें। आध्यात्मिक जुड़ाव और सकारात्मक सोच आपको सही दिशा में आगे बढ़ाएगी।

मीन (थ्री ऑफ कप्स)- ( PiscesTarot Horoscope)

आज खुशियों और जश्न का दिन है। दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। साझा हंसी और सहयोग से मन प्रफुल्लित रहेगा। रिश्तों की गर्माहट आपको ऊर्जा देगी। आज का दिन कृतज्ञता और सामूहिक खुशी का प्रतीक है।

डिस्क्लेमर (Disclaimer): यह दैनिक टैरो राशिफल कार्ड्स के संकेतों और ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित एक सामान्य पूर्वानुमान है। प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली, ग्रहों की स्थिति और टैरो कार्ड्स के प्रभाव अलग हो सकते हैं, इसलिए व्यक्तिगत परिणाम इन भविष्यवाणियों से भिन्न हो सकते हैं। किसी भी वित्तीय, करियर या स्वास्थ्य संबंधी बड़े निर्णय के लिए संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या ज्योतिषी से परामर्श अवश्य लें। जनसत्ता इसकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं लेता।