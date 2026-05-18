

Aaj Ka Tarot Rashifal 18 May 2026 (आज का टैरो राशिफल 18 मई 2026): वैदिक पंचांग अनुसार, आज ज्येष्ठ अधिक मास पक्ष की द्वितीया तिथि शाम 05:53 तक रहेगी। वहीं उसके बाद तृतीया तिथि शुरू हो जाएगी। मिथुन राशि के लिए आज नई शुरुआत और अप्रत्याशित अवसरों का संकेत है। कोई नया अनुभव, प्रस्ताव या दिशा आपके सामने आ सकती है। यह कार्ड आपको खुलकर सोचने और नई चीज़ें अपनाने के लिए प्रेरित करता है। वहीं वृश्चिक राशि के लिए आंतरिक शक्ति और आत्म-नियंत्रण का दिन है। किसी कठिन परिस्थिति को आप शांत और समझदारी से संभाल पाएंगे। यह कार्ड बताता है कि आपकी असली ताकत धैर्य और संयम में है। टैरो मेंटर एवं चक्र हीलर दीपाली रावतानी से मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक टैरो राशिफल…

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मेष टैरो राशिफल (Aries Tarot Horoscope)

मेष राशि के लिए आज ऊर्जा बहुत तेज़ और उत्साह से भरी रहेगी। आप किसी नए काम, योजना या अवसर की ओर तेजी से बढ़ सकते हैं। आपका आत्मविश्वास ऊंचा रहेगा और आप जोखिम लेने के लिए तैयार महसूस करेंगे। लेकिन यही कार्ड आपको चेतावनी भी देता है कि जल्दबाज़ी नुकसान कर सकती है। आज हर कदम सोच-समझकर उठाना जरूरी है, क्योंकि उत्साह के साथ लिया गया गलत निर्णय बाद में सुधार की आवश्यकता पैदा कर सकता है।

वृषभ टैरो राशिफल(Taurus Tarot Horoscope)

वृषभ राशि के लिए स्थिरता, सुरक्षा और व्यावहारिक समझ का दिन है। आप अपने घर, परिवार और वित्तीय स्थिति पर ध्यान देंगे। आज आपकी प्राथमिकता आराम और संतुलन बनाए रखना होगी। आर्थिक मामलों में समझदारी से लिया गया निर्णय लंबे समय तक लाभ देगा। आप दूसरों की देखभाल भी करेंगे, जिससे संबंध मजबूत होंगे। यह दिन आपको भावनात्मक और आर्थिक स्थिरता दोनों देगा।

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मिथुन टैरो राशिफल(Gemini Tarot Horoscope)

मिथुन राशि के लिए आज नई शुरुआत और अप्रत्याशित अवसरों का संकेत है। कोई नया अनुभव, प्रस्ताव या दिशा आपके सामने आ सकती है। यह कार्ड आपको खुलकर सोचने और नई चीज़ें अपनाने के लिए प्रेरित करता है। हालांकि, बिना योजना के कदम उठाना ठीक नहीं होगा। उत्साह अच्छा है, लेकिन थोड़ा संतुलन और समझदारी जरूरी है।

कर्क टैरो राशिफल( Cancer Tarot Horoscope)

कर्क राशि के लिए आज अतीत से जुड़ी भावनाएं या यादें फिर से सामने आ सकती हैं। कोई पुराना व्यक्ति या पुरानी स्थिति मन को प्रभावित कर सकती है। यह दिन भावनात्मक रूप से नरम रहेगा और आपको आत्मिक सुकून देने का अवसर देगा। पुराने अनुभवों से सीख लेकर आगे बढ़ना आज आपके लिए फायदेमंद होगा।

सिंह टैरो राशिफल(Leo Tarot Horoscope)

सिंह राशि के लिए आज स्पष्टता और मानसिक शक्ति का दिन है। किसी स्थिति को लेकर जो भ्रम था, वह दूर हो सकता है। कोई महत्वपूर्ण सच्चाई सामने आ सकती है, जिससे आपकी सोच बदल जाएगी। यह दिन निर्णय लेने के लिए बहुत अनुकूल है, क्योंकि आप चीज़ों को स्पष्ट रूप से समझ पाएंगे।

कन्या टैरो राशिफल(Virgo Tarot Horoscope)

कन्या राशि के लिए आज जिम्मेदारियों का बोझ थोड़ा बढ़ सकता है। काम अधिक हो सकता है, जिससे मानसिक दबाव महसूस होगा। लेकिन यह संकेत भी है कि आप सफलता के बहुत करीब हैं। बस जरूरत है कि आप अपने काम को व्यवस्थित करें और अनावश्यक तनाव से बचें। सही प्रबंधन से स्थिति संभल जाएगी।

तुला टैरो राशिफल(Libra Tarot Horoscope)

तुला राशि के लिए आज भावनात्मक और रचनात्मक ऊर्जा का दिन है। कोई अच्छा संदेश, बातचीत या भावनात्मक जुड़ाव संभव है। यह समय दिल को हल्का करने और नई भावनाओं को स्वीकार करने का है। रिश्तों में मिठास बढ़ेगी और मन शांत रहेगा।

वृश्चिक टैरो राशिफल(Scorpio Tarot Horoscope)

वृश्चिक राशि के लिए आंतरिक शक्ति और आत्म-नियंत्रण का दिन है। किसी कठिन परिस्थिति को आप शांत और समझदारी से संभाल पाएंगे। यह कार्ड बताता है कि आपकी असली ताकत धैर्य और संयम में है। आज भावनाओं पर नियंत्रण रखना आपके लिए सफलता लाएगा।

धनु टैरो राशिफल(Sagittarius Tarot Horoscope)

धनु राशि के लिए आज मेहनत और फोकस का दिन है। आप अपने काम में गहराई से जुड़ सकते हैं और कौशल सुधारने पर ध्यान देंगे। यह समय सीखने और लगातार प्रयास करने का है। परिणाम धीरे-धीरे लेकिन मजबूत तरीके से सामने आएंगे।

मकर टैरो राशिफल(Capricorn Tarot Horoscope)

मकर राशि के लिए नेतृत्व, अनुशासन और नियंत्रण का दिन है। आप किसी जिम्मेदारी को संभाल सकते हैं या महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। यह समय व्यावहारिक सोच और संरचना का है। आपकी स्थिरता दूसरों के लिए उदाहरण बन सकती है।

कुंभ टैरो राशिफल(Aquarius Tarot Horoscope)

कुंभ राशि के लिए भविष्य की योजना और रणनीति का दिन है। आप अपने अगले कदमों पर विचार करेंगे और बड़ी दिशा तय करने की कोशिश करेंगे। यह समय सोचने का है, तुरंत कार्रवाई का नहीं। सही योजना भविष्य को मजबूत बनाएगी।

मीन टैरो राशिफल (Pisces Tarot Horoscope)

मीन राशि के लिए आज भावनात्मक भ्रम या असमंजस की स्थिति बन सकती है। चीज़ें पूरी तरह स्पष्ट नहीं होंगी, इसलिए किसी भी निर्णय में जल्दबाज़ी न करें। अंतर्ज्ञान मजबूत है, लेकिन उसे तथ्यों के साथ संतुलित करना जरूरी है। समय के साथ स्थिति स्पष्ट होगी।

डिस्क्लेमर (Disclaimer): यह दैनिक टैरो राशिफल कार्ड्स के संकेतों और ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित एक सामान्य पूर्वानुमान है। प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली, ग्रहों की स्थिति और टैरो कार्ड्स के प्रभाव अलग हो सकते हैं, इसलिए व्यक्तिगत परिणाम इन भविष्यवाणियों से भिन्न हो सकते हैं। किसी भी वित्तीय, करियर या स्वास्थ्य संबंधी बड़े निर्णय के लिए संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या ज्योतिषी से परामर्श अवश्य लें।