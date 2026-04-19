Aaj Ka Tarot Rashifal 19 April 2026 (आज का टैरो राशिफल 19 अप्रैल 2026): वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि के साथ रविवार का दिन है। पंचांग के अनुसार, द्वितीया तिथि सुबह 10 बजकर 49 मिनट तक रहने वाली है। इसके बाद तृतीया तिथि आरंभ हो जाएगी। आज भरणी, कृत्तिका नक्षत्र के साथ त्रिपुष्कर, आयुष्मान, सौभाग्य योग का निर्माण हो रहा है। इसके साथ ही आज अक्षय तृतीया के साथ परशुराम जयंती पड़ रही है। आज चंद्रमा वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। इसके साथ ही शुक्र भी इसी राशि में रहेंगे, जिससे मालव्य के साथ कलात्मक राजयोग का निर्माण हो रहा है। टैरो गुरु दीपाली रावतानी के अनुसार आज का दिन अधिकांश राशियों के लिए संतुलन, आत्मविश्वास और नई शुरुआत का संकेत दे रहा है। कुछ लोगों के लिए नेतृत्व और सफलता के अवसर हैं, तो कुछ को सावधानी और आत्मचिंतन की जरूरत है। परिवार, रिश्तों और आर्थिक मामलों में स्थिरता के संकेत मिलते हैं, लेकिन जल्दबाजी या गलत फैसलों से बचना जरूरी है।

प्रेम संबंधों में ज्यादातर राशियों के लिए सकारात्मकता, समझ और भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा, हालांकि कुछ को पुराने मुद्दों को सुलझाने की आवश्यकता पड़ सकती है। कुल मिलाकर, धैर्य, संतुलन और सकारात्मक सोच अपनाने से दिन बेहतर परिणाम देने वाला साबित हो सकता है। जानें टैरो गुरु दीपाली रावतानी से मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक टैरो राशिफल…

मेष टैरो राशिफल (Aries Tarot Horoscope)

आज का दिन नियंत्रण और नेतृत्व का है। कार्यस्थल पर आपकी बात मानी जाएगी और लोग आपसे दिशा की उम्मीद करेंगे। लेकिन अधिकार जताते समय कठोर न बनें, नहीं तो संबंधों में दूरी आ सकती है। आर्थिक मामलों में स्थिरता रहेगी, पर अनावश्यक खर्च से बचना बेहतर रहेगा। प्रेम में पार्टनर आपकी मजबूत छवि से प्रभावित रहेगा, बस भावनात्मक जुड़ाव बनाए रखें।

उपाय: किसी बुजुर्ग या पिता तुल्य व्यक्ति का आशीर्वाद लें।

वृषभ राशि (Taurus Tarot Horoscope)

भावनात्मक रूप से सकारात्मक दिन है। कोई नई शुरुआत, अच्छा समाचार या रिश्तों में मधुरता बढ़ने के संकेत हैं। रचनात्मक कामों में सफलता मिलेगी। कामकाज में नए अवसर मिल सकते हैं। प्रेम में सिंगल लोगों के लिए नया रिश्ता शुरू हो सकता है।

उपाय: सफेद फूल मंदिर में चढ़ाएं।

मिथुन राशि(Gemini Tarot Horoscope)

आज सावधानी बरतने की जरूरत है। किसी पर आंख बंद करके भरोसा न करें। कार्यस्थल पर राजनीति या गलतफहमी की स्थिति बन सकती है। योजनाओं को फिलहाल सीमित लोगों तक ही रखें। प्रेम में पुराने मुद्दों पर बहस से बचें।

उपाय: दिन की शुरुआत में शांत बैठकर 5 मिनट ध्यान करें।

कर्क राशि (Cancer Tarot Horoscope)

आज परिवार और आर्थिक स्थिरता का दिन है। घर में कोई शुभ चर्चा हो सकती है। लंबे समय की योजना बनाना लाभकारी रहेगा। निवेश के लिए भी समय अच्छा है। प्रेम में परिवार की सहमति से रिश्ता मजबूत होगा।

उपाय: घर में दीपक जलाकर सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाएं।

सिंह राशि (Leo Tarot Horoscope)

ऊर्जा और उत्साह से भरा दिन रहेगा। नए काम शुरू करने का मन करेगा। यात्रा या मीटिंग्स से लाभ हो सकता है। जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें। प्रेम में रोमांटिक मूड रहेगा।

उपाय: लाल रंग का कोई छोटा वस्त्र पहनें।

कन्या राशि (Virgo Tarot Horoscope)

आज आत्मचिंतन का दिन है। थोड़ी दूरी बनाकर चीजों को समझने की जरूरत है। कामकाज में धीमी गति रहेगी, लेकिन यह सोचने का सही समय है। प्रेम में अकेले समय की जरूरत महसूस होगी।

उपाय: शाम को दीपक जलाकर शांत वातावरण बनाएं।

तुला राशि (Libra Tarot Horoscope)

खुशियों और मेलजोल का दिन है। दोस्तों या परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। किसी शुभ समाचार से मन प्रसन्न रहेगा। प्रेम में रिश्तों में हल्कापन और खुशी आएगी।

उपाय: मीठा बांटें।

वृश्चिक राशि (Scorpio Tarot Horoscope)

परिवर्तन का संकेत है। कोई पुरानी स्थिति खत्म होकर नई शुरुआत का रास्ता खुलेगा। शुरुआत में असहज लगेगा, लेकिन यह बदलाव आपके हित में रहेगा। प्रेम में पुराने मुद्दे समाप्त कर आगे बढ़ें।

उपाय: पुरानी अनावश्यक चीजें दान करें।

धनु राशि (Sagittarius Tarot Horoscope)

संतुलन बनाए रखना जरूरी है। काम और निजी जीवन के बीच तालमेल बनाना होगा। धैर्य से काम लेने पर सफलता मिलेगी। प्रेम में समझदारी से बातचीत करें।

उपाय: पानी ज्यादा पिएं और शांत रहें।

मकर राशि (Capricorn Tarot Horoscope)

आज आर्थिक मामलों में सतर्क रहें। खर्च नियंत्रित रखें। कार्यस्थल पर स्थिरता रहेगी लेकिन जोखिम न लें। भावनाएं खुलकर व्यक्त करें।

उपाय: तांबे के बर्तन में पानी रखें।

कुंभ राशि (Aquarius Tarot Horoscope)

आशा और सकारात्मकता का दिन है। लंबे समय से रुका काम आगे बढ़ सकता है। आत्मविश्वास बढ़ेगा। रिश्तों में हीलिंग होगी।

उपाय: आसमान की ओर देखकर सकारात्मक संकल्प लें।

मीन राशि (Pisces Tarot Horoscope)

भावनात्मक रूप से संवेदनशील रहेंगे। दूसरों की मदद करने का मन करेगा। रचनात्मक कामों में सफलता मिलेगी। गहराई और समझ बढ़ेगी।

उपाय: किसी जरूरतमंद को दूध दान करें।

आज का संदेश:आज का दिन कई राशियों के लिए संतुलन और नई शुरुआत का संकेत दे रहा है। धैर्य, समझ और सकारात्मक सोच आपको आगे बढ़ाएगी।

डिस्क्लेमर (Disclaimer): यह दैनिक टैरो राशिफल कार्ड्स के संकेतों और ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित एक सामान्य पूर्वानुमान है। प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली, ग्रहों की स्थिति और टैरो कार्ड्स के प्रभाव अलग हो सकते हैं, इसलिए व्यक्तिगत परिणाम इन भविष्यवाणियों से भिन्न हो सकते हैं। किसी भी वित्तीय, करियर या स्वास्थ्य संबंधी बड़े निर्णय के लिए संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या ज्योतिषी से परामर्श अवश्य लें।